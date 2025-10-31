Politician PSD, acuzat că a înjurat FCSB! MM Stoica spune că președintele CJ Bistrița a avut un comportament vulgar + Reacția politicianului

Gloria Bistrița - FCSB 1-3 s-a disputat miercuri seară, în prima etapă din faza grupelor Cupei României

Emil Radu Moldovan, președintele CJ Bistrița, e acuzat în mod frontal de MM Stoica de faptul că „ne-a înjurat non stop, n-am văzut în viața mea așa ceva”

Managerul general al campioanei a dezvăluit astăzi că a fost martorul unor scene reprobabile la meciul din Cupa României, Gloria Bistrița - FCSB 1-3, disputat miercuri seară, la Bistrița, pe un stadion arhiplin.

Mihai Stoica susține că un înalt oficial al autorității din orașul în care s-a desfășurat confruntarea ar fi avut un comportament vulgar.

„Am văzut ceva ce, foarte sincer vă spun, nu am văzut niciodată pe un stadion de fotbal. Un om, care e într-o funcție publică foarte importantă, a înjurat din minutul 1 până în minutul 90.

E vorba despre președintele Consiliului Județean Bistrița, înțeleg că îl cheamă Emil Radu Moldovan. A înjurat echipa FCSB, ne-a făcut oieri, că luăm brânză de la oier, dar câte nu a zis. Ne-a înjurat non-stop.

Și-a permis așa ceva, în ciuda faptului că la tribuna oficială alături de mine erau și jucătorii care n-au fost pe foaie, iar acolo a luat loc și Gabi Balint. Repet, așa ceva n-am mai trăit”, a povestit Mihai Stoica la Fanatik.

Emil Radu Moldovan e președintele Consiliului Județean Bistrița, fiind președintele PSD Bistrița, cât și vicepreședinte al partidului la nivel național.

El a câștigat în vara lui 2024 al 4-lea mandat de șef al CJ, luând peste 50% din voturi. Principalul său adversar la alegeri a fost Robert Sighiartău, din partea PNL, care a avut un procent de 34%.

GOLAZO.ro i-a solicitat un punct de vedere lui Emil Radu Moldovan, referitor la acuzațiile pe care i le aduce Mihai Stoica. „Nu am comentarii de făcut la ceea ce spune domnul Stoica” , a fost singura reacție a celui care conduce Consiliul Județean Bistrița.

În schimb, după meciul de miercuri, Moldovan a postat pe facebook un mesaj în care a ținut să conteste arbitrajul:

„O fi fost un meci de noapte, dar nocturna a arătat tot, de la greșelile flagrante ale arbitrilor până la forța unei echipe unite și determinate. Felicitări, băieți, pentru jocul de aseară! Ați demonstrat că Gloria Bistrița nu este doar o echipă, ci o stare de spirit. Ați jucat curat, cu sufletul, cu pasiune și cu respect față de suporteri! Peste 7.000 de suporteri la meci, pe stadion!

Ceea ce s-a întâmplat însă în teren, deciziile arbitrilor, tratamentul aplicat, momentele în care ați fost vădit defavorizați (evit să scriu «furați»), reprezintă un semnal de alarmă. Nu doar pentru voi, ci pentru tot ce înseamnă performanță, profesionalism și respect în sportul românesc.

Pentru că adevărata victorie nu e doar pe tabelă. E în felul în care joci, în modul în care răspunzi la nedreptate, în forța de a continua. Continuați să munciți, să inspirați și să credeți! Până când nicio decizie și niciun arbitru nu va mai putea opri evoluția și performanța Gloriei Bistrița. Adevărul poate să fie fluierat, dar tot adevăr rămâne! Haide Gloria!”.

Gloria Bistrița a acuzat faptul că penalty-ul din care FCSB a deschis scorul a fost acordat în mod eronat, dar și că golul 3 al bucureștenilor a fost marcat din ofsaid.

