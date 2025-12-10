„E ultima noastră șansă” Elias Charalambous a descifrat strategia lui Feyenoord: „Asta vom încerca să facem mâine”

Elias Charalambous (45 de ani) a prefațat partida cu Feyenoord din etapa #6 a fazei principale din Europa League.

FCSB - Feyenoord se joacă joi, de la 22:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Campioana României își joacă, cel mai probabil, ultima carte pentru a rămâne cu șanse la accederea în faza următoare a Europa League.

Elias Charalambous: „E ultima șansă pentru a putea merge mai departe”

Antrenorul de la FCSB a vorbit despre jucătorii periculoși ai celor de la Feyenoord, dar și despre omologul său, Robin van Persie.

„O legendă, evident (n.r. - Van Persie, antrenor lui Feyenoord), dar cel mai important mâine nu este meciul dintre noi. Este meciul dintre echipe.

Cu siguranță, Van Persie este un nume mare în fotbal. Știți că eu sunt fan Arsenal. A fost întotdeauna un jucător care mi-a plăcut foarte mult. Dar acum nu mai are legătură între noi. Are legătură cu echipele.

Tratăm jocul foarte serios. Este, poate, o ultimă șansă de a câștiga puncte în această grupă, de a rămâne cu șanse pentru a continua în competiție. Asta vom încerca să facem mâine. Să câștigăm punctele pentru a avea șanse să mergem mai departe.

Știm că programul e încărcat. Știm programul de mult timp, eram pregătiți pentru el. Nimic nu s-a schimbat. Știam clar ceea ce avea să urmeze.

Feyenoord este o echipă care are propriul stil de joc, ofensiv. Echipele olandeze sunt similare. Le place să joace ofensiv, în general 4-3-3. Uneori schimbă puțin stilul, dar nu ideea și filosofia. Sunt o echipă ofensivă, cu jucători buni, individual. I-am analizat. Avem și stilul nostru de joc și strategia noastră pentru meciul de mâine.

Ambele extreme ale lor sunt periculoase. Amândoi sunt rapizi, mai ales unu contra unu. Dar dacă joacă la astfel de echipe înseamnă că toți jucătorii care sunt acolo au calitate”, a declarat Charalambous la conferință.

Elias Charalambous, despre situația lotului

Întrebat despre situația accidentaților, Charalambous a transmis:

„Ngezana este 100% apt, e bine. Miculescu și Bîrligea, nu. Mai ales Bîrligea, sigur nu va fi disponibil. Miculescu are șanse mici să fie apt, dar este dificil.

Trebuie să vedem mai târziu la antrenament, iar apoi să facă un control la medic. Trebuie să vedem înainte, ca să fim siguri”, a mai spus tehnicianul cipriot.

VIDEO. FCSB, antrenament oficial înainte de meciul cu Feyenoord

