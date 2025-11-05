„Nu îmi găsesc cuvintele”  Adrian Bumbescu, despre decesul lui Emeric Ienei: „Un om extraordinar” » Regretul fostului jucător

Adrian Bumbescu (65 de ani), fost jucător la Steaua București, a vorbit despre decesul lui Emeric Ienei.

Fostul mare antrenor Emeric Ienei s-a stins din viață miercuri, 5 noiembrie, la vârsta de 88 de ani. Fostul selecționer fusese internat în ultima săptămână la Spitalul Județean.

Ienei a avut mai multe probleme, inclusiv cu plămânii, ceea ce a declanșat o insuficiență respiratorie.

Adrian Bumbescu, despre decesul lui Emeric Ienei: „Nu îmi găsesc cuvintele”

Adrian Bumbescu, fostul elev al lui Emeric Ienei la Steaua, a vorbit despre anunțul tragic care a zguduit întreg fotbalul românesc.

„Aoleu! Acum am auzit prima dată, îmi pare rău! Ce rău îmi pare, acum sunt la antrenament cu Oprița. Îmi pare foarte rău, Dumnezeu să îl odihnească în pace!

A fost un băiat… Un om extraordinar! Nici nu îmi mai găsesc cuvintele, îmi pare foarte rău. M-ați luat pe nepregătite acum… Când am venit la Steaua, el era antrenor. A venit în locul lui Halagian (n.r. - Florin Halagian). A fost un om care îți accepta toate mofturile, era un om de echilibru, un antrenor foarte bun.

El ne spunea cum să urcăm în atac, cum să stăm în marcaj, ce să facem la faze fixe. Am avut o relație bună cu nea Imi. Cu toate că am avut un regret, nu m-a luat la echipa națională la Campionatul Mondial, dar se uită astea”, a declarat Adrian Bumbescu, potrivit fanatik.ro.

11 meciuri a evoluat Adrian Bumbescu sub comanda lui Emeric Ienei

Performanțele lui Emeric Ienei

Emeric Ienei s-a născut pe 22 martie 1937, în localitatea Agrișu Mic, județul Arad.

În cariera sa de fotbalist, Ienei a evoluat pentru echipe importante precum Flamura Roșie Arad (actuala UTA), Steaua București și Kayserispor în Turcia.

Ca fotbalist, Ienei a obținut trei titluri de campion și patru Cupe ale României.

Și-a început cariera de antrenor în sezonul 1972-1973, ca secund la Steaua București. Cu timpul, a reușit să câștige de șase ori Liga 1, patru Cupe ale României și Cupa Campionilor Europeni.

Legenda Stelei a condus naționala României la două turnee finale:

Campionatul Mondial din 1990

Campionatul European din 2000

Între 1992 și 1993, a pregătit și naționala Ungariei.

1986 era anul în care a condus-o pe Steaua București spre triumful din Cupa Campionilor Europeni, având în echipă jucători de legendă precum Helmuth Duckadam, Gabi Balint, Marius Lăcătuș, Laszlo Boloni, Anghel Iordănescu, Victor Pițurcă sau Ștefan Iovan

Pentru cucerirea Cupei Campionilor Europeni din 1986 alături de Steaua București, Ienei a fost decorat în martie 2008 cu Ordinul „Meritul Sportiv” Clasa a II-a cu baretă de președintele Traian Băsescu.

În 2017, Ienei a fost onorat prin decret prezidențial de Klaus Iohannis cu Ordinul Național Steaua României în grad de Cavaler.

VIDEO. GOLAZO.ro l-a vizitat în urmă cu un an pe Ienei

Deși se afla într-o stare fragilă, legendarul antrenor a ieșit la fereastra casei sale, în iunie 2024, pentru a vorbi despre naționala României și despre antrenorul de atunci, Edward Iordănescu, fiul fostului său elev, Anghel Iordănescu.

