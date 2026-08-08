Verdictul specialistului Cristi Balaj a lămurit  fazele controversate din UTA - Rapid: „Mai mult decât o atingere”. De ce nu a intervenit VAR-ul +7 foto
Cristi Balaj consideră că Rapid ar fi trebuit să beneficieze de un penalty în meciul cu UTA/ Foto: sportpictures.eu/ captură VIDEO Digisport
Superliga

Verdictul specialistului Cristi Balaj a lămurit fazele controversate din UTA - Rapid: „Mai mult decât o atingere”. De ce nu a intervenit VAR-ul

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 08.08.2026, ora 09:42
  • UTA ARAD - RAPID 0-0. Cristi Balaj (54 de ani), fost arbitru FIFA, a analizat două dintre cele mai controversate faze ale duelului care a deschis etapa #4 din Liga 1.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

În ultimele secunde ale întâlnirii, noul atacant al Rapidului, Filip Stojilkovic, a căzut în careu după un contact cu Pospelov și a cerut vehement lovitură de la 11 metri.

În schimb, arbitrul George Roman i-a acordat cartonașul galben vârfului giuleștenilor, pentru simulare.

„Toată lumea a văzut” Filip Stojilkovic, despre penalty-ul refuzat Rapidului pe finalul partidei cu UTA: „Nu vreau să-mi pierd energia cu chestiunea asta”
Citește și
„Toată lumea a văzut” Filip Stojilkovic, despre penalty-ul refuzat Rapidului pe finalul partidei cu UTA: „Nu vreau să-mi pierd energia cu chestiunea asta”
Citește mai mult
„Toată lumea a văzut” Filip Stojilkovic, despre penalty-ul refuzat Rapidului pe finalul partidei cu UTA: „Nu vreau să-mi pierd energia cu chestiunea asta”

UTA ARAD - RAPID 0-0. Cristi Balaj: „E penalty”

Fostul arbitru crede că Rapid ar fi trebuit să beneficieze de o lovitură de pedeapsă.

„La faza de penalty nu sunt de acord cu cei care spun că trebuie lăsat jocul să continue. Sunt două variante: penalty sau simulare. Nu ai cum să lași jocul să continue la o asemenea fază.

Un atacant care este într-o situație mai mult decât promițătoare de a finaliza nu are decât două motive să cadă: ori că a fost lovit de adversar, ori că a simulat pentru a obține o decizie favorabilă.

Am văzut ce a declarat atacantul de la Rapid, dar, la viteza pe care au avut-o jucătorii, a fost mai mult decât o atingere.

Acesta este și motivul pentru care s-au dezechilibrat ambii jucători și au căzut. La viteza jucătorilor, acel contact a avut impact pentru amândoi.

Apărătorul este cel care a inițiat contactul și care a dus piciorul spre atacant și l-a dezechilibrat. Deci e penalty!”, a declarat Balaj, citat de fanatik.ro.

UTA - Rapid. Penalty-ul cerut de giuleșteni la Arad. Foto - captură Digi Sport (5).jpg
UTA - Rapid. Penalty-ul cerut de giuleșteni la Arad. Foto - captură Digi Sport (5).jpg

Galerie foto (7 imagini)

UTA - Rapid. Penalty-ul cerut de giuleșteni la Arad. Foto - captură Digi Sport (1).jpg UTA - Rapid. Penalty-ul cerut de giuleșteni la Arad. Foto - captură Digi Sport (2).jpg UTA - Rapid. Penalty-ul cerut de giuleșteni la Arad. Foto - captură Digi Sport (3).jpg UTA - Rapid. Penalty-ul cerut de giuleșteni la Arad. Foto - captură Digi Sport (4).jpg UTA - Rapid. Penalty-ul cerut de giuleșteni la Arad. Foto - captură Digi Sport (5).jpg
+7 Foto
labels.photo-gallery

Cristi Balaj: „Cei de la VAR sunt acoperiți”

Balaj a explicat și de ce arbitrii din camera VAR nu au intervenit:

„Este penalty, dar cei de la VAR sunt acoperiți să nu-l cheme pe George Roman să revadă faza dacă el spune că atacantul se folosește de acel contact pentru a obține o lovitură de la 11 metri.

Dacă arbitrul a considerat că atacantul s-a folosit de acel contact pentru a simula, cei din camera VAR nu pot să-i conteste decizia. Trebuie să recunoaștem că este o fază grea”, a adăugat Balaj.

Cristi Balaj: „Papeau trebuie eliminat”

Intrat în minutul 61, Jayson Papeau (30 de ani), fostul jucător al Rapidului, a văzut cartonașul galben în minutul 76 pentru un fault asupra lui Vulturar.

Cinci minute mai târziu, francezul l-a călcat pe mijlocașul giuleștenilor, dar a fost iertat de un al doilea „galben” și implicit de eliminare.

