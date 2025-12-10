Lecții pentru FCSB: „Fă și tu la fel!” Cum a devenit Van Persie antrenor, deși nu voia. Fiica l-a convins » A vrut să renunțe într-un moment critic
Robin van Persie, când juca pentru Manchester United Foto: Imago
Europa League

Lecții pentru FCSB: „Fă și tu la fel!” Cum a devenit Van Persie antrenor, deși nu voia. Fiica l-a convins » A vrut să renunțe într-un moment critic

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 10.12.2025, ora 15:57
alt-text Actualizat: 10.12.2025, ora 15:57
  • Robin van Persie (42 de ani) îi iese în față lui Elias Charalambous (45). Unul dintre cei mai mari atacanți olandezi a devenit antrenor în vara lui 2024. 
  • Descoperă momentul decisiv care l-a convins să fie antrenor și ce a învățat de la legendarii săi tehnicieni, Arsene Wenger, Sir Alex Ferguson și Louis van Gaal. Plus de la Pep Guardiola. 
  • Meciul FCSB - Feyenoord, din Europa League, se joacă joi seară, de la ora 22:00, transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi 1 și Prima Sport 1.

Robin van Persie e un nume pe care-l știe orice olandez, de la copii la cei mai în vârstă fani.

De ce vor turcii meciul acolo GOLAZO.ro a aflat motivele pentru care federația de la Istanbul a ales arena lui Beșiktaș pentru Turcia - România
Citește și
De ce vor turcii meciul acolo GOLAZO.ro a aflat motivele pentru care federația de la Istanbul a ales arena lui Beșiktaș pentru Turcia - România
Citește mai mult
De ce vor turcii meciul acolo GOLAZO.ro a aflat motivele pentru care federația de la Istanbul a ales arena lui Beșiktaș pentru Turcia - România

Van Persie: 18 ani sus de tot. Arsenal, Manchester, argint și bronz mondial

Unul dintre cei mai mari atacanți din istoria Țărilor de Jos, spectaculosul jucător de picior stâng al „Portocalei mecanice” în anii 2000-2010. A debutat și s-a retras la Feyenoord (2001-2004/2018-2019), două perioade care au încadrat o carieră la nivel maxim.

368 de goluri
a influențat în 595 de meciuri la echipele de club (274 de reușite, 94 de assisturi)
  • Arsenal (2004-2012). 
  • Manchester United (2012-2015). 
  • Fenerbahce (2015-2018). 

Este unul dintre golgeterii istorici ai naționalei batave, cu care a atins finala Mondialului în 2010, 0-1 cu Spania, câștigând locul 3 la CM 2014 (3-0 cu Brazilia).

50 de goluri
(patru împotriva României) și 20 de assisturi are Van Persie la selecționata Olandei, pentru care a jucat 102 partide. E al doilea cel mai prolific all-time (primul e Depay, 55)

Discuția cu fiica i-a deschis calea: „Tată, care este pasiunea ta?”

Nu voia inițial să devină antrenor. În iarna lui 2019, la jumătate de an după retragere, era analist la BT Sport și îi plăcea.

O discuție cu fiul Shaqueel, acum în vârstă de 19 ani, și fiica Dina (16) l-a convins că drumul lui e altul. Nu la televiziune, ci tot pe teren.

A povestit acel episod și pentru The Guardian, și pentru The Times. De fiecare dată la fel de mândru de copiii săi. Mai ales de fată, pentru că ea i-a deschis mintea. Dina avea doar zece ani atunci.

Robin van Persie și fiica sa, Dina Foto: Imago Robin van Persie și fiica sa, Dina Foto: Imago
Robin van Persie și fiica sa, Dina Foto: Imago

„Eram acasă, le vorbeam despre pasiune. Cum să-ți găsești pasiunea cât mai repede. Continuam la nesfârșit”.

Dina l-a întrerupt: „Tată, care este pasiunea ta?”.

„Fotbalul”, i-a răspuns el. „Nu mai pot juca fotbal și îmi place munca la televiziune”.

Dar asta e pasiunea ta, vrei să fii cel mai bun comentator din lume? Dina van Persie, fiica lui Robin

Când a auzit „Nu”, puștoaica a insistat: „Deci, care este pasiunea ta?”.

Robin s-a blocat: „Fotbalul”. Încă o întrebare: „După joc, care e al doilea cel mai bun lucru în fotbal?”.

