Emiliano Martinez, pe lista unui club imens Campionul mondial ar putea ajunge într-un alt campionat puternic după CM 2026
Emiliano Martinez. Foto: IMAGO
Campionate

Emiliano Martinez, pe lista unui club imens Campionul mondial ar putea ajunge într-un alt campionat puternic după CM 2026

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 08.06.2026, ora 21:31
alt-text Actualizat: 08.06.2026, ora 22:33
  • Emiliano Martinez (33 de ani) ar fi devenit principala opțiune pe lista celor de la Juventus, pentru postul de portar în sezonul viitor.
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Recent câștigător de Europa League cu Aston Villa, portartul argentinian ar putea reveni din SUA într-o altă tabără, după încheierea CM 2026.

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Emiliano Martinez ar putea ajunge la Juventus în această vară

Bianconerii sunt în căutarea unui nou goalkeeper, iar campionul mondial se află în pole position, singura problemă fiind salariul cerut în acest moment, conform jurnalistului Fabrizio Romano.

Vicario, colegul lui Radu Drăgușin de la Tottenham e află și el printre opțiunile clubului din Serie A.

„Juventus îl are în vârful listei pe Emiliano Martnez ca viitor portar.

A avut loc o primă discuție cu portarul de la Aston Villa, salariul cerut fiind una dintre principalele probleme, dar discuțiile vor continua, deoarece Juventus îl dorește.

După ce transferul lui Alisson a eșuat, Juventus îl vrea pe «Dibu», în timp ce portarul de la Tottenham, Guglielmo Vicario, este, de asemenea, o opțiune de pe listă”, a transmis Fabrizio Romano, pe Facebook.

După o perioadă lungă a carierei în care nu a adunat un palmares impresionant, Martinez a adăugat doar trofee cu greutate în ultimii 5 ani, precum Europa League în 2026, Copa America în 2021 și 2025, Finalissima în 2022 și Cupa Mondială, tot în 2022, unde s-a remarcat la loviturile de departare, în finala cu Franața, 3-3 (4-2).

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