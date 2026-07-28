Experții nu s-au pus de acord Controverse după penalty-ul acordat celor de la Botoșani: „Nu e foarte clar pentru mine” +48 foto
Botoșani - Rapid. Foto: Sportpictures
Superliga

Experții nu s-au pus de acord Controverse după penalty-ul acordat celor de la Botoșani: „Nu e foarte clar pentru mine”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 28.07.2026, ora 10:50
  • Penalty-ul acordat celor de la FC Botoșani în finalul remizei cu Rapid, scor 1-1, a creat o dezbatere aprinsă între specialiști.
  • Foștii arbitri Constantin Zotta (63 de ani) și Cristi Balaj (54 de ani), fostul fotbalist Basarab Panduru (56 de ani) și comentatorul Bogdan Cosmescu au analizat faza.
  • Alexandru Pașcanu (27 de ani) a vorbit și el despre fază și a recunoscut că a greșit.
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Marian Barbu a lăsat, inițial, jocul să continue după duelul dintre Alexandru Pașcanu și Andrei Dumiter. „Centralul” a fost chemat, ulterior, la monitorul VAR și a decis să acorde lovitură de la 11 metri, după ce a observat că fundașul Rapidului l-a tras de tricou pe adversar.

Totodată, Barbu l-a eliminat pe Pașcanu, considerând că Dumiter se afla într-o situație clară de a marca.

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Zotta și Panduru contestă intervenția VAR: „Ce e asta, mă?! Nu există așa ceva la fotbal”

Constantin Zotta a contestat intervenția VAR la această fază și a susținut că decizia luată inițial de arbitrul Marian Barbu trebuia menținută.

„Aici, mai mult pe intuiție aș merge, că este tras de tricou. Se vede ceva, dar nu știu dacă, după ce vedem noi aici, VAR ar fi trebuit să intervină.

Sunt convins că arbitrul VAR nu trebuia să intervină. Dacă mergeam la VAR, mai mult dădeam”, a spus Constantin Zotta, potrivit orangesport.ro.

Faza care a dus la eliminarea lui Alexandru Pașcanu în meciul Botoșani - Rapid 1-1. Foto: Captură YouTube, @OrangeSportRomania
Faza care a dus la eliminarea lui Alexandru Pașcanu în meciul Botoșani - Rapid 1-1. Foto: Captură YouTube, @OrangeSportRomania

Galerie foto (48 imagini)

Faza care a dus la eliminarea lui Alexandru Pașcanu în meciul Botoșani - Rapid 1-1. Foto: Captură YouTube, @OrangeSportRomania Faza care a dus la eliminarea lui Alexandru Pașcanu în meciul Botoșani - Rapid 1-1. Foto: Captură YouTube, @OrangeSportRomania Faza care a dus la eliminarea lui Alexandru Pașcanu în meciul Botoșani - Rapid 1-1. Foto: Captură YouTube, @OrangeSportRomania Faza care a dus la eliminarea lui Alexandru Pașcanu în meciul Botoșani - Rapid 1-1. Foto: Captură YouTube, @OrangeSportRomania Faza care a dus la eliminarea lui Alexandru Pașcanu în meciul Botoșani - Rapid 1-1. Foto: Captură YouTube, @OrangeSportRomania
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Basarab Panduru a considerat că imaginile nu ofereau suficiente elemente pentru o concluzie fără dubii.

„La fel zic şi eu. Văd ceva, dar nu e 100%. Nu e cel mai clar. Dar mâna aia stângă vine înapoi, mă face să cred că îl trage. Dar merge aşa?! Căzătura pe spate mă face să cred că e penalty, dar merge aşa?!

M-am obişnuit aşa: dacă se dă, sunt circumstanţe, dacă nu se dă, iar sunt. N-are sens. În ultimii doi ani s-au schimbat lucrurile în rău.

Dacă dă (n.r. - penalty), e bine, dacă nu dă (n.r. - penalty), e bine. Ce e asta, mă?! Nu există aşa ceva la fotbal. Nu e foarte clar pentru mine, ce să zic?”.

Cristi Balaj: „Corecte intervențiile VAR”

Cristi Balaj a ajuns însă la o concluzie diferită. Fostul arbitru internațional consideră că Pașcanu l-a ținut pe Dumiter, iar penalty-ul și cartonașul roșu au fost acordate corect.

„Corecte intervențiile VAR (n.r. - inclusiv aceea de a repeta lovitura de pedeapsă). Și analiza arbitrului de a acorda penalty și cartonaș roșu, pentru că șansa atacantului de a juca mingea a fost iminentă.

Mi-a plăcut gestica lui Barbu, care prin modul lui de a comunica, s-a făcut înțeles și acceptat de jucători!”, a explicat Balaj, conform fanatik.ro.

Totuși, Balaj susține că Marian Barbu ar fi trebuit să observe faultul direct, fără ajutorul arbitrajului video.

A fost o ținere pe care arbitrul nu a sesizat-o din cauza poziției neinspirate pe care a avut-o. Trebuia să fie mai mult pe diagonală! Cristi Balaj, fost arbitru FIFA

Alexandru Pașcanu: „Tot meciul au fost contacte destul de dure”

După meci, Alexandru Pașcanu a recunoscut că a pus mâna pe Dumiter, dar a subliniat că partida avusese și alte dueluri fizice nesancționate.

„Un șut la poartă, după care mi-a plecat atacantul prin spate, venea cu fața să urmărească mingea. Din instinct, am pus mâna pe el. Cade… Dacă e ușor sau nu, asta să o zică el.

Tot meciul au fost contacte destul dure și a rămas în picioare. Mi-a plăcut duelul cu el. A simțit o mână pe el, a căzut.

Greșeala mea, îmi asum. Din păcate, plecăm doar cu un punct, deși meritam mai mult”, a declarat Alex Pașcanu, la Digi Sport.

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