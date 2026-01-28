Dan Udrea Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”
Dan Udrea FOTO GOLAZO.ro
Opinii

Dan Udrea Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 28.01.2026, ora 16:34
alt-text Actualizat: 28.01.2026, ora 16:47
  • Antrenorul campioanei „a scăpat hățurile” la conferința de astăzi și i-a numit „papagals” pe cei care îl critică

Basarab Panduru are o vorbă și e general valabilă, indiferent că e despre fotbalul românesc, spaniol, german, arab, chinez, african sau că în discuție e Guardiola, Mourinho, Klopp, Lucescu, Ion Marin, Pancu sau, cu voia lui pe această listă, Ionuț Chirilă.

Și anume: un antrenor al unei echipe de fotbal e verificat la greu, când pierde, când e în dificultate, când e criticat, când are o problemă, nu când câștigă, leagă trofee, ridică trofee sau e validat de scandările spectatorilor.

Fix așa stau lucrurile și cu Elias Charalambous. Un tip jovial, calm, echilibrat, bine dispus, respectuos în acești aproape 3 ani cât au trecut de când e antrenor principal, în acte, la FCSB.

Până astăzi, când s-a prezentat în fața ziariștilor, la conferința de presă de dinaintea meciului cu Fenerbahce.

Despre ce papagali ne vorbește Charalambous

Aflat sub o presiune imensă, pe un jenant loc 11 în Liga 1 și aproape fără șanse de calificare în Europa, cu peste 40% eșecuri în meciurile oficiale din acest sezon, Charalambous s-a enervat. Și a izbucnit în momentul în care a fost întrebat despre imixtiunea lui Becali.

S-a apărat susținând că patronul așa face dintotdeauna și că de ce ar trebui să fie acum o problemă. „Mereu când sunt probleme, apar papagalii ca să vorbească”, s-a răstit el, după care l-a copiat pe Șumudică și a vorbit despre sine la persoana a III-a: „Elias Charalambous e puternic, puteți să loviți în el cât vreți!”.

Charalambous e liber să se comporte cum dorește și cum crede de cuviință. Să-i faci papagali pe cei care discută și analizează situația de la FCSB, o situație confirmată cu subiect și predicat chiar de Gigi Becali, acest lucru înseamnă tupeu și aroganță. Dar nici măcar aceste lucruri nu-l fac mai puțin bun ca antrenor pe cipriot.

Charalambous a avut mereu papagal

Problema e însă că în toți acești ani care au trecut, dacă cineva poate primi apelativul de „a avea papagal” e chiar el, Charalambous. 

A vorbi mult și convingător, a fi bun de gură, aceasta e definiția expresiei „a avea papagal”. S-a priceput de minune la așa ceva. A venit de fiecare dată în fața ziariștilor, având chiar de multe ori abilitatea de a te face aproape să crezi că decizii care nu-i aparțineau au fost luate de staff-ul tehnic.

E greu, foarte greu de făcut acest lucru. A fost relativ ușor pentru că echipa câștiga. Și meciuri și trofee și bifa și calificări și milioane de euro în Europa. Și exista și mult „papagal”.

Când aceste lucruri s-au cam prăbușit, s-a ales praful și de decența și echilibrul de care a dat dovadă Elias. Și a trecut la jigniri. I-a caracterizat ca fiind „papagals” pe cei care îl critică și ironizează.

Diferența dintre Charalambous și un călugăr, deși amândoi fac ascultare

În schimb, i s-a adresat cu „The boss” lui Gigi Becali. Cel care l-a rândul lui l-a asemănat cu un călugăr pe Charalambous: „Ce vină au antrenorii, că nu ei decid, jucătorii să nu-i mai înjure pe ei. Eu decid, Charalambous nu e vinovat, el doar face ascultare, e precum călugării, care săracii fac ce li se cere”.

Diferența dintre Charalambous și un călugăr există, totuși. Călugărul e supus, dar nu are papagal ca să-și permită să comenteze. Elias se supune și el în deciziile lui Becali, dar e supărat că sunt unii care îi spun exact, dar exact ce susține public patronul.

Pe aceștia îi face „papagals”. Pe Gigi îl alintă cu „the boss”. Faceți cunoștință cu noua versiune a lui Elias Charalambous!

