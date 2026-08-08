Verdictul specialistului Cristi Balaj a lămurit fazele controversate din UTA - Rapid: „Mai mult decât o atingere”. De ce nu a intervenit VAR-ul

UTA ARAD - RAPID 0-0. Cristi Balaj (54 de ani), fost arbitru FIFA, a analizat două dintre cele mai controversate faze ale duelului care a deschis etapa #4 din Liga 1.

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În ultimele secunde ale întâlnirii, noul atacant al Rapidului, Filip Stojilkovic, a căzut în careu după un contact cu Pospelov și a cerut vehement lovitură de la 11 metri.

În schimb, arbitrul George Roman i-a acordat cartonașul galben vârfului giuleștenilor, pentru simulare.

UTA ARAD - RAPID 0-0 . Cristi Balaj: „E penalty”

Fostul arbitru crede că Rapid ar fi trebuit să beneficieze de o lovitură de pedeapsă.

„La faza de penalty nu sunt de acord cu cei care spun că trebuie lăsat jocul să continue. Sunt două variante: penalty sau simulare. Nu ai cum să lași jocul să continue la o asemenea fază.

Un atacant care este într-o situație mai mult decât promițătoare de a finaliza nu are decât două motive să cadă: ori că a fost lovit de adversar, ori că a simulat pentru a obține o decizie favorabilă.

Am văzut ce a declarat atacantul de la Rapid, dar, la viteza pe care au avut-o jucătorii, a fost mai mult decât o atingere.

Acesta este și motivul pentru care s-au dezechilibrat ambii jucători și au căzut. La viteza jucătorilor, acel contact a avut impact pentru amândoi.

Apărătorul este cel care a inițiat contactul și care a dus piciorul spre atacant și l-a dezechilibrat. Deci e penalty!” , a declarat Balaj, citat de fanatik.ro.

Cristi Balaj: „Cei de la VAR sunt acoperiți”

Balaj a explicat și de ce arbitrii din camera VAR nu au intervenit:

„Este penalty, dar cei de la VAR sunt acoperiți să nu-l cheme pe George Roman să revadă faza dacă el spune că atacantul se folosește de acel contact pentru a obține o lovitură de la 11 metri.

Dacă arbitrul a considerat că atacantul s-a folosit de acel contact pentru a simula, cei din camera VAR nu pot să-i conteste decizia. Trebuie să recunoaștem că este o fază grea”, a adăugat Balaj.

Cristi Balaj: „Papeau trebuie eliminat”

Intrat în minutul 61, Jayson Papeau (30 de ani), fostul jucător al Rapidului, a văzut cartonașul galben în minutul 76 pentru un fault asupra lui Vulturar.

Cinci minute mai târziu, francezul l-a călcat pe mijlocașul giuleștenilor, dar a fost iertat de un al doilea „galben” și implicit de eliminare.

Cristi Balaj susține că Papeau ar fi trebuit trimis mai devreme la vestiare:

„Da, Papeau merita eliminat. Face un atac imprudent, cu talpa. Îl ștampilează. Trebuia să primească al doilea cartonaș galben”.

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