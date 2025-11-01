Edi, antrenor de cursă scurtă Plecarea rapidă a lui Iordănescu de la Legia Varșovia nu e o surpriză

Prin despărțirea de Legia Varșovia, Edi Iordănescu a mai adăugat în palmares un mandat încheiat foarte rapid.

Numărătoarea arată că, din cele 11 mandate ca antrenor principal, 7 au durat între 44 de zile și 6 luni.

Edi Iordănescu (47 de ani) a demisionat de la Legia Varșovia vineri, 31 octombrie 2025, după 4 luni și 19 zile de la semnarea contractului, pe 12 iunie 2025, deși acordul era valabil pentru două sezoane.

Mandatul lui Edi Iordănescu la Legia Varșovia, printre cele mai scurte din carieră

Fostul selecționer al României bifează astfel încă un mandat foarte scurt în cariera sa de antrenor. Contractele terminate rapid nu sunt o noutate pentru Iordănescu jr., care a mai avut perioade scurte la CFR Cluj și FCSB.

După despărțirea de Legia Varșovia, Edi Iordănescu a ajuns la șapte experiențe ca A1 care au durat cel mult șase luni.

Cel mai scurt mandat 44 de zile, în 2018, la CFR Cluj

În 2018, primul său mandat la CFR Cluj a fost cel mai scurt: a durat doar 44 de zile, între 13 iunie și 26 iulie. Gruparea din Gruia a anunțat rezilierea contractului antrenorului principal după doar trei meciuri conduse în sezonul respectiv.

„În urma unui proces de modificare a structurii administrative, clubul CFR 1907 Cluj a ajuns la un acord privind rezilierea pe cale amiabilă a relaţiilor contractuale cu antrenorul principal Edward Iordănescu şi cu staff-ul său, aceştia făcând parte din vechiul proiect.

Părţile şi-au strâns mâna, au rămas în cele mai bune relaţii şi nu au ce să-şi reproşeze, toţi cei implicaţi având singurul scop de a ajuta CFR-ul să îşi atingă obiectivele stabilite”, a anunțat campioana României de la acea vreme.

Presat de Gigi Becali, Edi Iordănescu a demisionat de la FCSB după 3 luni

Edi Iordănescu a mai bifat un mandat scurt și la FCSB, trei luni, între august și noiembrie 2021. Tehnicianul a demisionat, deoarece nu a acceptat ca patronul Gigi Becali să se implice direct la echipă.

„Dacă nici eu nu am reușit să-l fac pe Gigi Becali să renunțe în a se implica direct la echipă, având un contract beton, înseamnă că nimeni nu va reuși asta.

Îmi pare rău, pentru că eu am venit cu inima deschisă, pentru a face lucruri bune”, a declarat Edi Iordănescu.

Mandat de 3 luni și la CSKA Sofia

Edi a mai avut și o altă experiență internațională încheiată prematur. În 2016, la CSKA Sofia, a condus echipa timp de aproximativ trei luni, între august și noiembrie, în 13 meciuri.

„Eu am preluat un club care se reformase. Au fuzionat două cluburi, Litex din liga a doua și CSKA din liga a treia. Au oprit jucătorii mai buni. Aveam vreo 15 jucători, au mai adus de la liga a doua și au transferat 2-3 străini.

Erau jucători de la nivelul ligilor inferioare și pretențiile erau să câștigăm campionatul dacă se poate”, a explicat Edi la plecarea din Bulgaria.

Primul contract de antrenor principal, reziliat după 5 luni

La începuturile carierei sale de antrenor principal, Edi Iordănescu a preluat Fortuna Brazi, din Liga 3, după scurte perioade ca interimar la Steaua și FC Vaslui.

„Mă simt stăpân pe mine, aş fi putut să antrenez şi în Liga I, dar sunt adeptul paşilor mici şi vreau să cresc alături de noua mea echipă. De astăzi, aici începe o nouă etapă pentru mine”, declara Iordănescu jr.