„Să fiu antrenor. Însă trebuie întâi să-mi iau toate diplomele și nu vreau să mă întorc la școală”, a zis tatăl.

Replica Dinei: „Dacă ne spui că trebuie să-ți găsești pasiunea, fă și tu la fel”.

A ascultat sfatul copilului: „Dina m-a inspirat cu adevărat”.

Guardiola mi-a zis așa: «Pentru a fi antrenor de top, nu există jumătate de măsură. Ori ești implicat total, ori nu faci nimic». Fiecare cuvânt era plin de pasiune. Priveam și ascultam: «Bang!». Robin van Persie, antrenor Feyenoord

Lecție la școala de antrenori. De trei ori i s-a respins lucrarea de licență: „Vrei să renunți?”

Van Persie a devenit antrenor, fiica face echitație, iar fiul fotbal. Shaqueel a debutat de curând la Feyenoord, cu tatăl antrenor. Joi vor fi amândoi pe Arena Națională.

Școala de antrenori nu a fost ușoară. La licența A, lucrarea sa a fost respinsă de trei ori.

Robin van Persie și fiul lui, Shaqueel. Puștiul, și el atacant, a debutat la Feyenoord - Celtic 1-3, în Europa League, pe 27 noiembrie Foto: Imago Robin van Persie și fiul lui, Shaqueel. Puștiul, și el atacant, a debutat la Feyenoord - Celtic 1-3, în Europa League, pe 27 noiembrie Foto: Imago
Robin van Persie și fiul lui, Shaqueel. Puștiul, și el atacant, a debutat la Feyenoord - Celtic 1-3, în Europa League, pe 27 noiembrie Foto: Imago

„Mă așteptam la notă maximă. Mi-a fost trimisă înapoi cu o cruce roșie mare. Nu era suficient de bună. Am fost mai atent. Două săptămâni mai târziu, am depus-o din nou. Cruce roșie. Și încă o dată, la fel”, a povestit Robin.

„M-am întrebat: «Încearcă profesorul să mă testeze pentru că am fost jucător?».

Când am predat lucrarea a patra oară, el mi-a spus: «Da, acum e în regulă, te trec»”.

Prima reacție a fost să renunț. Dina mi-a zis: «Vrei să renunți la pasiunea ta? Continuă, fă mai bine». Soția și fiul erau de acord cu ea. Mi-am spus: «Bine, voi lăsa capul jos și egoul departe». Atunci am acceptat că nu mai sunt fotbalistul Van Persie. Profesorul îmi dădea o lecție. Ca antrenor, nu e vorba despre tine. Nu e niciodată despre tine. Robin van Persie, antrenor Feyenoord

Prea mult padel și schimbarea euforică: 1-9!

Și-a amintit și prima lecție a carierei de antrenor. A început în Eredivisie, la micuța Heerenveen, în nordul țării.

„Am pierdut primul meci împotriva lui Ajax. Al doilea, egal. L-am câștigat pe al treilea, 4-0. M-am gândit: «Suntem pe drumul cel bun»”.

Înaintea celei de-a patra partide, a ieșit cu toți jucătorii și colegii din staff la padel. Team building. Doar că ieșirea s-a prelungit: „Toată lumea era competitivă, cerând încă un meci, încă un meci. Am rămas acolo trei ore și jumătate”.

Jucătorii s-au simțit prea bine și, a doua zi, euforici și obosiți, s-au prăbușit cu AZ Alkmaar: 1-9!

Și el a căzut în capcana euforiei. „La pauză, eram conduși la limită, 1-2. Am înlocuit un mijlocaș defensiv cu unul ofensiv. La sfârșit, nu-mi venea să cred: «Ce s-a petrecut aici?»”.

Uneori, înveți de zece ori mai mult dintr-o asemenea înfrângere decât dintr-o victorie. Robin van Persie, antrenor Feyenoord

După Heerenveen, Feyenoord, din februarie 2025. Telefonul de la Rotterdam l-a aprins imediat. Nu putea refuza să pregătească echipa lui de suflet.

35 de meciuri
are Van Persie pe banca lui Feyenoord: 21 de victorii, două egaluri, 12 înfrângeri

Sfaturi pentru Van Persie de la Wenger și Ferguson: „Uită-te în jur!”

Nu i-a uitat pe marii săi antrenori. La club, Arsene Wenger (Arsenal) și Sir Alex Ferguson (Manchester United). La națională, Louis van Gaal.

