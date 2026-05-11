Edi putea prelua Ucraina  Iordănescu a fost pe lista scurtă a lui Shevchenko » Presa de la Kiev: „Străinul care ne-a zdrobit”

Edi Iordănescu (47 de ani), fostul selecționer al României, a fost inclus pe lista scurtă a variantelor de selecționer luate în calcul de Federația Ucraineană de Fotbal.

După ce Serhiy Rebrov și-a dat demisia, ca urmare a ratării calificării la CM 2026, Federația Ucraineană a trebuit să aleagă un nou antrenor, pe listă fiind și Edi Iordănescu.

Printre variantele luate în calcul de ucraineni s-au numărat Edi Iordănescu, alături de Herve Renard și Andrea Maldera.

Presa locală l-a catalogat pe Edi Iordănescu drept „străinul care ne-a zdrobit”, amintind de succesul României din primul meci de la Euro 2024, scor 3-0 în fața Ucrainei.

Atunci, „tricolorii” s-au impus grație golurilor marcat de Nicolae Stanciu, Răzvan Marin și Denis Drăguș, asigurându-și primele trei puncte la turneul final.

Conform ua-football.com, Andriy Shevchenko, președintele Federației, l-ar fi ales pe Andrea Maldera, în detrimentul lui Edi Iordănescu și al lui Herve Renard.

După ce a luat în calcul și variantele Iordănescu și Herve Renard, potrivit sursei citate, Shevchenko a decis ca Andrea Maldera să preia naționala.

Acesta a mai lucrat în cadrul federației de la Kiev în perioada 2016-2021, atunci când a ocupat funcția de director tehnic.

Ulterior, italianul a colaborat cu Roberto De Zerbi, fiind secundul acestuia la Brighton și Olympique Marseille.

Maldera ar urma să ajungă la Kiev pe 18 mai, urmând a fi instalat oficial în funcția de selecționer o zi mai târziu, pe 19 mai.