Cristi Balaj susține că Papeau ar fi trebuit trimis mai devreme la vestiare:

„Da, Papeau merita eliminat. Face un atac imprudent, cu talpa. Îl ștampilează. Trebuia să primească al doilea cartonaș galben”.

Citește și

Rapid nu oprește întăririle Victor Angelescu, despre transferurile plănuite până la finalul verii: „Să vedem când rezolvăm cu actele”
Superliga
23:56
Rapid nu oprește întăririle Victor Angelescu, despre transferurile plănuite până la finalul verii: „Să vedem când rezolvăm cu actele”
Citește mai mult
Rapid nu oprește întăririle Victor Angelescu, despre transferurile plănuite până la finalul verii: „Să vedem când rezolvăm cu actele”
Ghinion imens pentru Pitu FOTO: Accidentat după driblingul lui Moruțan. A părăsit terenul pe targă
Superliga
22:56
Ghinion imens pentru Pitu FOTO: Accidentat după driblingul lui Moruțan. A părăsit terenul pe targă
Citește mai mult
Ghinion imens pentru Pitu FOTO: Accidentat după driblingul lui Moruțan. A părăsit terenul pe targă

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Acord crucial pentru Strâmtoarea Ormuz: Iranul se apropie de o înțelegere, dar pune condiții pentru deblocarea rutei-cheie
Acord crucial pentru Strâmtoarea Ormuz: Iranul se apropie de o înțelegere, dar pune condiții pentru deblocarea rutei-cheie
Acord crucial pentru Strâmtoarea Ormuz: Iranul se apropie de o înțelegere, dar pune condiții pentru deblocarea rutei-cheie
Cristi Balaj uta arad PENALTY rapid Filip Stojilkovic
Știrile zilei din sport
„La naiba, nu mă mai întorc acolo!” Fostul antrenor al echipei de gimnastică dă cărțile pe față despre  haosul din FRG și exodul tinerelor stele în SUA
Gimnastica
08.08
„La naiba, nu mă mai întorc acolo!” Fostul antrenor al echipei de gimnastică dă cărțile pe față despre haosul din FRG și exodul tinerelor stele în SUA
Citește mai mult
„La naiba, nu mă mai întorc acolo!” Fostul antrenor al echipei de gimnastică dă cărțile pe față despre  haosul din FRG și exodul tinerelor stele în SUA
Ce se întâmplă cu noul transfer Fetai nu e în lotul de diseară. Antrenorul lui Dinamo, despre debutul fundașului central: „Există un anumit timp”
Superliga
08.08
Ce se întâmplă cu noul transfer Fetai nu e în lotul de diseară. Antrenorul lui Dinamo, despre debutul fundașului central: „Există un anumit timp”
Citește mai mult
Ce se întâmplă cu noul transfer Fetai nu e în lotul de diseară. Antrenorul lui Dinamo, despre debutul fundașului central: „Există un anumit timp”
Dan Petrescu la FCSB? Reacția antrenorului, după propunerea lui Gigi Becali:  „Sunt bucuros”
Superliga
08.08
Dan Petrescu la FCSB? Reacția antrenorului, după propunerea lui Gigi Becali: „Sunt bucuros”
Citește mai mult
Dan Petrescu la FCSB? Reacția antrenorului, după propunerea lui Gigi Becali:  „Sunt bucuros”
Mesaj de susținere pentru Călin Georgescu Luptătorul român și-a exprimat admirația pentru fostul candidat la  președinția României: „Nu sunt putinist”
Box
08.08
Mesaj de susținere pentru Călin Georgescu Luptătorul român și-a exprimat admirația pentru fostul candidat la președinția României: „Nu sunt putinist”
Citește mai mult
Mesaj de susținere pentru Călin Georgescu Luptătorul român și-a exprimat admirația pentru fostul candidat la  președinția României: „Nu sunt putinist”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:47
Situație critică la CFR Un fost jucător al clujenilor a „ajutat” clubul să plătească salariile fotbaliștilor!
Situație critică la CFR Un fost jucător al clujenilor a „ajutat” clubul să plătească salariile fotbaliștilor!
11:01
4 din 4, la fel ca Duckadam VIDEO. Portarul lui Millwall a făcut minuni în Cupa Ligii Angliei! Erou la loviturile de departajare
4 din 4, la fel ca Duckadam VIDEO. Portarul lui Millwall a făcut minuni în Cupa Ligii Angliei! Erou la loviturile de departajare
11:31
Moment incredibil la un meci VIDEO. Mingea a ieșit din stadion și a provocat un accident rutier. Imaginile s-au viralizat imediat
Moment incredibil la un meci VIDEO. Mingea a ieșit din stadion și a provocat un accident rutier. Imaginile s-au viralizat imediat
10:15
FIFA, mesaj furios Acuză că există o conspirație împotriva lui Infantino, după ce s-a scris că elvețianul și-ar fi promovat presupusa amantă
FIFA, mesaj furios Acuză că există o conspirație împotriva lui Infantino, după ce s-a scris că elvețianul și-ar fi promovat presupusa amantă
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei
Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră
Cu drag, despre lachei

