- Antrenorul campioanei „a scăpat hățurile” la conferința de astăzi și i-a numit „papagals” pe cei care îl critică
Basarab Panduru are o vorbă și e general valabilă, indiferent că e despre fotbalul românesc, spaniol, german, arab, chinez, african sau că în discuție e Guardiola, Mourinho, Klopp, Lucescu, Ion Marin, Pancu sau, cu voia lui pe această listă, Ionuț Chirilă.
Și anume: un antrenor al unei echipe de fotbal e verificat la greu, când pierde, când e în dificultate, când e criticat, când are o problemă, nu când câștigă, leagă trofee, ridică trofee sau e validat de scandările spectatorilor.
Fix așa stau lucrurile și cu Elias Charalambous. Un tip jovial, calm, echilibrat, bine dispus, respectuos în acești aproape 3 ani cât au trecut de când e antrenor principal, în acte, la FCSB.
Până astăzi, când s-a prezentat în fața ziariștilor, la conferința de presă de dinaintea meciului cu Fenerbahce.
Despre ce papagali ne vorbește Charalambous
Aflat sub o presiune imensă, pe un jenant loc 11 în Liga 1 și aproape fără șanse de calificare în Europa, cu peste 40% eșecuri în meciurile oficiale din acest sezon, Charalambous s-a enervat. Și a izbucnit în momentul în care a fost întrebat despre imixtiunea lui Becali.
S-a apărat susținând că patronul așa face dintotdeauna și că de ce ar trebui să fie acum o problemă. „Mereu când sunt probleme, apar papagalii ca să vorbească”, s-a răstit el, după care l-a copiat pe Șumudică și a vorbit despre sine la persoana a III-a: „Elias Charalambous e puternic, puteți să loviți în el cât vreți!”.
Charalambous e liber să se comporte cum dorește și cum crede de cuviință. Să-i faci papagali pe cei care discută și analizează situația de la FCSB, o situație confirmată cu subiect și predicat chiar de Gigi Becali, acest lucru înseamnă tupeu și aroganță. Dar nici măcar aceste lucruri nu-l fac mai puțin bun ca antrenor pe cipriot.
Charalambous a avut mereu papagal
Problema e însă că în toți acești ani care au trecut, dacă cineva poate primi apelativul de „a avea papagal” e chiar el, Charalambous.
A vorbi mult și convingător, a fi bun de gură, aceasta e definiția expresiei „a avea papagal”. S-a priceput de minune la așa ceva. A venit de fiecare dată în fața ziariștilor, având chiar de multe ori abilitatea de a te face aproape să crezi că decizii care nu-i aparțineau au fost luate de staff-ul tehnic.
E greu, foarte greu de făcut acest lucru. A fost relativ ușor pentru că echipa câștiga. Și meciuri și trofee și bifa și calificări și milioane de euro în Europa. Și exista și mult „papagal”.
Când aceste lucruri s-au cam prăbușit, s-a ales praful și de decența și echilibrul de care a dat dovadă Elias. Și a trecut la jigniri. I-a caracterizat ca fiind „papagals” pe cei care îl critică și ironizează.
Diferența dintre Charalambous și un călugăr, deși amândoi fac ascultare
În schimb, i s-a adresat cu „The boss” lui Gigi Becali. Cel care l-a rândul lui l-a asemănat cu un călugăr pe Charalambous: „Ce vină au antrenorii, că nu ei decid, jucătorii să nu-i mai înjure pe ei. Eu decid, Charalambous nu e vinovat, el doar face ascultare, e precum călugării, care săracii fac ce li se cere”.
Diferența dintre Charalambous și un călugăr există, totuși. Călugărul e supus, dar nu are papagal ca să-și permită să comenteze. Elias se supune și el în deciziile lui Becali, dar e supărat că sunt unii care îi spun exact, dar exact ce susține public patronul.
Pe aceștia îi face „papagals”. Pe Gigi îl alintă cu „the boss”. Faceți cunoștință cu noua versiune a lui Elias Charalambous!