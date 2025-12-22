„Simt mai mult decât văd” Poveste impresionantă la Cupa Africii » Joacă la turneul final, deși și-a pierdut vederea la un ochi +6 foto
Georgi Minoungou. Foto: Imago
Campionate

„Simt mai mult decât văd” Poveste impresionantă la Cupa Africii » Joacă la turneul final, deși și-a pierdut vederea la un ochi

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 22.12.2025, ora 20:16
alt-text Actualizat: 22.12.2025, ora 20:16
  • Georgi Minoungou (23 de ani) va participa la Cupa Africii pe Națiuni deși are un handicap major: este orb la ochiul stâng.
  • Minoungou și-a pierdut vederea în 2023, în urma unei infecții, într-un moment în care cariera sa era încă la început.

Născut în Coasta de Fildeș, fotbalistul a ajuns în Europa, unde a evoluat în liga a doua din Cehia, înainte de a face pasul în MLS, la Seattle Sounders.

Scene șocante în Italia VIDEO.   Focuri de armă trase asupra echipei SC Padovani
Citește și
Scene șocante în Italia VIDEO. Focuri de armă trase asupra echipei SC Padovani
Citește mai mult
Scene șocante în Italia VIDEO.   Focuri de armă trase asupra echipei SC Padovani

Povestea impresionantă a jucătorului de la Cupa Africii, care vede cu un singur ochi

În 2023, în timpul unui cantonament de pregătire la Marbella (Spania), a început brusc să simtă dureri la ochiul stâng, scrie sportbild.bild.de. Medicii nu înțelegeau ce se întâmplă.

Inițial, au suspectat că este o reacție alergică, apoi o posibilă înțepătură de insectă. În doar câteva zile însă, starea sa s-a deteriorat rapid, iar ochiul a fost grav afectat și s-a umplut de sânge.

Georgi Minoungou, internaționalul din Burkina Faso care joacă fotbal cu un singur ochi. Foto: Instagram, @georgiinho11
Georgi Minoungou, internaționalul din Burkina Faso care joacă fotbal cu un singur ochi. Foto: Instagram, @georgiinho11

Galerie foto (6 imagini)

Georgi Minoungou, internaționalul din Burkina Faso care joacă fotbal cu un singur ochi. Foto: Instagram, @georgiinho11 Georgi Minoungou, internaționalul din Burkina Faso care joacă fotbal cu un singur ochi. Foto: Instagram, @georgiinho11 Georgi Minoungou, internaționalul din Burkina Faso care joacă fotbal cu un singur ochi. Foto: Instagram, @georgiinho11 Georgi Minoungou, internaționalul din Burkina Faso care joacă fotbal cu un singur ochi. Foto: Instagram, @georgiinho11 Georgi Minoungou, internaționalul din Burkina Faso care joacă fotbal cu un singur ochi. Foto: Instagram, @georgiinho11
+6 Foto
labels.photo-gallery

După o intervenție chirurgicală, diagnosticul a fost unul dur: nervul optic era distrus, iar Minoungou și-a pierdut vederea la ochiul stâng. Cariera părea compromisă. „Doctorul mi-a spus că nu voi mai juca niciodată fotbal”, povestea Minoungou.

Totuși, atacantul a revenit pe teren purtând ochelari de protecție. S-a adaptat la noua sa realitate și a continuat să joace: „Simt mai mult decât văd”.

Eforturile sale au fost răsplătite. În august 2024, Minoungou a semnat primul său contract de profesionist cu Seattle Sounders, a marcat în MLS și a bifat chiar o apariție la Campionatul Mondial al Cluburilor, într-un meci contra lui PSG (0-2).

4 selecții
a adunat Minoungou pentru Burkina Faso, pentru care a debutat pe 5 septembrie 2025

Ce urmează pentru Georgi Minoungou la Cupa Africii pe Națiuni

Burkina Faso face parte din Grupa E, alături de Algeria, Guineea Ecuatorială și Sudan.

Naționala burkinabeză va debuta în competiție pe 24 decembrie, într-un meci contra Guineei Ecuatoriale.

Turneul a început pe 21 decembrie și se va încheia pe 18 ianuarie.

Citește și

„Nu mă așteptam să fie așa rău la FCSB” Denis Alibec a rupt tăcerea: „Nu regret nimic, dar am venit pentru altceva” + ce spune despre un transfer la Rapid
Superliga
17:45
„Nu mă așteptam să fie așa rău la FCSB” Denis Alibec a rupt tăcerea: „Nu regret nimic, dar am venit pentru altceva” + ce spune despre un transfer la Rapid
Citește mai mult
„Nu mă așteptam să fie așa rău la FCSB” Denis Alibec a rupt tăcerea: „Nu regret nimic, dar am venit pentru altceva” + ce spune despre un transfer la Rapid
Sezon încheiat!  Medicii confirmă: fundașul Barcelonei a suferit o accidentare cruntă » A jucat ultimul său meci pentru catalani?
Campionate
17:03
Sezon încheiat! Medicii confirmă: fundașul Barcelonei a suferit o accidentare cruntă » A jucat ultimul său meci pentru catalani?
Citește mai mult
Sezon încheiat!  Medicii confirmă: fundașul Barcelonei a suferit o accidentare cruntă » A jucat ultimul său meci pentru catalani?

