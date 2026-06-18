„Sexismul e la putere” FOTO. Legenda fotbalului feminin, analiză tactică din „bucătărie”: „Credeți că l-ar pune pe Gary Neville acolo?”
Emma Hayes. Foto: dailymail.com
Campionatul Mondial

„Sexismul e la putere” FOTO. Legenda fotbalului feminin, analiză tactică din „bucătărie”: „Credeți că l-ar pune pe Gary Neville acolo?”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 18.06.2026, ora 15:31
alt-text Actualizat: 18.06.2026, ora 15:37
  • Postul britanic ITV a fost criticat în Marea Britanie după meciul Anglia - Croația, scor 4-2.
  • Emma Hayes (49 de ani), selecționera naționalei feminine a Statelor Unite, a făcut analiza tactică într-un decor pe care mai mulți telespectatori l-au comparat cu o bucătărie.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Momentul a devenit rapid subiect de discuție pe rețelele de socializare. Hayes este una dintre cele mai respectate voci din fotbalul feminin.

„L-aș da afară!” Pochettino, despre promisiunea făcută lui Trump. Ce nu-i place selecționerului SUA la sportul american
Citește și
„L-aș da afară!” Pochettino, despre promisiunea făcută lui Trump. Ce nu-i place selecționerului SUA la sportul american
Citește mai mult
„L-aș da afară!” Pochettino, despre promisiunea făcută lui Trump. Ce nu-i place selecționerului SUA la sportul american

Emma Hayes, analiză tactică din «bucătărie»: „Vă puteți imagina că l-ar pune pe Gary Neville acolo?”

O parte dintre fani au acuzat postul britanic de o alegere neinspirată și au întrebat dacă un analist bărbat, precum Gary Neville, ar fi fost pus într-un decor similar.

Mulți au considerat nepotrivit ca Emma Hayes, fostă antrenoare la Chelsea și actuală selecționeră a Statelor Unite, să facă analiza tactică într-un decor asemănător cu o bucătărie.

„Cât de slab e ITV dacă o pune pe Emma Hayes într-un decor de bucătărie ca să facă analiza tactică. Sexismul e la putere”, a fost una dintre criticile aduse de fani.

Emma Hayes. Foto: Captură ITV Emma Hayes. Foto: Captură ITV
Emma Hayes. Foto: Captură ITV

Decorul a fost preluat rapid pe rețelele sociale și transformat în meme-uri cu tentă sexistă, unele realizate cu inteligență artificială.

În acestea, tabla folosită de Hayes pentru explicații tactice a fost transformată în listă de cumpărături, iar decorul a fost modificat astfel încât să semene și mai mult cu o bucătărie.

Imaginile au fost criticate dur, pentru că au mutat discuția de la analiza tactică a Emmei Hayes la stereotipuri sexiste.

„Vă puteți imagina că ITV l-ar pune pe Gary Neville într-un asemenea decor? Nicio șansă să se întâmple asta. Este extrem de jenant”, a mai spus un critic.

Emma Hayes, într-un montaj în care apare făcând o listă de cumpărături. Foto: captură X Emma Hayes, într-un montaj în care apare făcând o listă de cumpărături. Foto: captură X
Emma Hayes, într-un montaj în care apare făcând o listă de cumpărături. Foto: captură X

Reacții au venit și din presa britanică. Jurnalistul Michael Hincks a scris în publicația „i” că alegerea făcută de ITV a amplificat inutil discuțiile de pe rețelele sociale.

„ITV a poziționat-o pe Hayes într-un colț al studioului din New York, care, trebuie admis, semăna cu o bucătărie, iar asta nu a făcut decât să alimenteze trolii și să le ofere un motiv ușor de atac.

A părut naiv din partea ITV, a lăsat-o pe Hayes expusă și, cu siguranță, acest lucru va fi schimbat pe parcursul Cupei Mondiale”, a spus acesta, conform dailymail.com.

Emma Hayes, într-o imagine generată cu AI, în care decorul a fost modificat pentru a semăna și mai mult cu o bucătărie. Foto: captură X Emma Hayes, într-o imagine generată cu AI, în care decorul a fost modificat pentru a semăna și mai mult cu o bucătărie. Foto: captură X
Emma Hayes, într-o imagine generată cu AI, în care decorul a fost modificat pentru a semăna și mai mult cu o bucătărie. Foto: captură X

Fostul prezentator BBC Dan Walker a intervenit și el în discuție.

