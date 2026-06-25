„Asta o va aștepta pe România!” Rusia, atacuri în rafală după decizia lui Emil Boc în cazul gimnaștilor ruși care vin la Cluj-Napoca

Oficialii ruși au reacționat după declarațiile lui Emil Boc, care a transmis clar, miercuri, că nu va permite ca sportivii ruși să concureze sub propriul steag la Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică.

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BTarena din Cluj-Napoca va găzdui competiția internațională în perioada 26-28 iunie, iar edilul orașului a venit cu o decizie fermă, contrară celei luate de Federația Internațională.

Dmitri Svişcev: „România ar trebui să fie privată de dreptul de a organiza turnee internaţionale”

„România ar trebui să fie privată de dreptul de a organiza turnee internaţionale din cauza declaraţiei primarului oraşului Cluj-Napoca.

Aceasta reprezintă o încălcare a obligaţiilor organizatorului competiţiilor internaţionale. Dacă această situaţie nu va fi remediată, atunci organizatorul trebuie să fie sancţionat, atât de către federaţia internaţională, cât şi de Comitetul Olimpic Internaţional.

Am văzut deja decizii ale federaţiilor internaţionale privind privarea unor ţări de dreptul de a organiza competiţii din cauza neadmiterii sportivilor ruşi. Şi în acest caz, acelaşi scenariu o va aştepta pe România.

În ceea ce priveşte primarul oraşului, este evident vorba de o acţiune de PR politic. Vrea să-şi câştige popularitate”, a spus Dmitri Svişcev, prim-vicepreşedinte al Comisiei pentru cultură fizică şi sport din Duma de Stat, potrivit news.ro.

Valentina Rodionenko: „Să se gândească cum să îmbunătăţească viaţa locuitorilor, nu să se ocupe de politică”

În plus, cunoscuta antrenoare Valentina Rodionenko (89 de ani), care activează de pe vremea Uniunii Sovietice, a avut și ea un discurs dur la adresa primarului Boc.

„Sincer vorbind, nu m-am aşteptat ca, după decizia clară şi fără echivoc a federaţiilor internaţionale şi europene de gimnastică de a ridica toate restricţiile impuse sportivilor ruşi, să poată avea loc astfel de incidente.

Primarul oraşului în care se desfăşoară turneul nu poate decide în ce condiţii să permită participarea unor gimnaşti sau a altora. Consider că Federaţia Internaţională de Gimnastică (World Gymnastics) trebuie să trateze foarte serios astfel de chestiuni şi să insiste asupra respectării integrale a deciziilor adoptate anterior.

În caz contrar, competiţiile trebuie mutate sau anulate. În ceea ce-l priveşte pe primar, acesta ar trebui să se gândească în primul rând la cum să îmbunătăţească viaţa locuitorilor acestui oraş, nu să se ocupe de politică” a spus Valentina Rodionenko.

Declarațiile făcute de primarul Emic Boc

Aș vrea să fie foarte clar și răspicat și fără echivoc. În sala polivalentă BT Arena de la Cluj-Napoca nu se va intona imnul Rusiei și nu va fi folosit steagul Rusiei pentru reprezentarea sportivilor din această țară. Această decizie nu este o formă de protest față de sportivi, nu am nimic cu sportul, susțin sportul, dar nu sunt de acord ca simbolurile politice ale unui stat agresor din Europa să fie folosite într-o țară a Uniunii Europene, la Cluj, țară care și-a exprimat de atât de multe ori poziția împotriva agresiunii Rusiei raportată la Ucraina și, de asemenea, Uniunea Europeană care a rămas fermă în a condamna actul de agresiune a Rusiei la adresa Ucrainei. Emil Boc, primar Cluj-Napoca

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