Polonezii râd de Edi Comentarii sarcastice la Varșovia după ce Iordănescu și-a dat demisia de la Legia: „Fotbalul ne obosește”
Edi Iordănescu, la ultimul meci cu Legia, eliminat din Cupa Poloniei Foto: Imago
Polonezii râd de Edi Comentarii sarcastice la Varșovia după ce Iordănescu și-a dat demisia de la Legia: „Fotbalul ne obosește”

alt-text Publicat: 31.10.2025, ora 15:21
alt-text Actualizat: 31.10.2025, ora 15:27
  • Edward Iordănescu s-a despărțit vineri de Legia Varșovia după nici cinci luni și 24 de meciuri. 
  • Jurnaliștii polonezi s-au întrecut în mesaje ironice la adresa antrenorului în vârstă de 47 de ani. 

Foarte puțin a durat mandatul lui Edward Iordănescu la Legia Varșovia. Nici cinci luni, nu a prins nici sfârșitul toamnei.

Iordănescu la Legia: un trofeu, 11 victorii, dar a compromis campionatul și cupa

Antrenorul în vârstă de 47 de ani a semnat pe 12 iunie un contract pe două sezoane, părăsind clubul vineri, 31 octombrie, după ce și-a dat demisia.

A început foarte bine, cu triumf în Supercupa Poloniei, apoi a fost din ce în ce mai rău.

  • A retrogradat din Europa League în Conference. 
  • Locul 10 din 18 în campionat, cu doar 16 puncte în 12 etape.
  • Eliminat din Cupa Poloniei, joi, 1-2 după prelungiri cu Pogon Szczecin. 
  • 24 de meciuri în toate competițiile, 11 victorii, 6 egaluri, 7 înfrângeri
141 de zile
a rezistat Edi Iordănescu la Legia Varșovia

„Iordănescu se poate concentra acum la reglarea ritmului de somn”

Reacțiile jurnaliștilor locali la adresa tehnicianului au fost pline de ironii și critici pe social media, potrivit Przeglad Sportowy.

„Așadar, antrenorul și-a atins obiectivul. Acum se poate concentra în liniște la reglarea ritmului său de somn”, a comentat Dominik Pasternak (TVP Sport). Pentru că antrenorul s-a plâns constant că nu mai are timp nici să doarmă.

Jakub Bialek, de la Weszlo: „Nu se poate spune că Edward Iordănescu nu și-a atins scopul la Legia.

A reușit, dar după multe săptămâni de luptă insistentă. Succesul se naște uneori din durere”.

Una dintre cele mai ciudate povești scrise vreodată de un antrenor de club Krysztof Marciniak, Canal+ Sport

Acesta explică: „Un început promițător, urmat de o serie de decizii și comentarii surprinzătoare. Sugestii publice că ar trebui să se despartă.

Fotbalul ne obosește - această expresie descrie cel mai bine ultimele săptămâni ale muncii lui Iordănescu”.

„Proteste constante, scuze, progres zero, sloganuri goale”

La rândul său, Konrad Ferster (Sport.pl) a adăugat: „Acest job l-a copleșit complet. Proteste constante, scuze, progres zero, sloganuri goale.

Transferurile de ultim moment nu l-au ajutat, dar e greu de crezut că dacă s-ar fi făcut transferuri mai devreme ar fi fost mai bine. Ce este bine, în sfârșit va putea dormi puțin”.

Le-a adus fanilor puțină fericire, pentru că Legia a început sezonul cucerind Supercupa. De atunci, lucrurile doar s-au înrăutățit, încheind într-un haos incredibil chiar și pentru standardele văzute ani de zile la Varșovia Pawel Jedrusik, Przeglad Sportowy

polonia antrenor Legia Varsovia edward iordanescu