Wenger a fost „tatăl meu ca fotbalist. Îmi spunea: «Când crezi că ești singurul care poate șuta, uită-te în jur, pentru că întotdeauna e cineva liber». Mereu îl felicita pe cel care pasa decisiv. A făcut din assist cea mai importantă parte. Fără pasa decisivă, golul nu ar exista”.

În fiecare zi vreau să mă perfecționez și să-i ajut pe jucători să se dezvolte. Îmi doresc ca toată lumea să-și dorească acest lucru la club. Robin van Persie, antrenor Feyenoord

Sir Alex, la ultimul lui sezon ca manager, 2012-2013, comenta la pauză: „Băieți, e plictisitor! Am 72 de ani. Robin, entuziasmează-mă! Încearcă o pasă de 40 de metri, încearcă un dribling. Nu-mi pasă dacă iese prost”.

A fost impresionat: „Sir Alex știa ce să facă pentru a menține fericiți nu doar 27 de milionari, ci întreg clubul. La centrul Carrington, toți cei care lucrau acolo erau mândri. Totul datorită lui”.

Limbajul corpului câștigător înseamnă să dai dovadă de curaj și în cel mai rău scenariu, să arăți că nu renunți niciodată. Robin van Persie, antrenor Feyenoord

Citește și

FCSB, copia dezastrului ANALIZĂ. Asemănări izbitoare între roș-albaștri și Feyenoord, înainte de meciul de pe Arena Națională
Europa League
11:35
FCSB, copia dezastrului ANALIZĂ. Asemănări izbitoare între roș-albaștri și Feyenoord, înainte de meciul de pe Arena Națională
Citește mai mult
FCSB, copia dezastrului ANALIZĂ. Asemănări izbitoare între roș-albaștri și Feyenoord, înainte de meciul de pe Arena Națională
De cine se teme FCSB Japonezul care domină golgeterii Olandei vine joi pe Arena Națională. „Poker”, hattrick și 3 „duble”!
Europa League
16:59
De cine se teme FCSB Japonezul care domină golgeterii Olandei vine joi pe Arena Națională. „Poker”, hattrick și 3 „duble”!
Citește mai mult
De cine se teme FCSB Japonezul care domină golgeterii Olandei vine joi pe Arena Națională. „Poker”, hattrick și 3 „duble”!

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

CCR decide astăzi dacă magistrații se vor putea pensiona în continuare la 50 de ani și cu pensii ca acum / „Dezbaterile care au început sunt puternice” / Tensiune în Guvernul Bolojan
CCR decide astăzi dacă magistrații se vor putea pensiona în continuare la 50 de ani și cu pensii ca acum / „Dezbaterile care au început sunt puternice” / Tensiune în Guvernul Bolojan
CCR decide astăzi dacă magistrații se vor putea pensiona în continuare la 50 de ani și cu pensii ca acum / „Dezbaterile care au început sunt puternice” / Tensiune în Guvernul Bolojan
olanda antrenor feyenoord Robin Van Persie europa league fcsb
Știrile zilei din sport
„Ne-a înjurat fiica de față cu noi!” Dezvăluiri șocante din viețile handbalistelor pregătite de Tadici la HC Zalău: „A vrut să-i falsifice contractul”
Handbal
00:18
„Ne-a înjurat fiica de față cu noi!” Dezvăluiri șocante din viețile handbalistelor pregătite de Tadici la HC Zalău: „A vrut să-i falsifice contractul”
Citește mai mult
„Ne-a înjurat fiica de față cu noi!” Dezvăluiri șocante din viețile handbalistelor pregătite de Tadici la HC Zalău: „A vrut să-i falsifice contractul”
Poliția Română, în alertă 5.000 de fani ai lui Feyenoord sunt la București. Ce vor să facă » Jurnalist olandez: „Au fost probleme la ultima deplasare”
Europa League
10:10
Poliția Română, în alertă 5.000 de fani ai lui Feyenoord sunt la București. Ce vor să facă » Jurnalist olandez: „Au fost probleme la ultima deplasare”
Citește mai mult
Poliția Română, în alertă 5.000 de fani ai lui Feyenoord sunt la București. Ce vor să facă » Jurnalist olandez: „Au fost probleme la ultima deplasare”
Câți bani ia Camelia Voinea de la ANS Controversata antrenoare de gimnastică primește o indemnizație mai mare decât a sportivilor. Plus rentă viageră
Gimnastica
09:06
Câți bani ia Camelia Voinea de la ANS Controversata antrenoare de gimnastică primește o indemnizație mai mare decât a sportivilor. Plus rentă viageră
Citește mai mult
Câți bani ia Camelia Voinea de la ANS Controversata antrenoare de gimnastică primește o indemnizație mai mare decât a sportivilor. Plus rentă viageră
FCSB - Feyenoord LIVE de la ora 22:00, în etapa #6 din Europa League » Campioana României are nevoie disperată de victorie
Europa League
17:41
FCSB - Feyenoord LIVE de la ora 22:00, în etapa #6 din Europa League » Campioana României are nevoie disperată de victorie
Citește mai mult
FCSB - Feyenoord LIVE de la ora 22:00, în etapa #6 din Europa League » Campioana României are nevoie disperată de victorie
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:05
Noul stadion Dinamo Imagini de ultimă oră: cum va arăta și ce facilități va avea arena din centrul Capitalei
Noul stadion Dinamo  Imagini de ultimă oră: cum va arăta și ce facilități va avea arena din centrul Capitalei
17:10
U Craiova - Sparta Praga LIVE de la ora 19:45, în etapa #5 din Conference League » Echipe de start + Stadionul „Ion Oblemenco”, acoperit de ceață
U Craiova - Sparta Praga LIVE de la ora 19:45, în etapa #5 din Conference League » Echipe de start + Stadionul „Ion Oblemenco”, acoperit de ceață
17:41
FCSB - Feyenoord LIVE de la ora 22:00, în etapa #6 din Europa League » Campioana României are nevoie disperată de victorie
FCSB - Feyenoord LIVE de la ora 22:00, în etapa #6 din Europa League » Campioana României are nevoie disperată de victorie
18:31
Atacați în Polonia Suporterii spanioli, bătuți cu ciocane și bâte pe autostradă » Ce s-a întâmplat
Atacați în Polonia  Suporterii spanioli, bătuți cu ciocane și bâte pe autostradă » Ce s-a întâmplat
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Top stiri din sport
Dispută pentru bazele Olimpia Primăria Capitalei a explicat pentru GOLAZO.ro cine preia  patrimoniul clubului din cartierul Pantelimon
Diverse
11:54
Dispută pentru bazele Olimpia Primăria Capitalei a explicat pentru GOLAZO.ro cine preia patrimoniul clubului din cartierul Pantelimon
Citește mai mult
Dispută pentru bazele Olimpia Primăria Capitalei a explicat pentru GOLAZO.ro cine preia  patrimoniul clubului din cartierul Pantelimon
„Unii vin în România și cred că o să fie ușor” Victor Angelescu, avertisment pentru jucătorii de la Rapid: „Dacă nu realizează unde sunt...”
Superliga
12:02
„Unii vin în România și cred că o să fie ușor” Victor Angelescu, avertisment pentru jucătorii de la Rapid: „Dacă nu realizează unde sunt...”
Citește mai mult
„Unii vin în România și cred că o să fie ușor” Victor Angelescu, avertisment pentru jucătorii de la Rapid: „Dacă nu realizează unde sunt...”
„Monstrul” Haaland! Starul norvegian a atins o bornă incredibilă în Liga Campionilor » Nu se mai întâmplase niciodată în istorie
Liga Campionilor
12:18
„Monstrul” Haaland! Starul norvegian a atins o bornă incredibilă în Liga Campionilor » Nu se mai întâmplase niciodată în istorie
Citește mai mult
„Monstrul” Haaland! Starul norvegian a atins o bornă incredibilă în Liga Campionilor » Nu se mai întâmplase niciodată în istorie
„Sabrina e prioritară!” AUDIO: GOLAZO.ro are înregistrarea în care  Camelia Voinea amenință. „Sunt aparatele lui Bitang!”
Special
10.12
„Sabrina e prioritară!” AUDIO: GOLAZO.ro are înregistrarea în care Camelia Voinea amenință. „Sunt aparatele lui Bitang!”
Citește mai mult
„Sabrina e prioritară!” AUDIO: GOLAZO.ro are înregistrarea în care  Camelia Voinea amenință. „Sunt aparatele lui Bitang!”

Echipe/Competiții

fcsb 78 CFR Cluj 18 dinamo bucuresti 33 rapid 16 Universitatea Craiova 16 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 2 uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
11.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share