Mutare surpriză la FCSB Anunțul făcut de Mihai Stoica: „E român, se rezolvă zilele astea” + ce spune despre transferurile din Portugalia

Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat că „roș-albaștrii” vor avea un nou director sportiv.

Oficialul celor de la FCSB nu a dezvăluit identitatea noului director sportiv, dar a precizat că este vorba de un român.

Imediat după meciul celor de la FCSB cu Bologna, scor 1-2, din runda 3 din Europa League, Gigi Becali a anunțat că Mihai Stoica urma să plece în Portugalia pentru a căuta noi jucători.

Mihai Stoica: „Suntem foarte aproape să semnăm cu un director sportiv”

Acest lucru s-a și întâmplat, iar acum MM a declarat că noul director sportiv va fi și el responsabil de transferuri.

„ Suntem foarte aproape să semnăm cu un director sportiv zilele astea , iar când Lucian Filip va putea umbla din nou, pentru că s-a operat, va putea merge și el. Deocamdată, nu pot să spun cine e, trebuie să își rezolve problemele, dar vrem să aducem.

Este un director sportiv român. Gigi are încredere în alegerile pe care le fac. Ca să aduc un om care să capete credit din partea noastră pentru a evalua un jucător trebuie să știu exact cum vede fotbalul, să fie pasionat și, cel mai important, să am încredere în el cum am în mine însumi. Se învârt mulți bani și este foarte ușor să fie tentat”, a declarat Mihai Stoica la Fanatik, citat de gsp.ro.

Oficialul FCSB a mai adăugat că, dacă nu se va concretiza nimic cu prima variantă pentru postul de director sportiv, atunci campioana va apela la varianta B, un fost fotbalist.

„Primul nume de pe listă întrunește aceste criterii. În scurt timp cred că se va rezolva; dacă nu, vom încerca și cu numărul doi de pe listă. Este fost fotbalist. Nu neapărat pentru ce înseamnă Steaua. Nu am chef să apară după aceea lucruri. Închidem chiar mai devreme de săptămâna viitoare, sper”, a mai adăugat Mihai Stoica.

Mihai Stoica, despre plecarea în Portugalia: „Nu sunt multe vești bune”

Chiar dacă Gigi Becali a declarat în urmă cu câteva zile că Mihai Stoica a găsit un fundaș în Portugalia, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a mărturisit că plecarea sa nu a avut rezultate foarte mari.

„Nu sunt foarte multe vești bune pentru noi din Portugalia. Înainte, un jucător bun de primă ligă din partea a doua puteai să îi iei. Sunt foarte mulți jucători care sunt la final de contract. Ce am văzut e foarte complicat de adus.

Am văzut și jucători pe care trebuie să îi urmărim, nu poți să vezi un meci și să dai verdicte. Am văzut și niște lacune, dar care cred că pot fi remediate”, a concluzionat Mihai Stoica.

