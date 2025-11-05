Un român va antrena în Africa  Fostul selecționer al Liberiei a preluat echipa chiar înainte de Cupa Africii

Mario Marinică (60 de ani) este noul selecționer al naționalei din Zimbabwe.

Ultima echipă pe care a antrenat-o românul a fost Liberia, în perioada februarie - octombrie 2024, timp în care a stat pe bancă în doar 7 meciuri.

Mario Marinică este noul selecționer al naționalei din Zimbabwe

Antrenorul român a preluat echipa chiar înainte de Cupa Africii și a semnat un contract valabil pe un an.

„Marian (Mario) Marinică este noul antrenor principal al echipei naționale de fotbal din Zimbabwe, Warriors, cu un contract pe un an”, a transmis selecționata africană pe Instagram.

Mario Marinică l-a înlocuit pe antrenorul german Michael Nees, care a fost demis de Zimbabwe după ce echipa nu a reuşit să câştige niciun meci în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026.

Zimbabwe a terminat grupa C pe ultimul loc, cu doar 5 puncte obținute după 10 meciuri disputate.

Astfel, românul a preluat echipa cu 6 săptămâni înainte de Cupa Africii, care se va desfășura în perioada 21 decembrie 2025 - 18 ianuarie 2026.

Zimbabwe face parte din grupa B, alături de Africa de Sud, Egipt și Angola.

De-a lungul carierei, Mario Marinică a mai antrenat Malawi și Gloria Buzău. Acesta a mai fost antrenor secund la Rapid, Concordia Chiajna și Zakho SC.

30 de milioane de euro este cota de piață a naționalei din Zimbabwe

