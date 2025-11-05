Vlad Nedelea Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei
Opinii

Vlad Nedelea Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

alt-text Vlad Nedelea
alt-text Publicat: 05.11.2025, ora 13:23
alt-text Actualizat: 05.11.2025, ora 13:23
  • S-a stins azi un om rar. Un om care a făcut istorie fără să o revendice, care a cucerit vârful lumii fotbalului fără să ridice niciodată vocea, fără să arate cu degetul spre sine.
  • Emeric Ienei a fost blândețea însăși, calmul din mijlocul furtunii, omul care a vorbit întotdeauna despre ceilalți, niciodată despre el.

Îl aud parcă și acum spunând, cu zâmbetul acela domol:

„Vă dați seama ce șansă am avut? Să-i antrenez pe Marcel Răducanu, Gică Hagi, Gică Popescu, Iordănescu, Balint, Tudorel Stoica, Lăcătuș, Mutu, Chivu… tot ce a avut mai bun fotbalul românesc”.

Atât. Fără mândrie, fără emfază, doar recunoștință. Așa era el, un domn în adevăratul sens al cuvântului.

A obținut tot ce se putea obține. A dus Steaua acolo unde niciun club românesc nu a mai ajuns: pe cea mai înaltă treaptă a Europei, în seara aceea din 1986 care a făcut o țară întreagă să creadă în minuni.

Și. totuși, nu l-ai auzit niciodată spunând „eu am câștigat”. Spunea doar „noi”.

Decența care nu merita intrigă

O decență pe care o mai întâlnim din ce în ce mai rar. O decență care ar trebui păstrată, apărată, învățată. 

De aceea, un gând pentru colegii din presă: măcar acum, după plecarea lui, să-l lăsăm în pace. Să nu-i mai târâm numele prin discuții sterile despre cine e Steaua, cine nu e, cine continuă și cine revendică. Pentru că, oricum am privi lucrurile, Emeric Ienei este Steaua.

E steaua de pe siglă, e vulturul din emblema veche, e chiar litera „A”, dacă e nevoie. Dacă, vreodată, Steaua își va schimba sigla, chipul lui Emerich Ienei ar putea să-i ia locul fără ca nimeni să protesteze.

Mulțumim, domnule Ienei.

Mulțumim pentru tot ce ați însemnat, pentru cum ați fost, pentru felul în care ați iubit tăcut acest sport și această țară.

Mulțumesc și eu pentru emoțiile dintr-o zi simplă, când am stat de vorbă, eu și Teo Jumătate, câteva minute, pe trotuar, iar dumneavoastră, de la fereastra casei, v-ați făcut timp pentru noi, deși nu vă simțeați bine.

Ați lăsat atunci o amintire care nu se uită, așa cum ați lăsat urme adânci în inimile a milioane de români.

A plecat un antrenor mare, dar mai ales un om bun.

Și poate că, acolo sus, Steaua mai are de azi o stea în plus.

Odihniți-vă în pace, domnule Emeric Ienei.

