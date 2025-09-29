Noi probleme pentru Rodri  Guardiola a vorbit despre situația fostului Balon de Aur: „Asta mi-a spus la antrenament”

- Rodri (29 de ani), mijlocașul lui Manchester City, are din nou probleme și a ratat ultima partidă de campionat cu Burnley, scor 5-1.
- La conferința de presă de după meci, Pep Guardiola (54 de ani) a dezvăluit ce a vorbit cu jucătorul spaniol cu o zi înainte.
După ce a jucat în meciurile cu Manchester United (76 de minute), Arsenal (90 de minute) și Napoli (60 de minute), Rodri nu a fost folosit în meciul din Carabao Cup cu Huddersfield pentru a se odihni.
Noi probleme pentru Rodri
În ciuda precauțiilor, cu o zi înaintea partidei de sâmbătă cu Burnley, la antrenamente, Rodri i-a spus lui Pep Guardiola că nu poate juca în meciul următor din cauza unor probleme la genunchi.
„Rodri, la antrenamentul de vineri, a spus: «Nu pot juca. Am dureri mari la genunchi, nu pot juca».
Iar eu i-am spus: «Nu poți juca? Atunci nu joci. Va juca altcineva». Nu știu încă, nu știu”, a spus Guardiola, potrivit ca.sports.yahoo.com.
Tehnicianul „cetățenilor” a mai spus că durerile lui Rodri sunt la același genunchi la care a avut probleme în sezonul trecut.
În perioada 2024-2025, spaniolul a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat și a lipsit 8 luni de pe teren.
Încă nu se știe dacă Rodri va putea evolua în următoarele două partide cu AS Monaco (Liga Campionilor) de miercuri și Brentford (Premier League) de duminică.