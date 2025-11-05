„Mereu în inima mea, nea Imi” Gică Hagi, mesaj emoționant după dispariția lui Emeric Ienei, fostul său antrenor

- Gică Hagi (60 de ani), fost elev al lui Emeric Ienei, a transmis un mesaj de condoleanțe familiei legendarului antrenor, decedat la 88 de ani.
Emeric Ienei, fost mare jucător și antrenor, a încetat din viață miercuri, 5 noiembrie 2025, la vârsta de 88 de ani.
Gică Hagi, mesaj emoționant după dispariția lui Emeric Ienei: „Vei fi mereu în inima mea”
Gheorghe Hagi, fost elev al lui Ienei atât la Steaua, cât și la echipa națională, a scris pe rețelele de socializare despre ce a însemnat pentru el legendarul tehnician.
„Astăzi am pierdut un om de o extraordinară valoare, un mentor, un antrenor de excepție.
Emeric Ienei a însemnat enorm pentru mine și pentru fotbalul românesc.
Îți mulțumesc pentru tot, nea Imi. Vei fi mereu în inima mea. Condoleanțe familiei!”, a notat Hagi.
Performanțele lui Emeric Ienei
Emeric Ienei s-a născut pe 22 martie 1937, în localitatea Agrișu Mic, județul Arad.
În cariera sa de fotbalist, Ienei a evoluat pentru echipe importante precum Flamura Roșie Arad (actuala UTA), Steaua București și Kayserispor în Turcia.
Ca fotbalist, Ienei a obținut trei titluri de campion și patru Cupe ale României.
Și-a început cariera de antrenor în sezonul 1972-1973, ca secund la Steaua București. Cu timpul, a reușit să câștige de șase ori Liga 1, patru Cupe ale României și Cupa Campionilor Europeni.
Legenda Stelei a condus naționala României la două turnee finale:
- Campionatul Mondial din 1990
- Campionatul European din 2000
Între 1992 și 1993, a pregătit și naționala Ungariei.
Pentru cucerirea Cupei Campionilor Europeni din 1986 alături de Steaua București, Ienei a fost decorat în martie 2008 cu Ordinul „Meritul Sportiv” Clasa a II-a cu baretă de președintele Traian Băsescu.
În 2017, Ienei a fost onorat prin decret prezidențial de Klaus Iohannis cu Ordinul Național Steaua României în grad de Cavaler.