steaua bucuresti doliu deces emeric ienei
Știrile zilei din sport
„Am vrut să mă sinucid”  Mărturie tulburătoare:  o fostă gimnastă o acuză pe Camelia Voinea, antrenoarea și mama Sabrinei Voinea
Special
05.11
„Am vrut să mă sinucid” Mărturie tulburătoare: o fostă gimnastă o acuză pe Camelia Voinea, antrenoarea și mama Sabrinei Voinea
Citește mai mult
„Am vrut să mă sinucid”  Mărturie tulburătoare:  o fostă gimnastă o acuză pe Camelia Voinea, antrenoarea și mama Sabrinei Voinea
Pierderi de peste 2 milioane de € GOLAZO.ro a aflat bilanțul Arenei Naționale din 2025! Planul Primăriei pentru a transforma cel mai mare stadion al țării
Special
09:08
Pierderi de peste 2 milioane de € GOLAZO.ro a aflat bilanțul Arenei Naționale din 2025! Planul Primăriei pentru a transforma cel mai mare stadion al țării
Citește mai mult
Pierderi de peste 2 milioane de € GOLAZO.ro a aflat bilanțul Arenei Naționale din 2025! Planul Primăriei pentru a transforma cel mai mare stadion al țării
Război între steliști Florin Talpan îi cere demisia lui Daniel Oprița:  „Nu ți-e rușine?” » Răspunsul antrenorului + Ce spune Lăcătuș
Liga 2
09:59
Război între steliști Florin Talpan îi cere demisia lui Daniel Oprița: „Nu ți-e rușine?” » Răspunsul antrenorului + Ce spune Lăcătuș
Citește mai mult
Război între steliști Florin Talpan îi cere demisia lui Daniel Oprița:  „Nu ți-e rușine?” » Răspunsul antrenorului + Ce spune Lăcătuș
Chivu, dezamăgit după victorie Tehnicianul român a surprins, după Inter - Kairat 2-1: „A fost o lecție”
Liga Campionilor
10:50
Chivu, dezamăgit după victorie Tehnicianul român a surprins, după Inter - Kairat 2-1: „A fost o lecție”
Citește mai mult
Chivu, dezamăgit după victorie Tehnicianul român a surprins, după Inter - Kairat 2-1: „A fost o lecție”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:23
Dragomir, Forrest Gump în Champions League Tricolorul de la Pafos a bifat încă un trofeu de maratonistul meciului. A surclasat doi jucători de 50 de milioane de euro
Dragomir, Forrest Gump în Champions League Tricolorul de la Pafos a bifat încă un trofeu de maratonistul meciului. A surclasat doi jucători de 50 de milioane de euro
15:02
„Să-i călcăm pe ochi!” Unul dintre eroii de la Sevilla își amintește mesajul lui Ienei înaintea finalei CCE
„Să-i călcăm pe ochi!” Unul dintre eroii de la Sevilla își amintește mesajul lui Ienei înaintea finalei CCE
14:59
Genoa are un nou antrenor Echipa lui Dan Șucu l-a instalat pe Daniele De Rossi, legenda clubului AS Roma
Genoa are un nou antrenor Echipa lui  Dan Șucu l-a instalat pe Daniele De Rossi, legenda clubului AS Roma
14:36
Controverse în Anglia Fotbalul englez schimbă regulile și renunță la minutul de reculegere pentru dezastrele din afara fotbalului » Care sunt motivele
Controverse în Anglia Fotbalul englez schimbă regulile și renunță la minutul de reculegere pentru dezastrele din afara fotbalului » Care sunt motivele
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul
Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei
Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei
Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră
Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez
Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!
Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?
Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin
Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!
Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!
Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă
Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: <span>Bucurați-vă</span> de fotbalul românesc!
Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?
Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot
De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Top stiri din sport
Seară nebună &icirc;n Ligă&nbsp;Interul lui Chivu &icirc;nvinge greu + Dragomir integralist &icirc;ntr-o victorie istorică pentru Pafos! Toate rezultatele
Liga Campionilor
10:44
Seară nebună în Ligă Interul lui Chivu învinge greu + Dragomir integralist într-o victorie istorică pentru Pafos! Toate rezultatele
Citește mai mult
Seară nebună &icirc;n Ligă&nbsp;Interul lui Chivu &icirc;nvinge greu + Dragomir integralist &icirc;ntr-o victorie istorică pentru Pafos! Toate rezultatele
Basel - FCSB  Live de la 19:45. Campioana României caută victoria după două înfrângeri consecutive în Europa League
Europa League
11:53
Basel - FCSB Live de la 19:45. Campioana României caută victoria după două înfrângeri consecutive în Europa League
Citește mai mult
Basel - FCSB  Live de la 19:45. Campioana României caută victoria după două înfrângeri consecutive în Europa League
Fără jocuri de noroc până la 21 de ani Un nou proiect de lege împotriva pariurilor: reclame doar noaptea și fără influenceri
Diverse
05.11
Fără jocuri de noroc până la 21 de ani Un nou proiect de lege împotriva pariurilor: reclame doar noaptea și fără influenceri
Citește mai mult
Fără jocuri de noroc până la 21 de ani Un nou proiect de lege împotriva pariurilor: reclame doar noaptea și fără influenceri
Rapid Viena - U Craiova LIVE de la 22:00, în etapa #3 din Conference League
Conference League
11:57
Rapid Viena - U Craiova LIVE de la 22:00, în etapa #3 din Conference League
Citește mai mult
Rapid Viena - U Craiova LIVE de la 22:00, în etapa #3 din Conference League

Echipe/Competiții

fcsb 59 CFR Cluj 40 dinamo bucuresti 23 rapid 18 Universitatea Craiova 35 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
06.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share