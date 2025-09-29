Noi probleme pentru Rodri  Guardiola a vorbit despre situația fostului Balon de Aur: „Asta mi-a spus la antrenament”

Rodri (29 de ani), mijlocașul lui Manchester City, are din nou probleme și a ratat ultima partidă de campionat cu Burnley, scor 5-1.

La conferința de presă de după meci, Pep Guardiola (54 de ani) a dezvăluit ce a vorbit cu jucătorul spaniol cu o zi înainte.

După ce a jucat în meciurile cu Manchester United (76 de minute), Arsenal (90 de minute) și Napoli (60 de minute), Rodri nu a fost folosit în meciul din Carabao Cup cu Huddersfield pentru a se odihni.

Noi probleme pentru Rodri

În ciuda precauțiilor, cu o zi înaintea partidei de sâmbătă cu Burnley, la antrenamente, Rodri i-a spus lui Pep Guardiola că nu poate juca în meciul următor din cauza unor probleme la genunchi.

„Rodri, la antrenamentul de vineri, a spus: « Nu pot juca. Am dureri mari la genunchi, nu pot juca ».

Iar eu i-am spus: «Nu poți juca? Atunci nu joci. Va juca altcineva». Nu știu încă, nu știu”, a spus Guardiola, potrivit ca.sports.yahoo.com.

Tehnicianul „cetățenilor” a mai spus că durerile lui Rodri sunt la același genunchi la care a avut probleme în sezonul trecut.

În perioada 2024-2025, spaniolul a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat și a lipsit 8 luni de pe teren.

Încă nu se știe dacă Rodri va putea evolua în următoarele două partide cu AS Monaco (Liga Campionilor) de miercuri și Brentford (Premier League) de duminică.

110 milioane de euro valorează Rodri, conform Transfermarkt