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Povestea lui Vasile Banu, veteranul decorat de președinte, spusă chiar de el. Ce își amintește despre cei șase ani din armată și ce arată arhivele militare
Povestea lui Vasile Banu, veteranul decorat de președinte, spusă chiar de el. Ce își amintește despre cei șase ani din armată și ce arată arhivele militare
Povestea lui Vasile Banu, veteranul decorat de președinte, spusă chiar de el. Ce își amintește despre cei șase ani din armată și ce arată arhivele militare
Burkina Faso seattle sounders cupa africii pe natiuni georgi minoungou
Știrile zilei din sport
„Lei” de titlu Craiova s-a distrat cu Csikszereda în Bănie și a încheiat anul pe primul loc
Superliga
22.12
„Lei” de titlu Craiova s-a distrat cu Csikszereda în Bănie și a încheiat anul pe primul loc
Citește mai mult
„Lei” de titlu Craiova s-a distrat cu Csikszereda în Bănie și a încheiat anul pe primul loc
Schimbări de trupe la Dinamo Ce jucători caută „câinii” + Ce se va întâmpla cu tinerii din lot
Superliga
22.12
Schimbări de trupe la Dinamo Ce jucători caută „câinii” + Ce se va întâmpla cu tinerii din lot
Citește mai mult
Schimbări de trupe la Dinamo Ce jucători caută „câinii” + Ce se va întâmpla cu tinerii din lot
Surpriză pe piața media: Mondialul va fi și la TVR? GOLAZO.ro are informații că Antena 1 a deschis discuții cu postul public pentru a-i sublicenția o parte din meciuri
Media
22.12
Surpriză pe piața media: Mondialul va fi și la TVR? GOLAZO.ro are informații că Antena 1 a deschis discuții cu postul public pentru a-i sublicenția o parte din meciuri
Citește mai mult
Surpriză pe piața media: Mondialul va fi și la TVR? GOLAZO.ro are informații că Antena 1 a deschis discuții cu postul public pentru a-i sublicenția o parte din meciuri
MM Stoica, reacție iresponsabilă FOTO. Ce a spus în direct la TV după scandalul făcut de Bîrligea cu Rapid: „Sunt bărbați, ce-ați vrea să facă?”
Campionate
22.12
MM Stoica, reacție iresponsabilă FOTO. Ce a spus în direct la TV după scandalul făcut de Bîrligea cu Rapid: „Sunt bărbați, ce-ați vrea să facă?”
Citește mai mult
MM Stoica, reacție iresponsabilă FOTO. Ce a spus în direct la TV după scandalul făcut de Bîrligea cu Rapid: „Sunt bărbați, ce-ați vrea să facă?”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:09
„Lei” de titlu Craiova s-a distrat cu Csikszereda în Bănie și a încheiat anul pe primul loc
„Lei” de titlu Craiova s-a distrat cu Csikszereda în Bănie și a încheiat anul pe primul loc
22:30
„Dacă m-ar lăsa să hotărăsc eu...” MM Stoica, noi detalii despre transferuri + revenire surpriză la FCSB
„Dacă m-ar lăsa să hotărăsc eu...” MM Stoica, noi detalii despre transferuri + revenire surpriză la FCSB
22:48
„De ce mă întrebi asta?” Coelho s-a enervat după ce a dus Craiova pe primul loc
„De ce mă întrebi asta?” Coelho s-a enervat după ce a dus Craiova pe primul loc
22:53
„N-am trăit așa umilință” Robert Ilyes și-a făcut praf jucătorii după eșecul rușinos cu Craiova: „Neputință, dar nici n-au vrut!”
„N-am trăit așa umilință” Robert Ilyes și-a făcut praf jucătorii după eșecul rușinos cu Craiova: „Neputință, dar nici n-au vrut!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Top stiri din sport
Primele schimbări Victor Angelescu, depre planul Rapidului: „Nu ne vom opune. Vom vedea cine pleacă”
Superliga
22.12
Primele schimbări Victor Angelescu, depre planul Rapidului: „Nu ne vom opune. Vom vedea cine pleacă”
Citește mai mult
Primele schimbări Victor Angelescu, depre planul Rapidului: „Nu ne vom opune. Vom vedea cine pleacă”
„Nu mă așteptam să fie așa rău la FCSB” Denis Alibec a rupt tăcerea: „Nu regret nimic, dar am venit pentru altceva” + ce spune despre un transfer la Rapid
Superliga
22.12
„Nu mă așteptam să fie așa rău la FCSB” Denis Alibec a rupt tăcerea: „Nu regret nimic, dar am venit pentru altceva” + ce spune despre un transfer la Rapid
Citește mai mult
„Nu mă așteptam să fie așa rău la FCSB” Denis Alibec a rupt tăcerea: „Nu regret nimic, dar am venit pentru altceva” + ce spune despre un transfer la Rapid
„Turcii sunt foarte siguri că se califică”  Denis Drăguș, dezvăluiri din Turcia despre barajul pentru CM 2026: „Au așa o atitudine de superioritate”
Superliga
22.12
„Turcii sunt foarte siguri că se califică” Denis Drăguș, dezvăluiri din Turcia despre barajul pentru CM 2026: „Au așa o atitudine de superioritate”
Citește mai mult
„Turcii sunt foarte siguri că se califică”  Denis Drăguș, dezvăluiri din Turcia despre barajul pentru CM 2026: „Au așa o atitudine de superioritate”
Procesul Ultra FCSB - CSA Steaua Condamnări, achitări și daune morale pentru steagul Tornado capturat cu violență
Diverse
22.12
Procesul Ultra FCSB - CSA Steaua Condamnări, achitări și daune morale pentru steagul Tornado capturat cu violență
Citește mai mult
Procesul Ultra FCSB - CSA Steaua Condamnări, achitări și daune morale pentru steagul Tornado capturat cu violență

Echipe/Competiții

fcsb 69 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 32 rapid 42 Universitatea Craiova 23 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 11 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
23.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share