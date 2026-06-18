„Sexismul e la putere” FOTO. Legenda fotbalului feminin, analiză tactică din „bucătărie”: „Credeți că l-ar pune pe Gary Neville acolo?”

Postul britanic ITV a fost criticat în Marea Britanie după meciul Anglia - Croația, scor 4-2.

Emma Hayes (49 de ani), selecționera naționalei feminine a Statelor Unite, a făcut analiza tactică într-un decor pe care mai mulți telespectatori l-au comparat cu o bucătărie.

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Momentul a devenit rapid subiect de discuție pe rețelele de socializare. Hayes este una dintre cele mai respectate voci din fotbalul feminin.

Emma Hayes, analiză tactică din «bucătărie»: „Vă puteți imagina că l-ar pune pe Gary Neville acolo?”

O parte dintre fani au acuzat postul britanic de o alegere neinspirată și au întrebat dacă un analist bărbat, precum Gary Neville, ar fi fost pus într-un decor similar.

Mulți au considerat nepotrivit ca Emma Hayes, fostă antrenoare la Chelsea și actuală selecționeră a Statelor Unite, să facă analiza tactică într-un decor asemănător cu o bucătărie.

„Cât de slab e ITV dacă o pune pe Emma Hayes într-un decor de bucătărie ca să facă analiza tactică. Sexismul e la putere” , a fost una dintre criticile aduse de fani.

Emma Hayes. Foto: Captură ITV

Decorul a fost preluat rapid pe rețelele sociale și transformat în meme-uri cu tentă sexistă, unele realizate cu inteligență artificială.

În acestea, tabla folosită de Hayes pentru explicații tactice a fost transformată în listă de cumpărături, iar decorul a fost modificat astfel încât să semene și mai mult cu o bucătărie.

Imaginile au fost criticate dur, pentru că au mutat discuția de la analiza tactică a Emmei Hayes la stereotipuri sexiste.

„Vă puteți imagina că ITV l-ar pune pe Gary Neville într-un asemenea decor? Nicio șansă să se întâmple asta. Este extrem de jenant”, a mai spus un critic.

Emma Hayes, într-un montaj în care apare făcând o listă de cumpărături. Foto: captură X

Reacții au venit și din presa britanică. Jurnalistul Michael Hincks a scris în publicația „i” că alegerea făcută de ITV a amplificat inutil discuțiile de pe rețelele sociale.

„ITV a poziționat-o pe Hayes într-un colț al studioului din New York, care, trebuie admis, semăna cu o bucătărie, iar asta nu a făcut decât să alimenteze trolii și să le ofere un motiv ușor de atac.

A părut naiv din partea ITV, a lăsat-o pe Hayes expusă și, cu siguranță, acest lucru va fi schimbat pe parcursul Cupei Mondiale”, a spus acesta, conform dailymail.com.

Emma Hayes, într-o imagine generată cu AI, în care decorul a fost modificat pentru a semăna și mai mult cu o bucătărie. Foto: captură X

Fostul prezentator BBC Dan Walker a intervenit și el în discuție.

„Îmi place foarte mult Emma Hayes și cred că este o analistă inteligentă. Nu înțeleg de ce au decis să facă să pară că scrie meniul zilei pe tabla unui bistro”.

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