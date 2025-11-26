Elias Charalambous a prefațat duelul din Europa League cu Steaua Roșie, punând accent pe încrederea în forțele proprii, deși îi laudă pe sârbi.

Cipriotul de pe banca echipei campioane a României nu se sperie nici de atmosfera de pe “Marakana”.

Charalambous: „Nu mă interesează însă adversarul”

„Suntem două echipe similare. Istoria spune asta, dar și stilul de joc. Ambele am câștigat campionatul și, în acest moment, ambele putem fi mai bune. Steaua Roșie Belgrad poate juca oricând un fotbal superb.

Pe mine nu mă interesează însă adversarul, mă interesează doar de noi. Nu știu dacă joacă Arnautovici, dacă ei zic că nu, așa o fi.

Dacă vom fi într-o formă bună, vom câștiga. Îi respectăm, știu că sunt un club mare, dar suntem aici să câștigăm mâine,” a declarat tehnicianul.

“Suntem gata pentru un meci dificil”

Мesajul său pentru vestiar a fost unul lipsit de scuze: „Nu este important cine lipsește de la ei. Trebuie să fim focusați pe ce avem noi de făcut.

Și noi, și ei avem probleme de lot, dar nu există scuze pentru mâine. Trebuie să fim în cea mai bună formă.”

Charalambous a subliniat dificultatea competiției și obiectivul clar al meciului de joi seară, de la Belgrad:

„În această competiție toate meciurile sunt grele, dar și imprevizibile. Avem echipa pregătită să câștige cele 3 puncte, suntem pregătiți pentru un meci foarte dificil”.

Nu îl sperie atmosfera

Charalambous a vorbit despre atmosfera de pe stadionul Stelei Roșii, a făcut o paralelă cu atmosfera marilor stadioane din Europa de Est și Balcani: „Am amintiri frumoase cu acel tunel, dar fotbalul nu se joacă pe tunel, ci pe teren. Nu tunelul joacă! Nu atmosfera!

E ceva similar cu ceea ce s-a întâmplat pe Stadionul Toumba din Salonic. Steaua Roșie, dar și cluburi ca Partizan Belgrad, PAOK sau Olympiakos au o atmosferă similară. Important e ce vom face pe gazon, trebuie să fim pregătiți tactic pentru orice va fi mâine.”

