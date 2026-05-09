Liga 1  LIVE de la 18:00. Oțelul joacă împotriva Farului » U Cluj - Rapid începe de la 21:00
Liga 1 FOTO: Montaj GOLAZO.ro
Superliga

Liga 1 LIVE de la 18:00. Oțelul joacă împotriva Farului » U Cluj - Rapid începe de la 21:00

alt-text Ștefan Ogrezeanu , Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 09.05.2026, ora 09:00
alt-text Actualizat: 09.05.2026, ora 09:08
  • Oțelul joacă astăzi cu Farul, de la 18:00, în etapa #8 din play-out.
  • De la 21:00, U Cluj o va întâlni pe Rapid, în play-off.
  • Toate partidele din Liga 1 sunt liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Înainte de startul etapei 8, Universitatea Craiova ocupă poziția de lider în Liga 1, cu 45 de puncte acumulate, la trei distanță de U Cluj și 5 de CFR.

FCSB conduce play-out-ul cu 36 de puncte, la trei distanță de UTA Arad.

Petrolul Ploiești și Hermannstadt ocupă în acest moment locurile de baraj, iar Unirea Slobozia este pe loc retrogradabil. Metaloglobus a retrogradat matematic la finalul etapei a șasea.

„Tineri extrem de agresivi” Deputat UDMR, mesaj dur după ce fani ai U Cluj au atacat etnici maghiari: „Știu că Boc e fan U, dar să spună public că e inacceptabil”
Citește și
„Tineri extrem de agresivi” Deputat UDMR, mesaj dur după ce fani ai U Cluj au atacat etnici maghiari: „Știu că Boc e fan U, dar să spună public că e inacceptabil”
Citește mai mult
„Tineri extrem de agresivi” Deputat UDMR, mesaj dur după ce fani ai U Cluj au atacat etnici maghiari: „Știu că Boc e fan U, dar să spună public că e inacceptabil”

Astăzi, 9 mai

Oțelul Galați - Farul Constanța (play-out), live de la 18:00

  • Arbitru: Horațiu Feșnic. Asistenți: Alexandru Cerei, Imre-Laszlo Bucsi. VAR: Iulian Dima. AVAR: Bogdan Dumitrache
  • Stadion: Oțelul - Galați

U Cluj - Rapid (play-off), live de la 21:00

  • Arbitru: Rareș Vidican. Asistenți: Radu Ghinguleac, Alexandru Corb. VAR: Sorin Costreie. AVAR: Andrei Chivulete
  • Stadion: Cluj Arena - Cluj-Napoca

Duminica, 10 mai

FC Botoșani - Petrolul (play-out), live de la 16:00

  • Stadion: Municipal - Botoșani

Dinamo - FC Argeș (play-off), live de la 19:00

  • Stadion: Arcul de Triumf - București

Luni, 11 mai

Metaloglobus - Hermannstadt (play-out), live de la 18:00

  • Stadion: Clinceni Arena - Clinceni

FCSB - Unirea Slobozia (play-out), live de la 21:00

  • Stadion: Ghencea - București

S-au jucat:

CFR Cluj - U Craiova 0-0

Lupta la titlu, tot mai strânsă  Cum arată clasamentul după remiza albă din Gruia, dintre CFR Cluj și Universitatea Craiova
Citește și
Lupta la titlu, tot mai strânsă Cum arată clasamentul după remiza albă din Gruia, dintre CFR Cluj și Universitatea Craiova
Citește mai mult
Lupta la titlu, tot mai strânsă  Cum arată clasamentul după remiza albă din Gruia, dintre CFR Cluj și Universitatea Craiova

Echipele de start:

  • Echipe de start:
  • CFR: M. Popa – Sinyan, Ilie, Huja – Kun, Keita, Muhar, Camora – Cordea, Zahovic, Korenica
  • Rezerve: Vâlceanu, Braun, Abeid, Djokovic, Perianu, Deac, Păun, Biliboc, Fică, Sfaiţ, Gligor, Aliev
  • Antrenor: Daniel Pancu
  • U Craiova: L. Popescu – Romanchuk, Rus, Screciu – Mora, Cicâldău, Anzor, Bancu – Matei, Nsimba, Teles
  • Rezerve: Glodean, Goncalves, Mogoş, Ştefan, Stevanovic, Creţu, Băluţă, Băsceanu, Al-Hamlawi, Baiaram, Etim, Rădulescu
  • Antrenor: Filipe Coelho
  • Arbitru: Istvan Kovacs. Asistenți: Ferencs Tunyogi, Traian Neacșu. VAR: Marcel Bîrsan. AVAR: Cosmin Bojan
  • Stadion: „Dr. Constantin Rădulescu” - Cluj-Napoca

