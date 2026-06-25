Uluit de adversar FOTO. Reacția inedită a unui fan din Maroc, după golul fabulos marcat de Haiti la CM 2026

Maroc - Haiti 4-2. Africanii s-au impus cu greu, naționala din Caraibe reușind să conducă pe tabelă de două ori de-a lungul meciului.

Prestația spectaculoasă a reprezentativei din Haiti i-a impresionat până și pe fanii adversarilor, reacția unui suporter marocan după golul reușit de Wilson Isidor devenind virală pe rețelele de socializare.

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Atacantul englezilor de la Sunderland a marcat un gol de senzație în finalul primei reprize și a stârnit senzație în tribune.

Maroc - Haiti 4-2 . Reacție inedită a unui fan marocan la golul adversarului

Deși era deja eliminată din competiție, Haiti a arătat un joc foarte bun la ultima apariție de la acest Campionat Mondial.

Naționala din America Centrală a deschis scorul încă din minutul 10, printr-un autogol al lui Bono, iar în minutul 43 a preluat din nou conducerea, prin golul lui Isidor, după ce Hakimi restabilise egalitatea pentru gazde.

Golul atacantului din Haiti a fost unul de senzație, din afara careului, direct în vinclul porții lui Bono. L-a fascinat inclusiv pe unul dintre fanii africani aflați în tribune, care a părut să fie șocat de frumusețea reușitei.

Saibari a egalat încă o dată pentru Maroc chiar înaintea pauzei, iar africanii s-au impus, în cele din urmă, cu 4-2, după golurile reușite de Rahimi și Yassine, ambii veniți de bancă.

Maroc s-a calificat astfel în șaisprezecimi braț la braț cu Brazilia. Ambele echipe au acumulat 7 puncte, însă sud-americanii au un golaveraj mai bun.

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