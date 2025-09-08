Avertisment pentru Lucescu  Elias Charalambous, înainte de Cipru - România: „Va fi  mai dificil decât anul trecut” + Detalii despre tactica ciprioților

Elias Charalambous (44 de ani), antrenorul cipriot al celor de la FCSB, a prefațat partida dintre Cipru și România, din preliminariile Campionatului Mondial.

Cipru - România se joacă marți, 9 septembrie, de la 21:45. Partida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Elias Charalambous a oferit detalii despre selecționata cipriotă, înainte de meciul cu România. Acesta a vorbit despre schimbarea de selecționer și noul stil de joc al echipei.

Elias Charalambous, avertisment pentru Mircea Lucescu: „Va fi mult mai dificil decât anul trecut”

Tehnicianul campioanei l-a avertizat pe selecționerul Mircea Lucescu cu privire la tactica pe care Cipru o va aborda în partida de la Nicosia.

„Cu siguranță va fi mult mai dificil decât meciul de anul trecut. Naționala Ciprului are un selecționer nou. Au schimbat stilul de joc, filosofia.

Contra Austriei au făcut un joc foarte bun și mă aștept ca România să aibă un meci foarte, foarte dificil. Am văzut meciul cu Austria, au avut ocazii mari să înscrie.

Nu știu dacă penalty-ul de la golul primit a fost acordat corect, cred că a fost o decizie dură pentru Cipru. Dar, la modul general, echipa Ciprului are calitate. Avem jucători buni și cred că vor veni și rezultatele”, a declarat Elias Charalambous, citat de fanatik.ro.

Elias Charalambous: „Vor să domine jocul”

„Din ce am vorbit cu unii jucători și din ce am văzut, vor să joace fotbal, să domine jocul. Uneori am jucat ca o echipă mică, doar ne apăram, dar acum filosofia, mentalitatea noului antrenor este să joace fotbal, să aibă posesia. Sunt de acord cu asta.

Pentru a obține rezultate, pentru a aduna puncte, trebuie să joci și cu mingea, nu doar să aștepți și să joci pe contraatac.

Este un antrenor care a pregătit echipe mari din Grecia. Vorbind cu unii jucători, mi-au spus că simt asta și că au mai multă încredere”, a mai adăugat antrenorul celor de la FCSB.

România, bilanț pozitiv în meciurile cu Cipru

În ultimul an, cele două formații s-au întâlnit de 3 ori, de două ori, în Liga Națiunilor și preliminariile pentru Campionatul Mondial.

În toamna anului 2024, România s-a impus în cele două meciuri cu Cipru, scor 3-0 în deplasare și 4-1 pe teren propriu.

De asemenea, în luna iunie, România a câștigat meciul partida de pe Arena Națională, scor 2-0, grație reușitelor lui Florin Tănase și Dennis Man.

VIDEO. Tentativă de corupție în arbitrajul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”. Marius Avram face dezvăluiri, în ep. 13 din „Lumini și Umbre”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport