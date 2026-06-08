Moment bizar în SUA FOTO: Cum a fost afișat primul „11” al Angliei la amicalul cu Noua Zeelandă, înaintea startului CM 2026

Fanii prezenți la ultimul amical al Angliei au luat parte la un episod ciudat, în momentul în care a fost prezentat primul „11”.

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Formația lui Thomas Tuchel s-a impus la limită în partida de pregătire cu Noua Zeelandă, 1-0, desfășurată în SUA, penultima înaintea startului turneului final.

Numele jucătorilor englezi din primul „11”, amestecate pe tabela de marcaj

Partida a avut loc pe stadionul Raymond James, în Tampa, Florida, iar suporterii au avut parte de un moment bizar înaintea fluierului de start.

Când tabela a afișat echipa de start a Angliei, numele celor 11 jucători au apărut amestecate sau incomplete.

Șapte dintre acestea au fost combinații între numele și prenumele unor jucători diferiți, precum: Marc O'Reilly, Marcus Stones, Jordan Guehi, Morgan Anderson, Ollie Kane, Djed Bellingham și Jarrell Rashford.

Totodată, numele lui Ezri Konsa a fost scris greșit, „Consa”, iar Harry Kane și Kobbie Mainoo au fost numiți simplu „Harry” și „Kobbie”, potrivit thesun.co.uk.

Anglia a câștigat cu 1-0 prin golul reușit de Kane, iar miercuri vor juca ultimul amical, contra celor din Costa Rica, de la ora 23:00.

În faza grupelor de la CM 2026, englezii vor înfrunta Croația, Ghana și Panama.

3 zile au mai rămas până la startul CM 2026. Primul meci va fi Mexic - Africa de Sud, pe 11 iunie, de la ora 22:00

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