„M-a lovit până am rămas imobilizată” FOTO. Acuzații grave la adresa eroului echipei: „Mi-a spus că nu voi ieși vie din mașina lui” +6 foto
Gonzalo Morales (Foto: IMAGO)
Campionate

„M-a lovit până am rămas imobilizată” FOTO. Acuzații grave la adresa eroului echipei: „Mi-a spus că nu voi ieși vie din mașina lui”

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 28.07.2026, ora 10:16
alt-text Actualizat: 28.07.2026, ora 19:57
  • Gonzalo Morales (23 de ani) a fost exclus din lotul echipei Barracas Central, după ce fosta sa parteneră a depus o plângere pentru violență domestică și de gen.
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Sâmbătă, atacantul a fost decisiv în meciul cu River Plate din prima etapă a turneului Clausura (de primăvară) din cadrul campionatului Argentinei.

Morales, împrumutat de Barracas Central de la Boca Juniors, a marcat unicul gol al partidei în minutul 22.

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Gonzalo Morales, acuzat de violență domestică de fosta sa iubită

Duminică, fotbalistul s-a trezit în mijlocul unui scandal uriaș. Karen Adinna a relatat toate abuzurile la care ar fi fost supusă pe durata relației sale cu atacantul. Și-a susținut acuzațiile cu mai multe fotografii care arătau semne clare de vânătăi pe corp și pe față.

„Timp de luni de zile am fost victima violenței fizice și verbale din partea celui care până ieri a fost partenerul meu de viață, cu care locuiam împreună: Gonzalo Morales, fotbalist la Barracas Central.

Am trăit situații pe care nu m-am gândit niciodată că le voi suporta: m-a apucat de păr, m-a strâns de gât, m-a lovit cu pumnii și cu picioarele până când am rămas imobilizată zile întregi și m-a amenințat spunându-mi că nu voi ieși vie din mașina lui.

Se ducea la antrenament și mă încuia în casă pentru că îi era teamă că o să plec și o să-l părăsesc.

Când am vrut să-l denunț, am primit amenințări și din partea familiei lui. Îmi spuneau că cu bani se rezolvă totul, că nimeni nu o să mă creadă și că, dacă îl denunț, vor veni să mă caute. Această teamă m-a făcut să ezit mult timp înainte să îndrăznesc să vorbesc.

Nimeni nu are dreptul să umilească, să manipuleze, să controleze, să lovească sau să amenințe o altă persoană”, a scris Karen Adinna pe rețelele de socializare, potrivit tycsports.com.

Karen Adinna a postat imagini cu rănile pe care susține că i le-a provocat Gonzalo Morales (Foto: tycsports.com)
Karen Adinna a postat imagini cu rănile pe care susține că i le-a provocat Gonzalo Morales (Foto: tycsports.com)

Galerie foto (6 imagini)

Karen Adinna a postat imagini cu rănile pe care susține că i le-a provocat Gonzalo Morales (Foto: tycsports.com) Karen Adinna a postat imagini cu rănile pe care susține că i le-a provocat Gonzalo Morales (Foto: tycsports.com) Karen Adinna a postat imagini cu rănile pe care susține că i le-a provocat Gonzalo Morales (Foto: tycsports.com) Karen Adinna a postat imagini cu rănile pe care susține că i le-a provocat Gonzalo Morales (Foto: tycsports.com) Discuția dintre Karen Adinna și Gonzalo Morales (Foto: tycsports.com)
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De asemenea, femeia a postat o captură cu conversația pe care a purtat-o cu fotbalistul pe WhatsApp:

  • Karen Adinna: „M-ai păcălit cu semințe de floarea-soarelui. M-ai lovit în Mexic, mă durea coccisul, mi-ai învintețit ochiul, mi-ai făcut o mie de lucruri rele”
  • Gonzalo Morales: „Pa, Karen”
  • Karen Adinna: „Nu-mi trimite mai multe mesaje”
  • Gonzalo Morales: „Te iubesc”.
22 de goluri
a marcat Gonzalo Morales în 111 de meciuri disputate de-a lungul carierei, potrivit Transfermarkt

Femeia a publicat și o discuție în care, aparent, mama lui Gonzalo Morales recunoaște faptele acestuia:

  • Karen Adinna: „Evident, cred că ai face la fel dacă fiica ta ar apărea cu un ochi vânăt”
  • Mama lui Gonzalo Morales: „Da, te înțeleg și empatizez cu tine ca femeie. Îmi pare sincer rău și îmi cer scuze”
Discuția dintre Karen Adinna și mama lui Gonzalo Morales (Foto: tycsports.com)
Discuția dintre Karen Adinna și mama lui Gonzalo Morales (Foto: tycsports.com)

Galerie foto (6 imagini)

Karen Adinna a postat imagini cu rănile pe care susține că i le-a provocat Gonzalo Morales (Foto: tycsports.com) Karen Adinna a postat imagini cu rănile pe care susține că i le-a provocat Gonzalo Morales (Foto: tycsports.com) Karen Adinna a postat imagini cu rănile pe care susține că i le-a provocat Gonzalo Morales (Foto: tycsports.com) Karen Adinna a postat imagini cu rănile pe care susține că i le-a provocat Gonzalo Morales (Foto: tycsports.com) Discuția dintre Karen Adinna și Gonzalo Morales (Foto: tycsports.com)
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Barracas Central l-a exclus din lot pe Gonzalo Morales

Clubul la care este legitimat fotbalistul a anunțat că acesta a fost exclus din lot ca măsură preventivă. Sancțiunea va rămâne în vigoare până la clarificarea faptelor și finalizarea procedurilor legale aferente.

„Clubul Atlético Barracas Central anunță că, în urma depunerii unei plângeri la instanță împotriva fotbalistului Gonzalo Morales, care se află în prezent împrumutat la clubul nostru, și ca măsură preventivă, s-a decis excluderea acestuia din lotul profesionist până la clarificarea faptelor și desfășurarea procedurilor judiciare corespunzătoare.

Clubul își reafirmă respingerea categorică a oricărei forme de violență de gen și își reînnoiește angajamentul față de respect, integritate și valorile care trebuie să prevaleze atât în cadrul sportiv, cât și în afara acestuia.

În acest sens, Barracas Central va continua să colaboreze cu autoritățile competente în tot ceea ce este necesar pentru elucidarea faptelor și va acționa cu responsabilitatea pe care o impune situația.

Vom lua măsurile corespunzătoare în funcție de evoluția procedurilor judiciare, întotdeauna cu respect deplin pentru dreptul la un proces echitabil și pentru deciziile adoptate de justiție”, se arată în comunicatul clubului.

Tot în Argentina, Boca Juniors l-a transferat în urmă cu aproape două săptămâni pe Sebastian Villa de la Independiente Rivadavia pentru 5,7 milioane de euro.

În iunie 2023, fotbalistul columbian a fost condamnat la doi ani și o lună de închisoare cu suspendare pentru violență împotriva fostei sale partenere.

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