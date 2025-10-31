Edward Iordănescu, 47 de ani, s-a despărțit de Legia Varșovia, dar ar putea antrena la altă echipă în curând.

Surse din apropierea tehnicianului dezvăluie unde e dorit: „Analizează oferta cu foarte, foarte mare atenție”.

După nici cinci luni, Edward Iordănescu s-a despărțit vineri oficial de Legia.

A cucerit Supercupa Poloniei, dar situația dificilă din campionat, locul 10, și eliminarea din Cupă, joi seară, l-au făcut să ia o decizie radicală, pe fondul nemulțumirii legate de transferuri și de dificultatea de a construi o echipă puternică la Varșovia.

Iordănescu nu se gândește acum la întoarcerea la națională: „Nici unu la sută”

El a cerut rezilierea contractului, care ar expirat în mod normal în 2027, și nu va beneficia de clauza ce i-ar fi garantat 500.000 de euro dacă ar fi fost demis.

S-a speculat imediat că antrenorul în vârstă de 47 de ani ar putea profita pentru a redeveni selecționerul „tricolorilor”, dacă i se cere ajutorul în barajul Mondialului.

Surse din apropierea lui Edi au dezmințit această variantă momentan, spunând pentru GOLAZO.ro că tehnicianul „nu s-a gândit acum, când a plecat de la Legia, nici unu la sută la națională”.

În primul rând, le-a zis el, România are selecționer și un obiectiv important în față.

Iordănescu e curtat din Arabia Saudită. Altă ofertă, nu Al-Taawon , ca în primăvară

Și, susțin aceleași surse, Iordănescu a primit deja o ofertă. Acea propunere e din zona Golfului Persic. Mai clar, de la un club din prima ligă a Arabiei Saudite.

Nu este vorba de Al-Taawon, gruparea din orașul Buraidah cu care ajunsese în primăvară la un acord de principiu, ignorat în cele din urmă pentru a semna cu Legia.

Acum e alt club din Saudi Pro League. „Analizează oferta cu foarte, foarte mare atenție”, zic apropiații săi.