Cu drag, despre lachei

: Cu drag, despre lachei
Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că <span>n-am</span> ajuns la FCSB”
Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!
Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?
Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni
Cum ar arăta FCSB fără Becali

Dan Udrea: Cum ar arăta FCSB fără Becali

Dan Udrea: Cum ar arăta FCSB fără Becali
Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!
Teatralul și emotivul

Cristian Geambașu: Teatralul și emotivul

Cristian Geambașu: Teatralul și emotivul
Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat
Libero

Cristian Geambașu: Libero

Cristian Geambașu: Libero
Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru
Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho
Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!

Dan Udrea: Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!

Dan Udrea: Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!
Rușii, ilegali doar pe hârtie

Cătălin Țepelin: Rușii, ilegali doar pe hârtie

Cătălin Țepelin: Rușii, ilegali doar pe hârtie
Până la milioanele de euro, FCSB își joacă astăzi onoarea și sănătatea!

Dan Udrea: Până la milioanele de euro, FCSB își joacă astăzi onoarea și sănătatea!

Dan Udrea: Până la milioanele de euro, FCSB își joacă astăzi onoarea și sănătatea!
Ambasadorul pus pe ignore

Cristian Geambașu: Ambasadorul pus pe ignore

Cristian Geambașu: Ambasadorul pus pe ignore
Acest text vă va obosi și vă va enerva

Dan Udrea: Acest text vă va obosi și vă va enerva

Dan Udrea: Acest text vă va obosi și vă va enerva
Abisul

Radu Naum: Abisul

Radu Naum: <span> Abisul</span>
Top stiri
Infantino, idilă cu o angajată? UEFA ar fi plătit-o să plece, după ce a avut o relație cu actualul președinte FIFA
Campionate
08.08
Infantino, idilă cu o angajată? UEFA ar fi plătit-o să plece, după ce a avut o relație cu actualul președinte FIFA
Citește mai mult
Infantino, idilă cu o angajată? UEFA ar fi plătit-o să plece, după ce a avut o relație cu actualul președinte FIFA
A plecat de la Craiova Campioana României s-a despărțit de jucătorul eliminat în meciul cu Dinamo. Prezentat oficial la noua echipă
Superliga
08.08
A plecat de la Craiova Campioana României s-a despărțit de jucătorul eliminat în meciul cu Dinamo. Prezentat oficial la noua echipă
Citește mai mult
A plecat de la Craiova Campioana României s-a despărțit de jucătorul eliminat în meciul cu Dinamo. Prezentat oficial la noua echipă
Tulcea s-a îndrăgostit de baschet! VIDEO: Reportaj GOLAZO.ro cu atmosfera incredibilă la Europeanul U18: peste 20.000 de oameni și imagini care au făcut înconjurul lumii
Baschet
07.08
Tulcea s-a îndrăgostit de baschet! VIDEO: Reportaj GOLAZO.ro cu atmosfera incredibilă la Europeanul U18: peste 20.000 de oameni și imagini care au făcut înconjurul lumii
Citește mai mult
Tulcea s-a îndrăgostit de baschet! VIDEO: Reportaj GOLAZO.ro cu atmosfera incredibilă la Europeanul U18: peste 20.000 de oameni și imagini care au făcut înconjurul lumii
VIDEO | Trotinetă spulberată de o mașină, pe Șoseaua Pantelimon. Echipe de salvare la fața locului, trafic aproape blocat
B365
07.08
VIDEO | Trotinetă spulberată de o mașină, pe Șoseaua Pantelimon. Echipe de salvare la fața locului, trafic aproape blocat
Citește mai mult
VIDEO | Trotinetă spulberată de o mașină, pe Șoseaua Pantelimon. Echipe de salvare la fața locului, trafic aproape blocat

Echipe/Competiții

fcsb 52 CFR Cluj 31 dinamo bucuresti 17 rapid 22 Universitatea Craiova 16 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 14 farul constanta 18

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
A murit tatăl lui Messi Ghidul lui Leo avea 68 de ani. A făcut totul pentru ca fiul său să devină o legendă
Campionate
08.08

A murit tatăl lui Messi Ghidul lui Leo avea 68 de ani. A făcut totul pentru ca fiul său să devină o legendă

Citește mai mult
A murit tatăl lui Messi Ghidul lui Leo avea 68 de ani. A făcut totul pentru ca fiul său să devină o legendă
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share