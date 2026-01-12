Arbitru ucis în Iran A fost împușcat în timpul protestelor sângeroase care au zguduit țara

Un arbitru se numără printre sutele de persoane ucise în timpul protestelor anti-guvernamentale care zguduie Iranul de două săptămâni.

Protestele au început pe 28 decembrie în capitala Teheran, din cauza situației economice, și s-au extins în 186 de orașe și în toate cele 31 de provincii, conform bbc.com.

Un arbitru, printre victimele protestelor față de conducerea Iranului

Amir Mohammad Koohkan, în vârstă de 26 de ani, a fost împușcat pe 3 ianuarie în orașul Neyriz. Unul dintre prietenii arbitrului l-au descris drept o persoană blândă, iubită de comunitate.

A fost mult prea devreme pentru el, chiar mult prea devreme. Era atât de tânăr. Din copilărie a fost antrenorul meu, apoi a devenit ca fratele meu. Toată lumea îl cunoștea pentru bunătatea lui. Întregul oraș îl iubea. Familia este îndurerată și furioasă în același timp. Îndurerată pentru că și-au pierdut fiul, furioasă pentru că a fost ucis de regim. Prietenul arbitrului Amir Mohammad Koohkan

O studentă, înmormântată la marginea drumului

Cinci zile mai târziu, studenta Rubina Aminian (23 de ani) a fost și ea împușcată în timpul unui protest la Teheran.

Familia studentei a călătorit din Kermanshah pentru a-i identifica trupul și a fost nevoită să o înmormânteze pe marginea drumului, din cauza restricțiilor impuse de autorități.

„Era o fată puternică, curajoasă și nu era cineva pe care să-l poți controla sau pentru care să iei decizii. A luptat pentru lucrurile pe care știa că sunt corecte și a făcut-o cu multă tărie. Era însetată de libertate și de drepturile femeilor”, a declarat unchiul fetei ucise.

Autoritățile iraniene ar fi refuzat inițial să predea trupul fetei familiei acesteia.

Ce se întâmplă în Iran

Protestele sunt cele mai ample din ultimii ani și cer în mod direct încheierea conducerii Liderului Suprem Ali Khamenei și a Republicii Islamice.

Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei. Foto: Imago

Până în prezent, aproximativ 500 de protestatari și 48 de membri ai forțelor de securitate au fost uciși, iar peste 10.600 de persoane au fost arestate.

Spitalele din Iran sunt copleșite de pacienți răniți și decedați. Pe 9 ianuarie au fost aduse 70 de cadavre la Spitalul Poursina din Rasht, iar în imagini de la o morgă din apropierea Teheranului au fost văzuți 180 de saci de cadavre, probabil filmați în aceeași noapte.

Autoritățile iraniene au descris protestatarii ca fiind „probleme”, iar Statele Unite au amenințat cu posibile intervenții.

Protestele din această perioadă sunt cele mai ample de la revolta din 2022, declanșată de moartea tinerei Mahsa Amini, reținută pentru presupusa purtare incorectă a hijabului.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport