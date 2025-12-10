Lecții pentru FCSB: „Fă și tu la fel!” Cum a devenit Van Persie antrenor, deși nu voia. Fiica l-a convins » A vrut să renunțe într-un moment critic

Robin van Persie (42 de ani) îi iese în față lui Elias Charalambous (45). Unul dintre cei mai mari atacanți olandezi a devenit antrenor în vara lui 2024.

Descoperă momentul decisiv care l-a convins să fie antrenor și ce a învățat de la legendarii săi tehnicieni, Arsene Wenger, Sir Alex Ferguson și Louis van Gaal. Plus de la Pep Guardiola.

Robin van Persie e un nume pe care-l știe orice olandez, de la copii la cei mai în vârstă fani.

Van Persie: 18 ani sus de tot. Arsenal, Manchester, argint și bronz mondial

Unul dintre cei mai mari atacanți din istoria Țărilor de Jos, spectaculosul jucător de picior stâng al „Portocalei mecanice” în anii 2000-2010. A debutat și s-a retras la Feyenoord (2001-2004/2018-2019), două perioade care au încadrat o carieră la nivel maxim.

368 de goluri a influențat în 595 de meciuri la echipele de club (274 de reușite, 94 de assisturi)

Arsenal (2004-2012).

Manchester United (2012-2015).

Fenerbahce (2015-2018).

Este unul dintre golgeterii istorici ai naționalei batave, cu care a atins finala Mondialului în 2010, 0-1 cu Spania, câștigând locul 3 la CM 2014 (3-0 cu Brazilia).

50 de goluri (patru împotriva României) și 20 de assisturi are Van Persie la selecționata Olandei, pentru care a jucat 102 partide. E al doilea cel mai prolific all-time (primul e Depay, 55)

Discuția cu fiica i-a deschis calea: „Tată, care este pasiunea ta?”

Nu voia inițial să devină antrenor. În iarna lui 2019, la jumătate de an după retragere, era analist la BT Sport și îi plăcea.

O discuție cu fiul Shaqueel, acum în vârstă de 19 ani, și fiica Dina (16) l-a convins că drumul lui e altul. Nu la televiziune, ci tot pe teren.

A povestit acel episod și pentru The Guardian, și pentru The Times. De fiecare dată la fel de mândru de copiii săi. Mai ales de fată, pentru că ea i-a deschis mintea. Dina avea doar zece ani atunci.

Robin van Persie și fiica sa, Dina Foto: Imago

„Eram acasă, le vorbeam despre pasiune. Cum să-ți găsești pasiunea cât mai repede. Continuam la nesfârșit”.

Dina l-a întrerupt: „Tată, care este pasiunea ta?”.

„Fotbalul”, i-a răspuns el. „Nu mai pot juca fotbal și îmi place munca la televiziune”.

Dar asta e pasiunea ta, vrei să fii cel mai bun comentator din lume? Dina van Persie, fiica lui Robin

Când a auzit „Nu”, puștoaica a insistat: „Deci, care este pasiunea ta?”.

Robin s-a blocat: „Fotbalul”. Încă o întrebare: „După joc, care e al doilea cel mai bun lucru în fotbal?”.

„Să fiu antrenor. Însă trebuie întâi să-mi iau toate diplomele și nu vreau să mă întorc la școală”, a zis tatăl.

Replica Dinei: „Dacă ne spui că trebuie să-ți găsești pasiunea, fă și tu la fel”.

A ascultat sfatul copilului: „Dina m-a inspirat cu adevărat”.

Guardiola mi-a zis așa: «Pentru a fi antrenor de top, nu există jumătate de măsură. Ori ești implicat total, ori nu faci nimic». Fiecare cuvânt era plin de pasiune. Priveam și ascultam: «Bang!». Robin van Persie, antrenor Feyenoord

Lecție la școala de antrenori. De trei ori i s-a respins lucrarea de licență: „Vrei să renunți?”

Van Persie a devenit antrenor, fiica face echitație, iar fiul fotbal. Shaqueel a debutat de curând la Feyenoord, cu tatăl antrenor. Joi vor fi amândoi pe Arena Națională.

Școala de antrenori nu a fost ușoară. La licența A, lucrarea sa a fost respinsă de trei ori.

Robin van Persie și fiul lui, Shaqueel. Puștiul, și el atacant, a debutat la Feyenoord - Celtic 1-3, în Europa League, pe 27 noiembrie Foto: Imago

„Mă așteptam la notă maximă. Mi-a fost trimisă înapoi cu o cruce roșie mare. Nu era suficient de bună. Am fost mai atent. Două săptămâni mai târziu, am depus-o din nou. Cruce roșie. Și încă o dată, la fel”, a povestit Robin.

„M-am întrebat: «Încearcă profesorul să mă testeze pentru că am fost jucător?».

Când am predat lucrarea a patra oară, el mi-a spus: «Da, acum e în regulă, te trec»”.

Prima reacție a fost să renunț. Dina mi-a zis: «Vrei să renunți la pasiunea ta? Continuă, fă mai bine». Soția și fiul erau de acord cu ea. Mi-am spus: «Bine, voi lăsa capul jos și egoul departe». Atunci am acceptat că nu mai sunt fotbalistul Van Persie. Profesorul îmi dădea o lecție. Ca antrenor, nu e vorba despre tine. Nu e niciodată despre tine. Robin van Persie, antrenor Feyenoord

Prea mult padel și schimbarea euforică: 1-9 !

Și-a amintit și prima lecție a carierei de antrenor. A început în Eredivisie, la micuța Heerenveen, în nordul țării.

„Am pierdut primul meci împotriva lui Ajax. Al doilea, egal. L-am câștigat pe al treilea, 4-0. M-am gândit: «Suntem pe drumul cel bun»”.

Înaintea celei de-a patra partide, a ieșit cu toți jucătorii și colegii din staff la padel. Team building. Doar că ieșirea s-a prelungit: „Toată lumea era competitivă, cerând încă un meci, încă un meci. Am rămas acolo trei ore și jumătate”.

Jucătorii s-au simțit prea bine și, a doua zi, euforici și obosiți, s-au prăbușit cu AZ Alkmaar: 1-9!

Și el a căzut în capcana euforiei. „La pauză, eram conduși la limită, 1-2. Am înlocuit un mijlocaș defensiv cu unul ofensiv. La sfârșit, nu-mi venea să cred: «Ce s-a petrecut aici?»”.

Uneori, înveți de zece ori mai mult dintr-o asemenea înfrângere decât dintr-o victorie. Robin van Persie, antrenor Feyenoord

După Heerenveen, Feyenoord, din februarie 2025. Telefonul de la Rotterdam l-a aprins imediat. Nu putea refuza să pregătească echipa lui de suflet.

35 de meciuri are Van Persie pe banca lui Feyenoord: 21 de victorii, două egaluri, 12 înfrângeri

Sfaturi pentru Van Persie de la Wenger și Ferguson: „ Uită-te în jur!”

Nu i-a uitat pe marii săi antrenori. La club, Arsene Wenger (Arsenal) și Sir Alex Ferguson (Manchester United). La națională, Louis van Gaal.

Wenger a fost „tatăl meu ca fotbalist. Îmi spunea: «Când crezi că ești singurul care poate șuta, uită-te în jur, pentru că întotdeauna e cineva liber». Mereu îl felicita pe cel care pasa decisiv. A făcut din assist cea mai importantă parte. Fără pasa decisivă, golul nu ar exista”.

În fiecare zi vreau să mă perfecționez și să-i ajut pe jucători să se dezvolte. Îmi doresc ca toată lumea să-și dorească acest lucru la club. Robin van Persie, antrenor Feyenoord

Sir Alex, la ultimul lui sezon ca manager, 2012-2013, comenta la pauză: „Băieți, e plictisitor! Am 72 de ani. Robin, entuziasmează-mă! Încearcă o pasă de 40 de metri, încearcă un dribling. Nu-mi pasă dacă iese prost”.

A fost impresionat: „Sir Alex știa ce să facă pentru a menține fericiți nu doar 27 de milionari, ci întreg clubul. La centrul Carrington, toți cei care lucrau acolo erau mândri. Totul datorită lui”.

Limbajul corpului câștigător înseamnă să dai dovadă de curaj și în cel mai rău scenariu, să arăți că nu renunți niciodată. Robin van Persie, antrenor Feyenoord