gigi becali liga 1 europa league Basarab Panduru fcsb elias charalambous
Știrile zilei din sport
„Afacerea Genoa”, primul bilanț contabil  Mecanismul prin care Dan Șucu a preluat clubul din Serie A » Expert financiar: „Avantaj fiscal”
Campionate
11:00
„Afacerea Genoa”, primul bilanț contabil Mecanismul prin care Dan Șucu a preluat clubul din Serie A » Expert financiar: „Avantaj fiscal”
Citește mai mult
„Afacerea Genoa”, primul bilanț contabil  Mecanismul prin care Dan Șucu a preluat clubul din Serie A » Expert financiar: „Avantaj fiscal”
Nicolescu nu o vede pe FCSB în play-off Președintele lui Dinamo nu crede în șansele rivalei: „Foarte greu spre imposibil”
Superliga
10:51
Nicolescu nu o vede pe FCSB în play-off Președintele lui Dinamo nu crede în șansele rivalei: „Foarte greu spre imposibil”
Citește mai mult
Nicolescu nu o vede pe FCSB în play-off Președintele lui Dinamo nu crede în șansele rivalei: „Foarte greu spre imposibil”
„Am primit exact ce meritam” Chivu, după ce Inter a câștigat cu Dortmund, dar a ratat calificarea directă în optimi: „Mourinho? Eu mă gândesc la altcineva”
Liga Campionilor
09:59
„Am primit exact ce meritam” Chivu, după ce Inter a câștigat cu Dortmund, dar a ratat calificarea directă în optimi: „Mourinho? Eu mă gândesc la altcineva”
Citește mai mult
„Am primit exact ce meritam” Chivu, după ce Inter a câștigat cu Dortmund, dar a ratat calificarea directă în optimi: „Mourinho? Eu mă gândesc la altcineva”
„Este o rușine”  Mbappe, nervos după eșecul suferit de Real Madrid în Liga Campionilor: „O campioană nu face asta” » Vinovatul găsit de Arbeloa
Liga Campionilor
09:46
„Este o rușine” Mbappe, nervos după eșecul suferit de Real Madrid în Liga Campionilor: „O campioană nu face asta” » Vinovatul găsit de Arbeloa
Citește mai mult
„Este o rușine”  Mbappe, nervos după eșecul suferit de Real Madrid în Liga Campionilor: „O campioană nu face asta” » Vinovatul găsit de Arbeloa
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:36
Dragomir, sezonul carierei Ce a realizat mijlocașul într-o jumătate de an neașteptat de bună. UEFA l-a nominalizat la golul zilei în Ligă! Unde se poate vota
Dragomir, sezonul carierei Ce a realizat mijlocașul într-o jumătate de an neașteptat de bună. UEFA l-a nominalizat la golul zilei în Ligă! Unde se poate vota
13:25
Mesaj de pe Emirates VIDEO. A anunțat că vine în Liga 1, înainte de meciul din Liga Campionilor: „Abia aștept să port culorile”
Mesaj de pe Emirates  VIDEO. A anunțat că  vine în Liga 1, înainte de meciul din Liga Campionilor: „Abia aștept să port culorile”
13:08
A scris istorie pe Camp Nou Noul star al fotbalului mondial a doborât un record vechi de 66 de ani + I-a depășit pe Lamine Yamal și Lennart Karl
A scris istorie pe Camp Nou Noul star al fotbalului mondial a doborât un record vechi de 66 de ani + I-a depășit pe Lamine Yamal și Lennart Karl
12:14
Stanciu e jucătorul lui Dalian! Transferul nu a fost anunțat oficial, dar clubul chinez a prezentat noii jucători. Era acolo!
Stanciu e jucătorul lui Dalian! Transferul nu a fost anunțat oficial, dar clubul chinez a prezentat noii jucători. Era acolo!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum <span>nu-i</span> plac papagalii, ci doar „The boss”
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce
Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii
A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!
Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!
Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul
5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?
În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb
Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Top stiri din sport
„Mi-au ascuns multe lucruri” Mărturia unui supraviețuitor al tragediei în care au murit 7 fani PAOK: „S-a întâmplat atât de repede”
Campionate
28.01
„Mi-au ascuns multe lucruri” Mărturia unui supraviețuitor al tragediei în care au murit 7 fani PAOK: „S-a întâmplat atât de repede”
Citește mai mult
„Mi-au ascuns multe lucruri” Mărturia unui supraviețuitor al tragediei în care au murit 7 fani PAOK: „S-a întâmplat atât de repede”
Final incendiar în Liga Campionilor Mourinho, calificare miraculoasă! Interul lui Chivu și Real Madrid merg doar în play-off
Liga Campionilor
00:13
Final incendiar în Liga Campionilor Mourinho, calificare miraculoasă! Interul lui Chivu și Real Madrid merg doar în play-off
Citește mai mult
Final incendiar în Liga Campionilor Mourinho, calificare miraculoasă! Interul lui Chivu și Real Madrid merg doar în play-off
Ngezana, pe picior de plecare? Ofertă dintr-un campionat important pentru fundașul celor de la FCSB
Superliga
28.01
Ngezana, pe picior de plecare? Ofertă dintr-un campionat important pentru fundașul celor de la FCSB
Citește mai mult
Ngezana, pe picior de plecare? Ofertă dintr-un campionat important pentru fundașul celor de la FCSB
Record spulberat Jucătorul implicat într-un scandal de pariuri pleacă din Premier League pentru o sumă uriașă
Campionate
28.01
Record spulberat Jucătorul implicat într-un scandal de pariuri pleacă din Premier League pentru o sumă uriașă
Citește mai mult
Record spulberat Jucătorul implicat într-un scandal de pariuri pleacă din Premier League pentru o sumă uriașă

Echipe/Competiții

fcsb 98 CFR Cluj 35 dinamo bucuresti 34 rapid 20 Universitatea Craiova 13 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 1 uta arad 8 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
29.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share