„Ceva obișnuit pentru mine” Moruțan a explicat golul spectaculos din victoria cu CFR » Pancu a dezvăluit de ce l-a schimbat +55 foto
Olimpiu Moruțan. Foto: Sportpictures
Superliga

„Ceva obișnuit pentru mine” Moruțan a explicat golul spectaculos din victoria cu CFR » Pancu a dezvăluit de ce l-a schimbat

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 03.08.2026, ora 09:58
alt-text Actualizat: 03.08.2026, ora 13:58
  • Olimpiu Moruțan (27 de ani) a fost unul dintre cei mai buni jucători ai Rapidului în victoria cu CFR Cluj, scor 3-1, din etapa #3 a Superligii.
  • Mijlocașul a înscris al treilea gol al formației sale, care a urcat, cel puțin temporar, pe locul 1 în Superliga.
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Alex Dobre a deschis scorul în minutul 28, apoi a reușit dubla în minutul 33. Olimpiu Moruțan a făcut 3-0 în minutul 42, iar CFR Cluj a stabilit scorul final în minutul 51, prin Drazic.

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Rapid - CFR 3-1. Olimpiu Moruțan, după golul spectaculos: „Este ceva obișnuit pentru mine”

Moruțan a jucat 19 meciuri pentru Rapid în sezonul anterior, în care a marcat un gol și a oferit patru pase decisive.

„Mă bucur că am înscris. Este ceva obișnuit pentru mine (n.r. – faza golului 3). Am intrat la interior și am tras la colțul scurt. Mă bucur că am marcat și mi-am ajutat echipa.

Mă simt bine în dreapta, am jucat mult timp acolo, dar unde decide antrenorul că vrea să joc, o fac cu mare plăcere.

Nu sunt supărat că n-am jucat mai mult. Important este că am luat cele trei puncte”, a declarat Olimpiu Moruțan, la Prima Sport.

FOTO. Rapid - CFR Cluj 3-1

Rapid - CFR Cluj, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpeg
Rapid - CFR Cluj, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpeg

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Moruțan consideră că echipa trebuie să-și păstreze nivelul jocului pe întreaga durată a meciului.

„Asta ne dorim, să începem foarte bine meciul. Fiecare meci vrem să-l începem cum am început astăzi, dar în a doua repriză am căzut puțin și sper să reglăm și situația asta, să jucăm din ce în ce mai bine și în a doua repriză.

Suntem la început. Eu sper să continuăm tot așa, să ne menținem jocul bun și sperăm să fie din ce în ce mai bine”, a mai spus fotbalistul.

Pancu a explicat de ce l-a schimbat pe Moruțan: „Cum să fie tactic?!”

Olimpiu Moruțan a fost înlocuit la pauză, deși se numărase printre cei mai buni jucători ai Rapidului în prima repriză.

Întrebat dacă a fost o schimbare tactică, antrenorul Rapidului a răspuns:

„Cum să fie tactic?! Cum să îl schimb tactic pe Moruțan, când a jucat fantastic. A avut o durere, o problemă medicală la pauză. Am vrut să-l schimb doar pe Kodor, dar l-am schimbat și pe Moruțan ca să nu pierd un moment (n.r. - de schimbare)”, a declarat Pancu.

VIDEO Golul spectaculos prin care Alex Dobre a făcut „dubla” în Rapid - CFR 3-1

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