După numai cinci luni, el a reziliat înțelegerea cu Fortuna Brazi.

A stat doar 3 luni și la FCM Târgu Mureș

Imediat, Edi Iordănescu a semnat un contract pe două sezoane cu echipa FCM Târgu Mureș, din Liga a II-a.

„E un proiect pe doi ani, sunt modificări importante chiar la nivelul conducerii, băncii tehnice, dar și la nivelul grupului vor fi modificări importante, în momentul de față vorbim probabil de 15 până la 18 jucători noi, deci vorbim de o muncă luată de la zero.

Doresc să creez o echipă care să fie competitivă, să aibă o abordare ofensivă”, a spus Edi Iordănescu.

Tehnicianul a renunțat și la acest proiect după doar trei luni invocând motive personale.

„Am o problemă strict personală, am cerut încetarea colaborării şi am comunicat că nu există cale de întoarcere de această dată. Cred foarte tare în jucători şi sunt sigur că vor avea rezultate în viitor.

În continuare doresc mult succes echipei, mulţumesc conducerii pentru încrederea totală de care m-am bucurat şi sper să mă înţeleagă şi să nu mă judece. Până în iarnă, de principiu aş dori să fiu mai mult alături de familie”, a declarat Edi Iordănescu.

CFR Cluj l-a dat afară după 6 luni în sezonul 2020-2021 , chiar dacă a luat titlul și Supercupa României

Un alt mandat scurt l-a avut în sezonul 2020-2021. Edi a semnat cu CFR Cluj pe 4 decembrie 2020, a câștigat tilul și Supercupa României și a plecat după doar șase luni.

Tehnicianul semnase un contract valabil șase luni, cu drept de prelungire pe încă un an și jumătate.

„Antrenorul Edward Iordănescu și clubul CFR 1907 Cluj au ajuns la un acord privind încetarea colaborării, după ce contractul scadent al tehnicianului nu a mai fost prelungit”, a anunțat clubul din Gruia.

Cât au durat mandatele lui Edi Iordănescu. Cel mai mult a stat la națională

Cele mai lungi mandate ale lui Edi Iordănescu au fost la naționala României (2 ani și 6 luni), Pandurii Târgu Jiu (1 an și 6 luni), Gaz Metan Mediaș (1 an și 5 luni) și Astra Giurgiu (10 luni).

Echipe Perioadă Durata mandatului România (naționala) 26 ianuarie 2022 – 22 iulie 2024 2 ani, 5 luni și 27 zile Pandurii Târgu Jiu 16 decembrie 2014 – 20 iunie 2016 1 an, 6 luni și 5 zile Gaz Metan Mediaș 7 ianuarie 2019 – 1 iunie 2020 1 an, 4 luni și 25 zile Astra Giurgiu 8 iunie 2017 – 2 aprilie 2018 9 luni și 25 zile CFR Cluj 4 decembrie 2020 – 2 iunie 2021 6 luni Fortuna Brazi 11 ianuarie 2013 – 13 iunie 2013 5 luni și 2 zile Legia Varșovia 12 iunie 2025 – 31 octombrie 2025 4 luni și 19 zile FCM Târgu Mureș 20 iunie 2013 - 9 ocrombrie 2013 3 luni și 19 zile CSKA Sofia 24 august 2016 – 27 noiembrie 2016 3 luni și 3 zile FCSB 18 august 2021 – 14 noiembrie 2021 2 luni și 28 zile CFR Cluj 13 iunie 2018 – 26 iulie 2018 1 lună și 13 zile (44 zile)

8 ani 5 luni și 17 zile a adunat în total Edi Iordănescu pe băncile tehnice ale echipelor pe care le-a condus în cele 11 mandate

Nu m-a surprins că a plecat Edi Iordănescu. Ăsta e stilul lui. Așa a procedat mereu. Pe unde a fost, a plecat foarte repede Victor Pițurcă, în 2024, după plecarea lui Edi Iordănescu de la naționala României

