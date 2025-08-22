HACKEN - CFR CLUJ 7-2. Emil Boc (58 de ani), primarul Clujului , a reacționat după înfrângerea drastică a „feroviarilor” din play-off-ul Conference League.

, a reacționat după înfrângerea drastică a „feroviarilor” din play-off-ul Conference League. În urma acestui eșec, Dan Petrescu (57 de ani) și-a dat demisia.

Fan declarat a lui U Cluj, Emil Boc le-a transmis un mesaj de încurajare celor de la CFR și a salutat gestul făcut de Dan Petrescu la finalul partidei.

HACKEN - CFR CLUJ 7-2 . Emil Boc: „Aș vrea să transmit echipei CFR faptul că nu e sfârșitul lumii”

„Da, sunt suporter al Universităţii Cluj, dar îmi pare extrem de rău de eşecul CFR-ului în Suedia. Aş vrea să transmit echipei CFR faptul că nu e sfârşitul lumii.

Şi o campioană mondială, Brazilia, a fost înfrântă într-o semifinală de Campionat Mondială, acasă, cu 7-1. Au luat 5 goluri în 35 de minute, deci se poate întâmpla şi la case mari.

De asemenea, aş vrea să-i mulţumesc lui Dan Petrescu pentru faptul că a adus Clujului atât de mult renume prin fotbal, prin reuşitele pe care le-a avut cu CFR-ul. Noi nu uităm acest lucru şi îi mulţumim.

Respectul gestul demisiei, e un act de lord. Numai un lord putea să aibă o asemenea reacţie. Îi urăm sănătate şi să ştie că întotdeauna e acasă la Cluj.

Haide, băieţi, hai să mergem mai departe. Clujul are nevoie de echipe puternice. Haide, U! Succes, CFR! Nu e sfârşitul lumii, mergem mai departe. Când e vorba despre Cluj, trebuie să fim de aceeaşi parte a baricadei”, a tranmis Emil Boc, într-un mesaj pe pagina oficială de Facebook.

Returul dintre CFR Cluj și Hacken este programat joi, cu începere de la ora 20:30. Andrea Mandorlini ar urma să fie noul antrenor al ardelenilor și să stea pe bancă la meciul decisiv pentru calificarea în play-off-ul Conference League.

