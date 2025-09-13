Charalambous simte presiunea Mesaj pentru jucătorii săi înainte de Csikszereda - FCSB + Ce spune despre națională și arbitraje

Elias Charalambous (44 de ani) a prefațat meciul cu Csikszereda, din etapa #9 a Ligii 1.

Csikszereda - FCSB se joacă duminică, 14 septembrie, de la 21:00. Partida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Tehnicianul campioanei a vorbit și despre echipa națională, în cadrul conferinței premergătoare partidei de campionat.

Elias Charalambous, despre Csikszereda - FCSB: „Va fi foarte dificil”

Antrenorul celor de la FCSB este de părere că partida de la Miercurea Ciuc va fi una complicată, chiar dacă Csikszereda se află în zona retrogradării.

„Pentru noi au fost foarte importante aceste două săptămâni, pentru că jucătorii au avut câteva zile de odihnă iar apoi am putut lucra atât fizic, cât și tactic.

Au fost două săptămâni bune. Am avut si câțiva jucători la națională care nu au fost cu noi dar acum toată lumea a revenit.

Din păcate, s-a accidentat Adi Șut, el nu va putea juca, de asemenea Radunovic este și el indisponibil. După cum știți, Mihai Popescu este suspendat.

Orice joc din România este greu, un adversar dificil chiar dacă se află la coada clasamentului. Va fi un meci foarte greu, trebuie să dăm tot deoarece avem nevoie de puncte pentru a urca în clasament.

Trebuie să fim concentrați pe tot parcursul meciului, e foarte important pentru noi deoarece timpul trece iar noi trebuie să revenim sus în clasament.

Să câștigi puncte în acest campionat e foarte greu, de asta trebuie să dăm tot ce avem mai bun”, a declarat Elias Charalambous.

Elias Charalambous, despre naționala României: „Trebuie să aveți încredere”

„Suntem fericiți când jucătorii noștri merg la națională, dar acum totul s-a terminat acolo și trebuie să dea 100% pentru echipa de club. Sunt sigur că domnul Lucescu cheamă jucătorii pentru că le cunoaște calitățile și crede în ei.

Atunci când întâlnești o echipă mai slab cotată și nu ești concentrat, poți să te încurci. Putem vedea câte surprize apar, uneori mentalitatea vorbește, deoarece uitam de tot ce urmează pentru un singur meci. Trebuie să aveți încredere în echipa națională pentru că vorbim de un antrenor de clasă pe care îl respect enorm.

Nu e treaba mea să vorbesc despre schimbări, eu sunt antrenorul FCSB, nu vorbesc, dar mă repet, această țară are foarte multă calitate. Sunt aici de 3 ani, susțin România, dar am ținut cu Cipru, deoarece e țara mea.

Fotbalul cipriot e în creștere, o avem pe Pafos în Champions League, două echipe în Conference League și mă bucur pentru țara mea, cu siguranță”, a mai adăugat Charalambous.

Elias Charalambous: „Arbitrii sunt și ei oameni și pot să greșească”

„Am spus de fiecare dată ce simt și că îi susțin pe arbitri pentru că și ei sunt oameni și pot să greșească, face parte din joc. Cred că greșelile sunt umane, și ei sunt oameni și fac erori.

La meciul cu CFR Cluj am simțit că e prea mult și am spus-o, dar în general trebuie să-i ajutăm, pentru că sunt ca noi, fac greșeli uneori. Ei trebuie doar să fie mai concentrați la meciuri, mai ales că acum cu VAR lucrurile sunt mai ușoare”, a conchis Elias Charalambous.

VIDEO. Marius Avram face dezvăluiri în ep. 13 din „Lumini și Umbre”: „El e cel mai jignit personaj din fotbal”

Citește și

Campionatul Mondial 14:11 Ancelotti îi pune condiții lui Neymar Ce trebuie să facă superstarul lui Santos dacă vrea să joace cu Brazilia la CM 2026 Citește mai mult Ancelotti îi pune condiții lui Neymar Ce trebuie să facă superstarul lui Santos dacă vrea să joace cu Brazilia la CM 2026

VIDEO: cele mai noi imagini din sport