UTA Arad - Csikszereda 1-0

  • A marcat: Abdallah (min. 86)

Echipele de start:

  • UTA Arad: Gorcea - Iacob, Pospelov, Benga, Alomerovic - Odada, Mino - Abdallah, Roman, Țăroi - Coman
  • Rezerve: Ciubăncan, Hrezdac, Mihai, Popescu, Poulolo, Tolcea, Tordai, Tzionis, Van Durmen
  • Antrenor: Adrian Mihalcea
  • Csikszereda: Pap - Bloj, Csuros, Palmeș, Trif - Bodo - Anderson Ceara, Vereș, Dusinszki, Szalay - Eppel
  • Rezerve: Bencze, Bota, Brugger, Dolny, Gustavinho, Hegedus, Kleinheisler, Loeper, Nagy, Simon, Tajti, Vegh
  • Antrenor: Robert Ilyeș
  • Arbitru: Viorel Flueran. Asistenți: Daniel Ilinca, Mihăiță Necula. VAR: Ionuț Coza. AVAR: Mircea Orbuleț
  • Stadion: Francisc Neuman - Arad

Clasamentul în play-off

LocEchipăMeciuriPuncte
1U Craiova846
2U Cluj742
3CFR Cluj841*
4Dinamo734
5Rapid732
6FC Argeș730

*beneficiază de rotunjire

Clasamentul în play-out

LocEchipăMeciuriPuncte
7FCSB736
8UTA Arad836*
9FC Botoșani732
10Csikszereda830*
11Oțelul Galați729
12Farul Constanța725*
13Petrolul Ploiești724
14Hermannstadt721*
15Unirea Slobozia721*
16Metaloglobus București712

*beneficiază de rotunjire

FCSB e calificată matematic în semifinala barajului și își așteaptă adversara. Doar FCSB, FC Botoșani, Farul și Csikszereda au licența de Europa, din play-out. Câștigătoarea va juca finala cu locul 4 din play-off.

Citește și

Lupta la titlu, tot mai strânsă  Cum arată clasamentul după remiza albă din Gruia, dintre CFR Cluj și Universitatea Craiova
Superliga
23:02
Lupta la titlu, tot mai strânsă Cum arată clasamentul după remiza albă din Gruia, dintre CFR Cluj și Universitatea Craiova
Citește mai mult
Lupta la titlu, tot mai strânsă  Cum arată clasamentul după remiza albă din Gruia, dintre CFR Cluj și Universitatea Craiova
„E ca o bombă atomică” Cum simte Răzvan Lucescu presiunea, frica de înfrângere și gestionarea eșecului la PAOK
Campionate
16:53
„E ca o bombă atomică” Cum simte Răzvan Lucescu presiunea, frica de înfrângere și gestionarea eșecului la PAOK
Citește mai mult
„E ca o bombă atomică” Cum simte Răzvan Lucescu presiunea, frica de înfrângere și gestionarea eșecului la PAOK

