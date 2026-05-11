Ce a pățit Alex Dobre Victor Angelescu, noi detalii despre starea de sănătate a atacantului de la Rapid: „A fost direct la spital”

- Victor Angelescu (41 de ani), președintele celor de la Rapid, a venit cu noi detalii despre starea de sănătate a lui Alex Dobre (27 de ani).
Atacantul Rapidului s-a confruntat cu o stare de rău în aeroport, chiar înainte de decolarea către Cluj, pentru meciul cu Universitatea, pierdut cu 0-1, iar apoi a mers la spital pentru mai multe investigații.
Victor Angelescu: „Credem că Dobre a luat un virus”
Oficialul giuleștenilor a transmis că Dobre se simte mai bine, iar acum urmează un tratament recomandat de medic.
„I-a fost rău cu o zi înainte de meci, cu o zi înainte de a pleca la aeroport. Nu dormise bine, credem că a luat un virus, pentru că a făcut apoi toate testele de sânge.
Nu a putut să doarmă, se simțise rău și cu o zi înainte, la aeroport s-a simțit și mai rău. Apoi a fost direct la spital, a făcut analize. Din ce am înțeles, se simte mai bine acum și sperăm să revină la antrenamente”, a declarat Angelescu, la Prima Sport.
Întrebat dacă ce au relevat analizele, președintele Rapidului a transmis: „Eu nu mă pricep, au ieșit anumite lucruri mai mărite din cauza virusului, acum ia un tratament și sperăm să fie OK”.
Alex Dobre a pierdut banderola de căpitan la Rapid
Play-off-ul a venit cu probleme pe plan sportiv pentru Dobre.
Fotbalistul a intrat recent într-un conflict cu antrenorul Costel Gâlcă, după meciul cu FC Argeș, când a criticat modul în care a fost folosit.
Ulterior, tehnicianul a anunțat că Dobre nu va mai fi căpitanul echipei.