„Îmi place foarte mult Emma Hayes și cred că este o analistă inteligentă. Nu înțeleg de ce au decis să facă să pară că scrie meniul zilei pe tabla unui bistro”.

Citește și

Mondialul ne arată unde suntem corigenți Raport șocant CM vs Liga 1 la un parametru fizic esențial: Olise vs Tănase, Maeda vs Petrila, Borza vs Kadioglu
Superliga
14:24
Mondialul ne arată unde suntem corigenți Raport șocant CM vs Liga 1 la un parametru fizic esențial: Olise vs Tănase, Maeda vs Petrila, Borza vs Kadioglu
Citește mai mult
Mondialul ne arată unde suntem corigenți Raport șocant CM vs Liga 1 la un parametru fizic esențial: Olise vs Tănase, Maeda vs Petrila, Borza vs Kadioglu
Rațiu are un nou antrenor Rayo Vallecano i-a plătit clauza de reziliere! A cucerit trofee cu trei echipe diferite
Campionate
14:20
Rațiu are un nou antrenor Rayo Vallecano i-a plătit clauza de reziliere! A cucerit trofee cu trei echipe diferite
Citește mai mult
Rațiu are un nou antrenor Rayo Vallecano i-a plătit clauza de reziliere! A cucerit trofee cu trei echipe diferite

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU „Aveți partid, domnule președinte? Avem noi unul”. Un fost consilier prezidențial lansează o teorie necruțătoare despre apropierea dintre Nicușor Dan și PSD
INTERVIU „Aveți partid, domnule președinte? Avem noi unul”. Un fost consilier prezidențial lansează o teorie necruțătoare despre apropierea dintre Nicușor Dan și PSD
INTERVIU „Aveți partid, domnule președinte? Avem noi unul”. Un fost consilier prezidențial lansează o teorie necruțătoare despre apropierea dintre Nicușor Dan și PSD
anglia Campionatul Mondial itv emma hayes
Știrile zilei din sport
„CFR Cluj nu o să moară” Iuliu Mureșan anunță că ardelenii au scăpat de cele mai mari probleme » Propunerea respinsă de fani
Superliga
18.06
„CFR Cluj nu o să moară” Iuliu Mureșan anunță că ardelenii au scăpat de cele mai mari probleme » Propunerea respinsă de fani
Citește mai mult
„CFR Cluj nu o să moară” Iuliu Mureșan anunță că ardelenii au scăpat de cele mai mari probleme » Propunerea respinsă de fani
„Ochii mei erau arși” Povestea terifiantă a lui Yoane Wissa, eroul RD Congo din meciul cu Portugalia: „Intru în panică la fiecare zgomot”
Campionatul Mondial
18.06
„Ochii mei erau arși” Povestea terifiantă a lui Yoane Wissa, eroul RD Congo din meciul cu Portugalia: „Intru în panică la fiecare zgomot”
Citește mai mult
„Ochii mei erau arși” Povestea terifiantă a lui Yoane Wissa, eroul RD Congo din meciul cu Portugalia: „Intru în panică la fiecare zgomot”
Istvan Kovacs, moment istoric la CM 2026 VIDEO. Arbitrul român, premiat de Collina: „Merită ceva special”. Meciul 1000 la Mondial!
Campionatul Mondial
18.06
Istvan Kovacs, moment istoric la CM 2026 VIDEO. Arbitrul român, premiat de Collina: „Merită ceva special”. Meciul 1000 la Mondial!
Citește mai mult
Istvan Kovacs, moment istoric la CM 2026 VIDEO. Arbitrul român, premiat de Collina: „Merită ceva special”. Meciul 1000 la Mondial!
Acuzații de rasism Rafael Van der Vaart, criticat aspru după o glumă proastă la adresa japonezilor la CM 2026: „Să înțeleagă că e la televizor”
Campionatul Mondial
18.06
Acuzații de rasism Rafael Van der Vaart, criticat aspru după o glumă proastă la adresa japonezilor la CM 2026: „Să înțeleagă că e la televizor”
Citește mai mult
Acuzații de rasism Rafael Van der Vaart, criticat aspru după o glumă proastă la adresa japonezilor la CM 2026: „Să înțeleagă că e la televizor”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
03:02
Canada a defilat cu Qatar Ca și calificați după o victorie zdrobitoare într-un meci cu două „roșii” și o accidentare horror! Mexic - Coreea de Sud închide dimineața
Canada a defilat cu Qatar Ca și calificați după o victorie zdrobitoare într-un meci cu două „roșii” și o accidentare horror! Mexic - Coreea de Sud închide dimineața
22:49
„Nu e genul care să facă asta” FCSB a reacționat după oferta primită de Tănase din China
„Nu e genul care să facă asta” FCSB a reacționat după oferta primită de Tănase din China
00:12
Vârsta nu contează Dzeko, direct în top 10 cei mai bătrâni jucători din istoria Mondialelor! 4 dintre ei sunt la CM 2026
Vârsta nu contează Dzeko, direct în top 10 cei mai bătrâni jucători din istoria Mondialelor! 4 dintre ei sunt la CM 2026
23:58
CM 2026 Elveția se impune în fața Bosniei în ultimele 15 minute din meci. O eliminare a schimbat tot!» Jovo Lukic, introdus pe final
CM 2026  Elveția se impune în fața Bosniei în ultimele 15 minute din meci. O eliminare a schimbat tot!» Jovo Lukic, introdus pe final 
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Convertirea la Messianism

