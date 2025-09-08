Pericolele Inteligenței Artificiale Două persoane, salvate cu elicopterul după ce au urmat un traseu recomandat de ChatGPT

Două persoane s-au rătăcit în Alpii Allgau, situați la granița austro-germană, după ce au urmat un traseu recomandat de ChatGPT.

Autoritățile fac apel la amatorii de drumeții să se informeze bine înainte să plece la drum.

O asociație alpină din Austria a relatat cazul pentru a avertiza cu privire la pericolele utilizării inteligenței artificiale atunci când planifici o drumeție montană.

Două persoane, salvate cu elicopterul după ce au urmat un traseu recomandat de ChatGPT

Multe persoane caută informații pe forumuri sau solicitând sfaturi de la ChatGPT, însă documentarea nu ar trebui să înlocuiască informațiile venite direct de la ghizi, locuitori sau liniile telefonice de asistență.

ChatGPT le-a recomandat turiștilor germani o veche potecă de vânătoare, inexistentă în prezent, care traversa niște râpe în Alpii Allgau.

Alpii Allgau sunt un lanț muntos situat la granița dintre Austria și Germania, care acoperă părți din landurile germane Bavaria și Baden-Wurttemberg și landurile austriece Tirol și Vorarlberg.

Dezorientați, excursioniștii n-au mai putut coborî din cauza terenului accidentat, iar unul dintre ei a suferit un atac de panică. A fost nevoie de ajutorul salvamontiștilor, care au intervenit cu un elicopter, pentru a-i recupera pe cei doi turiști.

După acest incident, specialiștii au ținut să le reamintească amatorilor de drumeții că inteligența artificială nu are mereu informații actualizate despre starea terenului, traseele nemarcate sau riscuri precum alunecările de teren.

„Natura se schimbă în fiecare zi, iar informațiile precise joacă un rol esențial”, a explicat un specialist, conform mundodeportivo.com.

Specialiștii recomandă urmarea unor cursuri de orientare și siguranță montană oferite de asociațiile alpine.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport