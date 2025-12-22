Georgi Minoungou (23 de ani) va participa la Cupa Africii pe Națiuni deși are un handicap major: este orb la ochiul stâng.

Minoungou și-a pierdut vederea în 2023, în urma unei infecții, într-un moment în care cariera sa era încă la început.

Născut în Coasta de Fildeș, fotbalistul a ajuns în Europa, unde a evoluat în liga a doua din Cehia, înainte de a face pasul în MLS, la Seattle Sounders.

Povestea impresionantă a jucătorului de la Cupa Africii, care vede cu un singur ochi

În 2023, în timpul unui cantonament de pregătire la Marbella (Spania), a început brusc să simtă dureri la ochiul stâng, scrie sportbild.bild.de. Medicii nu înțelegeau ce se întâmplă.

Inițial, au suspectat că este o reacție alergică, apoi o posibilă înțepătură de insectă. În doar câteva zile însă, starea sa s-a deteriorat rapid, iar ochiul a fost grav afectat și s-a umplut de sânge.

După o intervenție chirurgicală, diagnosticul a fost unul dur: nervul optic era distrus, iar Minoungou și-a pierdut vederea la ochiul stâng. Cariera părea compromisă. „Doctorul mi-a spus că nu voi mai juca niciodată fotbal”, povestea Minoungou.

Totuși, atacantul a revenit pe teren purtând ochelari de protecție. S-a adaptat la noua sa realitate și a continuat să joace: „Simt mai mult decât văd”.

Eforturile sale au fost răsplătite. În august 2024, Minoungou a semnat primul său contract de profesionist cu Seattle Sounders, a marcat în MLS și a bifat chiar o apariție la Campionatul Mondial al Cluburilor, într-un meci contra lui PSG (0-2).

4 selecții a adunat Minoungou pentru Burkina Faso, pentru care a debutat pe 5 septembrie 2025

Ce urmează pentru Georgi Minoungou la Cupa Africii pe Națiuni

Burkina Faso face parte din Grupa E, alături de Algeria, Guineea Ecuatorială și Sudan.

Naționala burkinabeză va debuta în competiție pe 24 decembrie, într-un meci contra Guineei Ecuatoriale.

Turneul a început pe 21 decembrie și se va încheia pe 18 ianuarie.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport