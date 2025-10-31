Vedeta Barcelonei putea juca în Liga 1 Xavi i-a salvat cariera, iar acum face spectacol cu Yamal în Liga Campionilor

Fermin Lopez (22 de ani), mijlocaș ofensiv care impresionează cu forma sa bună de la Barcelona, a fost la un pas să ajungă în România.

Xavi Hernandez (45 de ani), fostul antrenor al catalanilor, este cel care a blocat mutarea.

Fermín López se numără printre cei mai în eficienți jucători ai Barcelonei în acest sezon. A reușit să marcheze și în El Clasico, la înfrângerea catalanilor (1-2), de săptămâna trecută.

Xavi i-a salvat cariera, iar acum face spectacol cu Yamal în Liga Campionilor

Potrivit jurnalistului Edu Polo, viața sportivului ar fi putut lua o altă direcție în sezonul 2023, când exista posibilitatea unui transfer în România.

Factorul care a schimbat radical traiectoria lui Fermin a fost Xavi Hernandez.

„Când Xavi a ajuns la Barcelona, Fermin era în echipa de tineret și nu avea prea multă vizibilitate.

Atunci Xavi a cerut să i se aducă câțiva jucători pentru a completa antrenamentele primei echipe, dar nu decidea el cine antrenează cu prima echipă

Într-una dintre acele ocazii, a fost promovat Fermin. Atunci Xavi și-a dat seama că băiatul joacă bine, dar pentru că nu putea avea continuitate, a fost împrumutat la Linares în sezonul următor”, a declarat Edu Polo, conform sport.es.

12 goluri în 40 de meciuri a reușit Fermin să înscrie în perioada petrecută la Lunares, echipă din Primera RFEF (Liga 3 din Spania)

Deși a avut evoluții bune în liga a treia a Spaniei, fotbalistul nu se afla pe lista jucătorilor aleși pentru antrenamentele primei echipe și nu era considerat pregătit, dar Xavi l-a vrut.

„S-a făcut lista jucătorilor din filială și juniori care trebuiau să se antreneze cu prima echipă. Fermin nu era pe listă, clubul nu conta pe el.

Se vorbea despre o vânzare către o echipă din România sau un împrumut la Olot, din La Liga 2. Dar Xavi a cerut să vină să se antreneze cu el pentru că își amintea de el”, explică Polo.

După primul antrenament, Xavi a declarat despre Fermín că „înțelege foarte bine jocul și are ceva special”, motiv pentru care a decis să „îl păstreze la antrenamente și să-l includă în turneu”.

Nu era loc pentru el în avion, Fermin și Astralaga au trebuit să călătorească cu ceilalți angajați și nu cu jucătorii, pentru că erau doi în plus față de planul inițial Edu Polo

