EA Sports, tranzacție uriașă  Un grup de investitori privați a achiziționat celebra firmă de jocuri sportive. Cine sunt cumpărătorii și care a fost suma achitată

Compania Electronic Arts, dezvoltatorul jocului EA FC, a fost vândut către un grup de investitori privați.

O sumă colosală investită de trei companii, inclusiv puternicul fond de investiții saudit PIF.

Compania de jocuri Electronic Arts dezvoltă simulatoare sportive, dar și alte jocuri, precum Battlefield, Sims sau Apex Legends.

Electronic Arts a fost vândut pentru 47 de miliarde de euro

EA, firma care a dezvoltat mai multe jocuri sportive, printre care EA FC (fostul FIFA), Madden NFL și NBA Live a fost vândut unui grup de investitori privați, scrie profit.ro.

Printre cumpărători se numără:

PIF , un fond de investiții saudit, o prezență constantă în sport, care mai deține Newcastle Football Club, circuitul de golf LIV și era un sponsor important al circuitului ATP.

Affinity Partners , o firmă de investiții cu sediul în Miami, deținută de Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump, va achiziționa, de asemenea, o participație la EA.

Silver Lake, o firmă globală de investiții în tehnologie.

Conform lequipe.fr, Andrew Wilson, președinte și CEO al Electronic Arts, a declarat:

„Acest moment este o recunoaștere puternică a muncii remarcabile a echipelor noastre creative și pasionate. Vom continua să împingem limitele divertismentului, sportului și tehnologiei, deschizând noi drumuri. Împreună cu partenerii noștri vom crea experiențe transformatoare care vor inspira generațiile viitoare. Sunt mai entuziasmat ca niciodată de viitorul pe care îl construim”.

Electronic Arts are o filială și în București, deschisă în 2005. Sediul din România este dedicat producției de jocuri sportive, EA Sports și a avut, în 2024, un număr mediu de 837 angajați, o cifră de afaceri de peste 553 milioane lei și un profit net de 53,25 milioane lei, mai scrie profit.ro.

Liga 1 este prezentă în EA FC 26

În simulatorul de fotbal al EA Sports, EA FC 26, este inclus și campionatul României. Toate cele 16 echipe din Superliga sunt licențiate, la fel și competiția.

Jucătorii cel mai bine cotați din Liga 1 sunt: Louis Munteanu, Darius Olaru, Daniel Bîrligea, Siyabonga Ngezana și Adrian Șut.

De asemenea, naționala României este licențiată în simulatorul de fotbal. Cel mai bine cotat jucător român din echipa „tricolorilor” este Andrei Rațiu.

Liga 1 este prezentă în jocurile de fotbal produse de EA Sports din sezonul 2019-2020

