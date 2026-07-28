Tragedie în baschet  Antrenor decedat după un accident cu ski-jet-ul  » Bifase o mare performanță în sezonul trecut
Foto: Instagram/@sandleredik
Baschet

Tragedie în baschet Antrenor decedat după un accident cu ski-jet-ul » Bifase o mare performanță în sezonul trecut

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 28.07.2026, ora 11:43
alt-text Actualizat: 28.07.2026, ora 11:43
  • Eduard Sandler, antrenorul echipei de baschet Dynamo Vladivostok, a decedat la vârsta de 44 de ani în urma unui accident grav cu ski-jet-ul.
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La finalul sezonului trecut, echipa pregătită de Eduard Sandler a promovat în prima ligă de baschet din Rusia.

Înainte de începerea noului sezon, antrenorul și-a pierdut viața într-un mod tragic.

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Eduard Sandler, antrenorul lui Dynamo Vladivostok, a decedat la vârsta de 44 de ani

Tehnicianul rus a pierdut controlul jet-ski-ului pe care îl conducea, în portul din apropierea centrului de afaceri „Burny”.

Ambarcațiunea s-a izbit puternic de digurile de protecție și apoi de stâncile din zonă. Eduard Sandler a suferit răni grave și a decedat înainte de medicii să ajungă la locul accidentului, conform bild.de.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a se stabili dacă antrenorul nu a respectat regulile de siguranță.

În plus, Comitetul de Investigații al Federației Ruse din regiunea Primorie, acolo unde s-a întâmplat accidentul, a anunțat a deschis o anchetă preliminară pentru „încălcarea normelor privind siguranța circulației și exploatarea ambarcațiunilor, soldată cu deces din culpă”.

Dynamo Vladivostok, echipa lui Sandler, și-a exprimat regretul pentru decesul antrenorului.

„Eduard Mihailovici Sandler a încetat din viață. Este o pierdere de neînlocuit pentru întreaga comunitate sportivă din regiunea Primorie și pentru baschetul rus.

Eduard Mihailovici și-a dedicat viața dezvoltării sportului, formării jucătorilor și construirii unui sistem puternic. Datorită energiei, caracterului și devotamentului său, Dynamo a obținut rezultate remarcabile și victorii importante.

Toți cei care l-au cunoscut îl vor păstra în memorie ca pe un om care a iubit din toată inima baschetul și regiunea Primorie.

Transmitem cele mai sincere condoleanțe familiei, apropiaților, prietenilor, colegilor și tuturor celor care trec prin această grea pierdere”, a scris clubul pe Telegram, conform sursei citate.

Vom păstra mereu vie amintirea realizărilor remarcabile ale acestui antrenor talentat, care vor rămâne pentru totdeauna scrise în istoria sportului din Primorie. Oleg Kojemiako, guvernatorul regiunii Primorie

În sezonul trecut din liga a doua de baschet din Rusia, sub comanda lui Eduard Sandler, Dynamo Vladivostok a înregistrat 18 victorii și 8 înfrângeri.

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