„Ne ierta când greșeam” Gabi Balint, cuvinte emoționante la despărțirea de Emeric Ienei: „L-am iubit toți”
Gabi Balint
„Ne ierta când greșeam” Gabi Balint, cuvinte emoționante la despărțirea de Emeric Ienei: „L-am iubit toți”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 05.11.2025, ora 12:20
alt-text Actualizat: 05.11.2025, ora 14:37
  • Gabi Balint, devastat de dispariția lui Emeric Ienei, cel care „mi-a fost al doilea tată. Înainte de a fi antrenor, era un părinte. Atât de apropiat era de noi”. Interviu pentru GOLAZO.ro.

Gabi Balint, 62 de ani, unul dintre eroii Stelei de la Sevilla, cel care a transformat penaltyul de 2-0 în finala împotriva Barcelonei, pe 7 mai 1986, era puternic afectat de vestea primită.

De-abia aflase că Emeric Ienei, antrenorul acelei echipe mari care a cucerit Cupa Campionilor Europeni, s-a stins din viață la Oradea, la 88 de ani.

Gabi Balint, despre Emeric Ienei: „Al doilea tată. S-a mai dus unul dintre noi”

Pe Gabi îl sunasem primul și la începutul lui aprilie 2024, când se răspândise zvonul fals că Ienei murise.

Tot el a fost cel care ne-a confirmat acum. Avea o voce tristă, sfârșită. Și-a amintit de „nea Imi”, de cel care îi fusese „al doilea tată”.

Gabi, e adevărat?

De data asta, e adevărat, din păcate. M-a sunat cineva de la Oradea, în urmă cu o oră, și mi-a zis. Fusese în spital în ultimele zile. Viața, boala, toate se adună. S-a mai dus unul dintre noi. Când ajungi la o anumită vârstă, te duci mai mult la înmormântări decât la aniversări. Prieteni, cunoscuți se duc. Ne vine și nouă rândul…

„Înainte de a fi antrenor, era un părinte. Ne ierta când greșeam”

Ce a însemnat pentru tine nea Imi?

L-am simțit ca pe al doilea tată, al doilea părinte. Atât de apropiat era de noi. Mereu cald, nu se enerva, rezolva toate problemele în liniște. De aceea l-am iubit toți, eu și colegii mei. Ne ierta când greșeam, modul cum se purta cu noi era o motivație în plus de a da totul pe teren. Înainte de a fi antrenor, era un părinte. Cineva mai mare care avea grijă de noi.

Se putea cuceri Cupa Campionilor fără Emeric Ienei?

Nu știu, nu pot să-ți zic ce s-ar fi întâmplat dacă unul dintre noi nu ar fi fost atunci. Așa a fost creată acea echipă, așa s-a întâmplat, să fim noi împreună cei care am câștigat trofeul.

Ne-a făcut să credem că suntem mai buni ca oricine”

Cât de important a fost antrenorul pentru acea performanță?

Foarte important. A mers pe aceeași echipă, ne-a dat curaj mereu, ne-a făcut să credem că suntem mai buni ca oricine, ne-a făcut să ieșim pe teren convinși că putem câștiga orice meci.

Gabi Balint: „Pentru mine, sprijin, direcție și lumină”

Balint a postat un mesaj tulburător pe Facebook.

„Nea Imi nu m-a învățat doar fotbal.

M-a învățat să cresc.

Să am răbdare.

Să fiu om înainte de a fi jucător.

Să cred în mine și în echipa mea.

Să privesc în față în momentele grele.

Am avut norocul să îi fiu elev – la Steaua, la echipa națională și în viață. Zâmbetul lui calm, felul lui blând de a vorbi, liniștea cu care știa să pună ordine în furtună… toate acestea au fost pentru mine sprijin, direcție și lumină.

Am câștigat împreună Cupa Campionilor Europeni.

Un vis pentru o țară întreagă. Dar dincolo de trofee, ceea ce rămâne în suflet este omul.

Nea Imi, vă mulțumesc pentru tot ce mi-ați dăruit.

Pentru încredere.

Pentru curaj.

Pentru liniște.

Pentru zâmbet.

Dumnezeu să vă odihnească în pace!

Eu o să vă port în suflet. Mereu”.

