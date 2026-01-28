Antrenorul campioanei „a scăpat hățurile” la conferința de astăzi și i-a numit „papagals” pe cei care îl critică

Basarab Panduru are o vorbă și e general valabilă, indiferent că e despre fotbalul românesc, spaniol, german, arab, chinez, african sau că în discuție e Guardiola, Mourinho, Klopp, Lucescu, Ion Marin, Pancu sau, cu voia lui pe această listă, Ionuț Chirilă.

Și anume: un antrenor al unei echipe de fotbal e verificat la greu, când pierde, când e în dificultate, când e criticat, când are o problemă, nu când câștigă, leagă trofee, ridică trofee sau e validat de scandările spectatorilor.

Fix așa stau lucrurile și cu Elias Charalambous. Un tip jovial, calm, echilibrat, bine dispus, respectuos în acești aproape 3 ani cât au trecut de când e antrenor principal, în acte, la FCSB.

Până astăzi, când s-a prezentat în fața ziariștilor, la conferința de presă de dinaintea meciului cu Fenerbahce.

Despre ce papagali ne vorbește Charalambous

Aflat sub o presiune imensă, pe un jenant loc 11 în Liga 1 și aproape fără șanse de calificare în Europa, cu peste 40% eșecuri în meciurile oficiale din acest sezon, Charalambous s-a enervat. Și a izbucnit în momentul în care a fost întrebat despre imixtiunea lui Becali.

S-a apărat susținând că patronul așa face dintotdeauna și că de ce ar trebui să fie acum o problemă. „Mereu când sunt probleme, apar papagalii ca să vorbească”, s-a răstit el, după care l-a copiat pe Șumudică și a vorbit despre sine la persoana a III-a: „Elias Charalambous e puternic, puteți să loviți în el cât vreți!”.

Charalambous e liber să se comporte cum dorește și cum crede de cuviință. Să-i faci papagali pe cei care discută și analizează situația de la FCSB, o situație confirmată cu subiect și predicat chiar de Gigi Becali, acest lucru înseamnă tupeu și aroganță. Dar nici măcar aceste lucruri nu-l fac mai puțin bun ca antrenor pe cipriot.

Charalambous a avut mereu papagal

Problema e însă că în toți acești ani care au trecut, dacă cineva poate primi apelativul de „a avea papagal” e chiar el, Charalambous.

A vorbi mult și convingător, a fi bun de gură, aceasta e definiția expresiei „a avea papagal”. S-a priceput de minune la așa ceva. A venit de fiecare dată în fața ziariștilor, având chiar de multe ori abilitatea de a te face aproape să crezi că decizii care nu-i aparțineau au fost luate de staff-ul tehnic.

E greu, foarte greu de făcut acest lucru. A fost relativ ușor pentru că echipa câștiga. Și meciuri și trofee și bifa și calificări și milioane de euro în Europa. Și exista și mult „papagal”.

Când aceste lucruri s-au cam prăbușit, s-a ales praful și de decența și echilibrul de care a dat dovadă Elias. Și a trecut la jigniri. I-a caracterizat ca fiind „papagals” pe cei care îl critică și ironizează.

Diferența dintre Charalambous și un călugăr, deși amândoi fac ascultare

În schimb, i s-a adresat cu „The boss” lui Gigi Becali. Cel care l-a rândul lui l-a asemănat cu un călugăr pe Charalambous: „Ce vină au antrenorii, că nu ei decid, jucătorii să nu-i mai înjure pe ei. Eu decid, Charalambous nu e vinovat, el doar face ascultare, e precum călugării, care săracii fac ce li se cere”.

Diferența dintre Charalambous și un călugăr există, totuși. Călugărul e supus, dar nu are papagal ca să-și permită să comenteze. Elias se supune și el în deciziile lui Becali, dar e supărat că sunt unii care îi spun exact, dar exact ce susține public patronul.