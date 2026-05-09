Liga 1  LIVE de la 18:00. Oțelul joacă împotriva Farului » U Cluj - Rapid începe de la 21:00

Oțelul joacă astăzi cu Farul, de la 18:00, în etapa #8 din play-out.

De la 21:00, U Cluj o va întâlni pe Rapid, în play-off.

Înainte de startul etapei 8, Universitatea Craiova ocupă poziția de lider în Liga 1, cu 45 de puncte acumulate, la trei distanță de U Cluj și 5 de CFR.

FCSB conduce play-out-ul cu 36 de puncte, la trei distanță de UTA Arad.

Petrolul Ploiești și Hermannstadt ocupă în acest moment locurile de baraj, iar Unirea Slobozia este pe loc retrogradabil. Metaloglobus a retrogradat matematic la finalul etapei a șasea.

Astăzi, 9 mai

Oțelul Galați - Farul Constanța ( play-out ), live de la 18:00

Arbitru: Horațiu Feșnic. Asistenți: Alexandru Cerei, Imre-Laszlo Bucsi. VAR: Iulian Dima. AVAR: Bogdan Dumitrache

U Cluj - Rapid ( play-off ), live de la 21:00

Arbitru: Rareș Vidican. Asistenți: Radu Ghinguleac, Alexandru Corb. VAR: Sorin Costreie. AVAR: Andrei Chivulete

Duminica, 10 mai

FC Botoșani - Petrolul ( play-out ), live de la 16:00

Stadion: Municipal - Botoșani

Dinamo - FC Argeș ( play-off ), live de la 19:00

Stadion: Arcul de Triumf - București

Luni, 11 mai

Metaloglobus - Hermannstadt ( play-out ), live de la 18:00

Stadion: Clinceni Arena - Clinceni

FCSB - Unirea Slobozia ( play-out ), live de la 21:00

Stadion: Ghencea - București

S-au jucat:

CFR Cluj - U Craiova 0-0

Echipele de start:

CFR : M. Popa – Sinyan, Ilie, Huja – Kun, Keita, Muhar, Camora – Cordea, Zahovic, Korenica

: M. Popa – Sinyan, Ilie, Huja – Kun, Keita, Muhar, Camora – Cordea, Zahovic, Korenica Rezerve: Vâlceanu, Braun, Abeid, Djokovic, Perianu, Deac, Păun, Biliboc, Fică, Sfaiţ, Gligor, Aliev

Vâlceanu, Braun, Abeid, Djokovic, Perianu, Deac, Păun, Biliboc, Fică, Sfaiţ, Gligor, Aliev Antrenor : Daniel Pancu

: Daniel Pancu U Craiova: L. Popescu – Romanchuk, Rus, Screciu – Mora, Cicâldău, Anzor, Bancu – Matei, Nsimba, Teles

L. Popescu – Romanchuk, Rus, Screciu – Mora, Cicâldău, Anzor, Bancu – Matei, Nsimba, Teles Rezerve : Glodean, Goncalves, Mogoş, Ştefan, Stevanovic, Creţu, Băluţă, Băsceanu, Al-Hamlawi, Baiaram, Etim, Rădulescu

: Glodean, Goncalves, Mogoş, Ştefan, Stevanovic, Creţu, Băluţă, Băsceanu, Al-Hamlawi, Baiaram, Etim, Rădulescu Antrenor: Filipe Coelho

Arbitru: Istvan Kovacs. Asistenți: Ferencs Tunyogi, Traian Neacșu. VAR: Marcel Bîrsan. AVAR: Cosmin Bojan

UTA Arad - Csikszereda 1-0

A marcat: Abdallah (min. 86)

UTA Arad: Gorcea - Iacob, Pospelov, Benga, Alomerovic - Odada, Mino - Abdallah, Roman, Țăroi - Coman

Gorcea - Iacob, Pospelov, Benga, Alomerovic - Odada, Mino - Abdallah, Roman, Țăroi - Coman Rezerve: Ciubăncan, Hrezdac, Mihai, Popescu, Poulolo, Tolcea, Tordai, Tzionis, Van Durmen

Ciubăncan, Hrezdac, Mihai, Popescu, Poulolo, Tolcea, Tordai, Tzionis, Van Durmen Antrenor: Adrian Mihalcea

Adrian Mihalcea Csikszereda: Pap - Bloj, Csuros, Palmeș, Trif - Bodo - Anderson Ceara, Vereș, Dusinszki, Szalay - Eppel

Pap - Bloj, Csuros, Palmeș, Trif - Bodo - Anderson Ceara, Vereș, Dusinszki, Szalay - Eppel Rezerve: Bencze, Bota, Brugger, Dolny, Gustavinho, Hegedus, Kleinheisler, Loeper, Nagy, Simon, Tajti, Vegh

Bencze, Bota, Brugger, Dolny, Gustavinho, Hegedus, Kleinheisler, Loeper, Nagy, Simon, Tajti, Vegh Antrenor: Robert Ilyeș

Arbitru: Viorel Flueran. Asistenți: Daniel Ilinca, Mihăiță Necula. VAR: Ionuț Coza. AVAR: Mircea Orbuleț

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Craiova 8 46 2 U Cluj 7 42 3 CFR Cluj 8 41* 4 Dinamo 7 34 5 Rapid 7 32 6 FC Argeș 7 30

*beneficiază de rotunjire

Clasamentul în play-out

Loc Echipă Meciuri Puncte 7 FCSB 7 36 8 UTA Arad 8 36* 9 FC Botoșani 7 32 10 Csikszereda 8 30* 11 Oțelul Galați 7 29 12 Farul Constanța 7 25* 13 Petrolul Ploiești 7 24 14 Hermannstadt 7 21* 15 Unirea Slobozia 7 21* 16 Metaloglobus București 7 12

FCSB e calificată matematic în semifinala barajului și își așteaptă adversara. Doar FCSB, FC Botoșani, Farul și Csikszereda au licența de Europa, din play-out. Câștigătoarea va juca finala cu locul 4 din play-off.

