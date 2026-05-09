Liga 1  LIVE de la 18:00. Oțelul joacă împotriva Farului » U Cluj - Rapid începe de la 21:00

- Oțelul joacă astăzi cu Farul, de la 18:00, în etapa #8 din play-out.
- De la 21:00, U Cluj o va întâlni pe Rapid, în play-off.
- Toate partidele din Liga 1 sunt liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Înainte de startul etapei 8, Universitatea Craiova ocupă poziția de lider în Liga 1, cu 45 de puncte acumulate, la trei distanță de U Cluj și 5 de CFR.
FCSB conduce play-out-ul cu 36 de puncte, la trei distanță de UTA Arad.
Petrolul Ploiești și Hermannstadt ocupă în acest moment locurile de baraj, iar Unirea Slobozia este pe loc retrogradabil. Metaloglobus a retrogradat matematic la finalul etapei a șasea.
Astăzi, 9 mai
Oțelul Galați - Farul Constanța (play-out), live de la 18:00
- Arbitru: Horațiu Feșnic. Asistenți: Alexandru Cerei, Imre-Laszlo Bucsi. VAR: Iulian Dima. AVAR: Bogdan Dumitrache
- Stadion: Oțelul - Galați
U Cluj - Rapid (play-off), live de la 21:00
- Arbitru: Rareș Vidican. Asistenți: Radu Ghinguleac, Alexandru Corb. VAR: Sorin Costreie. AVAR: Andrei Chivulete
- Stadion: Cluj Arena - Cluj-Napoca
Duminica, 10 mai
FC Botoșani - Petrolul (play-out), live de la 16:00
- Stadion: Municipal - Botoșani
Dinamo - FC Argeș (play-off), live de la 19:00
- Stadion: Arcul de Triumf - București
Luni, 11 mai
Metaloglobus - Hermannstadt (play-out), live de la 18:00
- Stadion: Clinceni Arena - Clinceni
FCSB - Unirea Slobozia (play-out), live de la 21:00
- Stadion: Ghencea - București
S-au jucat:
CFR Cluj - U Craiova 0-0
Echipele de start:
- CFR: M. Popa – Sinyan, Ilie, Huja – Kun, Keita, Muhar, Camora – Cordea, Zahovic, Korenica
- Rezerve: Vâlceanu, Braun, Abeid, Djokovic, Perianu, Deac, Păun, Biliboc, Fică, Sfaiţ, Gligor, Aliev
- Antrenor: Daniel Pancu
- U Craiova: L. Popescu – Romanchuk, Rus, Screciu – Mora, Cicâldău, Anzor, Bancu – Matei, Nsimba, Teles
- Rezerve: Glodean, Goncalves, Mogoş, Ştefan, Stevanovic, Creţu, Băluţă, Băsceanu, Al-Hamlawi, Baiaram, Etim, Rădulescu
- Antrenor: Filipe Coelho
- Arbitru: Istvan Kovacs. Asistenți: Ferencs Tunyogi, Traian Neacșu. VAR: Marcel Bîrsan. AVAR: Cosmin Bojan
- Stadion: „Dr. Constantin Rădulescu” - Cluj-Napoca
UTA Arad - Csikszereda 1-0
- A marcat: Abdallah (min. 86)
Echipele de start:
- UTA Arad: Gorcea - Iacob, Pospelov, Benga, Alomerovic - Odada, Mino - Abdallah, Roman, Țăroi - Coman
- Rezerve: Ciubăncan, Hrezdac, Mihai, Popescu, Poulolo, Tolcea, Tordai, Tzionis, Van Durmen
- Antrenor: Adrian Mihalcea
- Csikszereda: Pap - Bloj, Csuros, Palmeș, Trif - Bodo - Anderson Ceara, Vereș, Dusinszki, Szalay - Eppel
- Rezerve: Bencze, Bota, Brugger, Dolny, Gustavinho, Hegedus, Kleinheisler, Loeper, Nagy, Simon, Tajti, Vegh
- Antrenor: Robert Ilyeș
- Arbitru: Viorel Flueran. Asistenți: Daniel Ilinca, Mihăiță Necula. VAR: Ionuț Coza. AVAR: Mircea Orbuleț
- Stadion: Francisc Neuman - Arad
Clasamentul în play-off
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Craiova
|8
|46
|2
|U Cluj
|7
|42
|3
|CFR Cluj
|8
|41*
|4
|Dinamo
|7
|34
|5
|Rapid
|7
|32
|6
|FC Argeș
|7
|30
*beneficiază de rotunjire
Clasamentul în play-out
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|7
|FCSB
|7
|36
|8
|UTA Arad
|8
|36*
|9
|FC Botoșani
|7
|32
|10
|Csikszereda
|8
|30*
|11
|Oțelul Galați
|7
|29
|12
|Farul Constanța
|7
|25*
|13
|Petrolul Ploiești
|7
|24
|14
|Hermannstadt
|7
|21*
|15
|Unirea Slobozia
|7
|21*
|16
|Metaloglobus București
|7
|12
*beneficiază de rotunjire
FCSB e calificată matematic în semifinala barajului și își așteaptă adversara. Doar FCSB, FC Botoșani, Farul și Csikszereda au licența de Europa, din play-out. Câștigătoarea va juca finala cu locul 4 din play-off.