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Nicușor Dan a vorbit la telefon cu unul dintre liderii de partid care n-a mers la Cotroceni. Există posibilitatea unui guvern minoritar făcut de acesta
Nicușor Dan a vorbit la telefon cu unul dintre liderii de partid care n-a mers la Cotroceni. Există posibilitatea unui guvern minoritar făcut de acesta
Nicușor Dan a vorbit la telefon cu unul dintre liderii de partid care n-a mers la Cotroceni. Există posibilitatea unui guvern minoritar făcut de acesta
liga 1 LIVE play-off play-out etapa 8
Știrile zilei din sport
Nadia se întoarce la Montreal Legendara gimnastă revine în locul unde a scris istorie în urmă cu 50 de ani
Gimnastica
10:39
Nadia se întoarce la Montreal Legendara gimnastă revine în locul unde a scris istorie în urmă cu 50 de ani
Citește mai mult
Nadia se întoarce la Montreal Legendara gimnastă revine în locul unde a scris istorie în urmă cu 50 de ani
Mureșan, răspuns pentru Pancu Antrenorul pune condiții pentru a rămâne la CFR Cluj, conducerea explică: „Situația stă în felul următor”
Superliga
09:49
Mureșan, răspuns pentru Pancu Antrenorul pune condiții pentru a rămâne la CFR Cluj, conducerea explică: „Situația stă în felul următor”
Citește mai mult
Mureșan, răspuns pentru Pancu Antrenorul pune condiții pentru a rămâne la CFR Cluj, conducerea explică: „Situația stă în felul următor”
Eliminată dramatic la Roma Jaqueline Cristian a avut trei mingi de meci, dar n-a reușit să învingă fosta lideră WTA
Tenis
10:22
Eliminată dramatic la Roma Jaqueline Cristian a avut trei mingi de meci, dar n-a reușit să învingă fosta lideră WTA
Citește mai mult
Eliminată dramatic la Roma Jaqueline Cristian a avut trei mingi de meci, dar n-a reușit să învingă fosta lideră WTA
Paul Seixas în Turul Franței Participarea tânărului ciclist la marea cursă din iulie este un pas către împlinirea unui vis de 41 de ani
Ciclism
10:00
Paul Seixas în Turul Franței Participarea tânărului ciclist la marea cursă din iulie este un pas către împlinirea unui vis de 41 de ani
Citește mai mult
Paul Seixas în Turul Franței Participarea tânărului ciclist la marea cursă din iulie este un pas către împlinirea unui vis de 41 de ani
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:39
Nadia se întoarce la Montreal Legendara gimnastă revine în locul unde a scris istorie în urmă cu 50 de ani
Nadia se întoarce la Montreal Legendara gimnastă revine în locul unde a scris istorie în urmă cu 50 de ani
09:49
Mureșan, răspuns pentru Pancu Antrenorul pune condiții pentru a rămâne la CFR Cluj, conducerea explică: „Situația stă în felul următor”
Mureșan, răspuns pentru Pancu Antrenorul pune condiții pentru a rămâne la CFR Cluj, conducerea explică: „Situația stă în felul următor”
10:22
Eliminată dramatic la Roma Jaqueline Cristian a avut trei mingi de meci, dar n-a reușit să învingă fosta lideră WTA
Eliminată dramatic la Roma Jaqueline Cristian a avut trei mingi de meci, dar n-a reușit să învingă fosta lideră WTA
09:37
„Două ore pierdute din viață” Analiștii le-au criticat dur pe CFR și U Craiova, după remiza fără goluri din Gruia: „Nota 4!”
„Două ore pierdute din viață”  Analiștii le-au criticat dur pe CFR și U Craiova, după remiza fără goluri din Gruia: „Nota 4!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!
Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?
Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG <span>-</span> Bayern <span>5-4,</span> zi și noapte <span>l-aș</span> vedea, la nesfârșit!
Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei
Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Top stiri
Fază controversată în CFR - Craiova FOTO A fost analizată la VAR timp de 5 minute! De ce Kovacs nu a dat penalty pentru gazde la  hențul lui Rus
Superliga
08.05
Fază controversată în CFR - Craiova FOTO A fost analizată la VAR timp de 5 minute! De ce Kovacs nu a dat penalty pentru gazde la hențul lui Rus
Citește mai mult
Fază controversată în CFR - Craiova FOTO A fost analizată la VAR timp de 5 minute! De ce Kovacs nu a dat penalty pentru gazde la  hențul lui Rus
Sancțiune istorică Ce au pățit Valverde și Tchouameni după conflictul din vestiar: anunț oficial al lui Real Madrid
Campionate
08.05
Sancțiune istorică Ce au pățit Valverde și Tchouameni după conflictul din vestiar: anunț oficial al lui Real Madrid
Citește mai mult
Sancțiune istorică Ce au pățit Valverde și Tchouameni după conflictul din vestiar: anunț oficial al lui Real Madrid
Medalie la Mondiale Naționala feminină de tenis de masă s-a calificat în semifinale și și-a asigurat bronzul
Alte sporturi
08.05
Medalie la Mondiale Naționala feminină de tenis de masă s-a calificat în semifinale și și-a asigurat bronzul
Citește mai mult
Medalie la Mondiale Naționala feminină de tenis de masă s-a calificat în semifinale și și-a asigurat bronzul
Palatul Parlamentului va fi roș-albastru diseară, în cinstea victoriei de de la Sevilla. Acum 40 de ani, Steaua București câștiga Cupei Campionilor
B365
07.05
Palatul Parlamentului va fi roș-albastru diseară, în cinstea victoriei de de la Sevilla. Acum 40 de ani, Steaua București câștiga Cupei Campionilor
Citește mai mult
Palatul Parlamentului va fi roș-albastru diseară, în cinstea victoriei de de la Sevilla. Acum 40 de ani, Steaua București câștiga Cupei Campionilor

Echipe/Competiții

fcsb 22 CFR Cluj 36 dinamo bucuresti 35 rapid 30 Universitatea Craiova 37 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
09.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share