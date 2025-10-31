Cine are monopol pe suporteri Care sunt cluburile cu cea mai lungă dominație în topul fanilor. Belgrad, Budapesta și Viena, mult peste FCSB  +5 foto
Cluburile cu cea mai lungă dominație în topul fanilor FOTO Imago/Montaj GOLAZO.ro
Campionate

Cine are monopol pe suporteri Care sunt cluburile cu cea mai lungă dominație în topul fanilor. Belgrad, Budapesta și Viena, mult peste FCSB

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 31.10.2025, ora 16:12
alt-text Actualizat: 31.10.2025, ora 16:18
  • Clubul din Europa care are cei mai mulți ani consecutivi pe primul loc în ierarhia mediei spectatorilor acasă în propria țară e Manchester United
  • În România, precedenții 3 ani au fost câștgați de FCSB, însă perioada e departe de cea a echipelor care prind top 10, printre care sunt Ferencvaros, Steaua Roșie, Rapid Viena
  • În 2024-2025, opt dintre primele 50 de echipe cu cei mai mulți spectatori în tribună sunt din Liga 2 din Germania

Care sunt cluburile din Europa cu cea mai mare medie de spectatori la meciurile de pe teren propriu? Ce echipe din Estul Europei reușesc să pătrundă în acest top select și care sunt singurele două divizii secunde de pe continent care propun echipe?

Și, poate cea mai reprezentativă întrebare, care e cea mai lungă dominația (ani consecutivi pe primul loc) în țările din Europa în privința susținerii din tribune? Răspunsurile la aceste întrebări, în rândurile care urmează.

În ultimele două sezoane complete, 2023-2024 și 2024-2025, formația cu cea mai mare medie de spectatori a fost Borussia Dortmund, care a trecut de 81.000 de spectatori la fiecare dintre jocurile de acasă.

Nivelul atins de gruparea germană nu este și recordul ultimilor ani, pe care îl deține FC Barcelona. În 2022-2023, catalanii au înregistrat o medie per meci care a sărit de 83.000 de spectatori. De fapt, Dortmund și Barcelona sunt cluburile care au alternat pe primul loc, în ultimii 15 ani! Sursa acestor ierarhii e site-ul european-football-statistics.co.uk.

În România, FCSB a fost lider în precedenții 3 ani. Atât e dominația roș-albaștrilor, care din această perspectivă e foarte departe de ceea ce reușesc unele dintre numele de mare tradiție.

Suporteri FCSB FOTO Raed Krishan Suporteri FCSB FOTO Raed Krishan
Suporteri FCSB FOTO Raed Krishan

Sunt câteva formații chiar din jurul României, precum Ferencvaros, Steaua Roșie, Hajduk Split, care prin top 10 monopol pe suporteri. De exemplu, Hajduk și Steaua Roșie au fost pe primul loc în media fanilor în ultimii 15 ani la rând, anii de pandemie nefiind luați în calcul.

Aici însă, primul loc e ocupat de un club care vreme de peste 3 decenii, neîntrerupt, e primul la spectatori: Manchester United. Deși de când a plecat Ferguson nu a câștigat nici un titlu de campioană, United continuă să fie deasupra tuturor în Anglia ca asistență.

Steaua Roșie Belgrad FOTO Imago
Steaua Roșie Belgrad FOTO Imago

Galerie foto (5 imagini)

Manchester United FOTO Imago Borussia Dortmund FOTO Imago Ajax Amsterdam FOTO Imago Rapid Viena FOTO Imago Steaua Roșie Belgrad FOTO Imago
+5 Foto
labels.photo-gallery

Ultima dată când a pierdut acest statut a fost tocmai în 1993, în fața lui Liverpool. United nu doar că e pe primul loc, dar a avut în sezonul trecut aproape 20% mai mulți spectatori decât următoarea clasată, West Ham United.

Cele mai lungi serii de dominație în topul spectatorilor în țările din Europa

ȚARAECHIPAANI LA RÂND PE LOCUL 1
Anglia Manchester United 31
Germania Borussia Dortmund 25
Olanda Ajax Amsterdam 21
Austria Rapid Viena 16
Serbia Steaua Roșie 15
Croația Hajduk Split 15
Portugalia Benfica 14
Belgia Brugge 11
Ungaria Ferencvaros 10

În sezonul precedent au fost câteva cluburi care, deși au activat în ligi inferioare, au reușit să prindă o poziție bună în clasamentul general.

Schalke, care a fost în Zweite Bundesliga, s-a clasat pe locul 10 european, cu o medie de peste 61.000 de spectatori, devansând nume precum Tottenham, Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal, Benfica, Napoli, City. Formațiile din Championship prezente în acest top: Sunderland, Leeds, Derby County.

Chiar și formații de Liga 3 au prins loc între primele 100. Exemple: Dynamo Dresda (aproape 29.000 de fani), Birmingham (26.000).

Primul club, din afara celor din Occident, e Galatasaray, pe locul 38, grație unei medii de spectatori de peste 43.000.

Apoi, urmează un club din Rusia (Zenit St. Petersburg), altul tot din Turcia (Fenerbahce), după care o grupare din Polonia (Lech Poznan), care a reușit o medie de spectatori aproape dublă față de FCSB, care nu a prins primele 150 de poziții. 

Manchester United borussia dortmund suporteri Ajax Amsterdam fcsb
