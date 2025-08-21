Ședință furtunoasă pentru Edi Trei rezultate dezamăgitoare ale lui Iordănescu i-au enervat pe șefii Legiei. Ce au decis

Edward Iordănescu a pierdut cinci puncte în campionat și a fost eliminat din Europa League, ceea ce a provocat supărare la Varșovia.

Liderii Legiei s-au reunit de urgență pentru a analiza situația. Care a fost concluzia.

Edi Iordănescu a început foarte bine sezonul cu Legia. Neînvins în primele șase meciuri, a cucerit un trofeu și a trecut două tururi în Europa League.

2-1 cu Lech Poznan, în Supercupa Poloniei.

Dublu 1-0 cu Aktobe, 2-2 (d) și 2-1 (a) cu Banik Ostrava, în Europa League.

2-0 cu Kielce (d), în Ekstraklasa.

August rău pentru Iordănescu și Legia

În august, nu a ieșit însă deloc bine. Cinci puncte pierdute în campionat și eliminare din EL.

0-0 cu Arka (a), 0-1 cu Plock (d), în Ekstraklasa.

1-4 (d) și 2-1 (a) cu AEK Larnaca, în a doua competiție UEFA.

Două victorii, 3-1 cu Katowice (a), în campionat, și 2-1 fără efect cu AEK, urmată de retrogradarea în Conference.

Cum vor să-l ajute liderii Legiei pe Iordănescu

Îngrijorați, șefii clubului s-au reunit într-o ședință de urgență, potrivit presei poloneze. O ședință în care s-au discutat jocul, rezultatele și problemele mentale ale vestiarului, dezvăluie site-ul Legionisci.com.

Concluzia: nu îl consideră pe Edi vinovat, cred că echipa mai are nevoie de întăriri.

Până la sfârșitul mercato, vor să mai aducă neapărat o extremă. Și un decar dorit mult de Iordănescu.

Edi Iordănescu nu a fost mulțumit în august nici de joc, nici de rezultate Foto: Imago

În același timp, cinci jucători vor părăsi clubul. Doi definitiv, trei împrumut.

Dincolo de transferuri, important e ca Legia să se califice în faza principală de Conference League. O înfruntă în play-off pe Hibernian (Scoția).

VIDEO. „Mereu am fost vânat”

Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport