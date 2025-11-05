„Ne ierta când greșeam” Gabi Balint, cuvinte emoționante la despărțirea de Emeric Ienei: „L-am iubit toți”

- Gabi Balint, devastat de dispariția lui Emeric Ienei, cel care „mi-a fost al doilea tată. Înainte de a fi antrenor, era un părinte. Atât de apropiat era de noi”. Interviu pentru GOLAZO.ro.
Gabi Balint, 62 de ani, unul dintre eroii Stelei de la Sevilla, cel care a transformat penaltyul de 2-0 în finala împotriva Barcelonei, pe 7 mai 1986, era puternic afectat de vestea primită.
De-abia aflase că Emeric Ienei, antrenorul acelei echipe mari care a cucerit Cupa Campionilor Europeni, s-a stins din viață la Oradea, la 88 de ani.
Gabi Balint, despre Emeric Ienei: „Al doilea tată. S-a mai dus unul dintre noi”
Pe Gabi îl sunasem primul și la începutul lui aprilie 2024, când se răspândise zvonul fals că Ienei murise.
Tot el a fost cel care ne-a confirmat acum. Avea o voce tristă, sfârșită. Și-a amintit de „nea Imi”, de cel care îi fusese „al doilea tată”.
Gabi, e adevărat?
De data asta, e adevărat, din păcate. M-a sunat cineva de la Oradea, în urmă cu o oră, și mi-a zis. Fusese în spital în ultimele zile. Viața, boala, toate se adună. S-a mai dus unul dintre noi. Când ajungi la o anumită vârstă, te duci mai mult la înmormântări decât la aniversări. Prieteni, cunoscuți se duc. Ne vine și nouă rândul…
„Înainte de a fi antrenor, era un părinte. Ne ierta când greșeam”
Ce a însemnat pentru tine nea Imi?
L-am simțit ca pe al doilea tată, al doilea părinte. Atât de apropiat era de noi. Mereu cald, nu se enerva, rezolva toate problemele în liniște. De aceea l-am iubit toți, eu și colegii mei. Ne ierta când greșeam, modul cum se purta cu noi era o motivație în plus de a da totul pe teren. Înainte de a fi antrenor, era un părinte. Cineva mai mare care avea grijă de noi.
Se putea cuceri Cupa Campionilor fără Emeric Ienei?
Nu știu, nu pot să-ți zic ce s-ar fi întâmplat dacă unul dintre noi nu ar fi fost atunci. Așa a fost creată acea echipă, așa s-a întâmplat, să fim noi împreună cei care am câștigat trofeul.
„Ne-a făcut să credem că suntem mai buni ca oricine”
Cât de important a fost antrenorul pentru acea performanță?
Foarte important. A mers pe aceeași echipă, ne-a dat curaj mereu, ne-a făcut să credem că suntem mai buni ca oricine, ne-a făcut să ieșim pe teren convinși că putem câștiga orice meci.
Gabi Balint: „Pentru mine, sprijin, direcție și lumină”
Balint a postat un mesaj tulburător pe Facebook.
„Nea Imi nu m-a învățat doar fotbal.
M-a învățat să cresc.
Să fiu om înainte de a fi jucător.
Să cred în mine și în echipa mea.
Să privesc în față în momentele grele.
Am avut norocul să îi fiu elev – la Steaua, la echipa națională și în viață. Zâmbetul lui calm, felul lui blând de a vorbi, liniștea cu care știa să pună ordine în furtună… toate acestea au fost pentru mine sprijin, direcție și lumină.
Am câștigat împreună Cupa Campionilor Europeni.
Un vis pentru o țară întreagă. Dar dincolo de trofee, ceea ce rămâne în suflet este omul.
Nea Imi, vă mulțumesc pentru tot ce mi-ați dăruit.
Pentru încredere.
Pentru curaj.
Pentru liniște.
Pentru zâmbet.
Dumnezeu să vă odihnească în pace!
Eu o să vă port în suflet. Mereu”.