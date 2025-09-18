Se retrage Spania?! Guvernul de la Madrid amenință că va boicota CM 2026 , dacă Israel se va califica: „Cu Rusia de  ce s-a putut?”

Spania ar putea boicota Campionatul Mondial din vara anului viitor, dacă Israel se va califica la turneul final.

Campionatul Mondial din 2026 se va disputa în Statele Unite, Mexic și Canada, în perioada 11 iunie - 19 iulie.

Deși are punctaj maxim după primele două partide disputate în preliminariile CM 2026, campioana europeană ar putea rata participarea la turneul final.

Guvernul de la Madrid ia în calcul să retragă naționala din competiție dacă reprezentativa Israelului va fi lăsată să participe.

Spania ar putea boicota Campionatul Mondial

Patxi Lopez, purtătorul de cuvânt al Guvernului condus de Pedro Sanchez, a lăsat de înțeles că Spania ar putea boicota Mondialul. Acesta solicită excluderea Israelului din competițiile internaționale.

El și-a început discursul făcând referire la manifestațiile pro-palestiniene care au avut loc în Spania, în special la Vuelta 2025.

Patxi Lopez: „De ce cu Rusia s-a putut și cu Israel nu?”

„În acest moment, Israelul invadează Fâșia Gaza și asta necesită o reacție. Marea majoritate a societății spaniole nu poate suporta și nu va tolera imaginile pe care le vedem zilnic la toate știrile oricărei instituții media, cu tăcerea noastră complice.

Să vezi bebeluși și copii uciși, oameni împușcați când merg să caute mâncare pentru că sunt înfometați, orașe distruse din temelii pentru că un bogat vrea să înființeze acolo o stațiune pentru a-și servi cocktailurile duminica sau să vezi o întreagă populație exterminată, nu este nici dreptul la apărare, nici lupta împotriva unui grup terorist precum Hamas, este genocid.

De ce Rusia a putut fi exclusă și Israel nu? Care este diferența?”, a declarat Patxi Lopez, conform marca.com.

Întrebat despre o posibilă retragere a Spaniei de la Campionatul Mondial, Lopez a declarat: „Vom evalua situația la momentul oportun”.

Israel, șanse mici la calificare

Deși Spania are șanse mari să se califice, Israel riscă să rateze turneul final din America de Nord.

Israel ocupă locul 3 în grupa I a preliminariilor, cu 9 puncte acumulate, la egalitate cu locul secund, Italia, selecționată care are un meci mai puțin disputat. Pe prima poziție se află Norvegia, cu 15 puncte acumulate în 5 meciuri.

Primul loc din grupă se califică direct la Mondial, în timp ce a doua clasată va disputa un baraj de calificare.

Clasamentul Grupei I:

Loc Echipă Meciuri Puncte 1. Norvegia 5 15 2. Italia 4 9 3. Israel 5 9 4. Estonia 5 3 5. Moldova 5 0