Convertirea la Messianism

: Convertirea la Messianism
Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el
Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului <span>s-a</span> întors!
Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!
Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat

Theodor Jumătate: Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat

Theodor Jumătate: Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat
Un diamant: Yan, copy paste Yamal!

Dan Udrea: Un diamant: Yan, copy paste Yamal!

Dan Udrea: Un diamant: Yan, copy paste Yamal!
Hagi, Ancelotti și frica de Suedia

Theodor Jumătate: Hagi, Ancelotti și frica de Suedia

Theodor Jumătate: Hagi, Ancelotti și frica de Suedia
Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia
Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!

Dan Udrea: Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!

Dan Udrea: Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!
Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă
SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal
Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei
Coreea de Sud, supernațională. Puma, mini-tricouri

Dan Udrea: Coreea de Sud, supernațională. Puma, mini-tricouri

Dan Udrea: Coreea de Sud, supernațională. Puma, <span>mini-tricouri</span>
I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: <span>I-ați</span> vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?
De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?
Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei
Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal
Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul
Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!
Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic
Top stiri
Dosarele CFR Cluj la FIFA Cazurile pentru care clubul din Gruia are interdicție la transferuri » Datorii de peste 270.000 de euro
Superliga
18.06
Dosarele CFR Cluj la FIFA Cazurile pentru care clubul din Gruia are interdicție la transferuri » Datorii de peste 270.000 de euro
Citește mai mult
Dosarele CFR Cluj la FIFA Cazurile pentru care clubul din Gruia are interdicție la transferuri » Datorii de peste 270.000 de euro
Au sărbătorit ca după o victorie VIDEO. Primul punct din istoria RD Congo la Mondial a scos fanii pe străzile din Kinshasa
Campionatul Mondial
18.06
Au sărbătorit ca după o victorie VIDEO. Primul punct din istoria RD Congo la Mondial a scos fanii pe străzile din Kinshasa
Citește mai mult
Au sărbătorit ca după o victorie VIDEO. Primul punct din istoria RD Congo la Mondial a scos fanii pe străzile din Kinshasa
Parcare redeschisă după 14 ani Structura abandonată de la Arena Națională va putea fi utilizată la capacitate normală! Câte locuri are
Diverse
18.06
Parcare redeschisă după 14 ani Structura abandonată de la Arena Națională va putea fi utilizată la capacitate normală! Câte locuri are
Citește mai mult
Parcare redeschisă după 14 ani Structura abandonată de la Arena Națională va putea fi utilizată la capacitate normală! Câte locuri are
VIDEO | Un autobuz STB a luat foc pe traseu, pe Bd. Iuliu Maniu. "E un Citaro Euro 3 din anul 2007, cât să mai țină, frate?"
B365
17.06
VIDEO | Un autobuz STB a luat foc pe traseu, pe Bd. Iuliu Maniu. "E un Citaro Euro 3 din anul 2007, cât să mai țină, frate?"
Citește mai mult
VIDEO | Un autobuz STB a luat foc pe traseu, pe Bd. Iuliu Maniu. "E un Citaro Euro 3 din anul 2007, cât să mai țină, frate?"

Echipe/Competiții

fcsb 34 CFR Cluj 18 dinamo bucuresti 14 rapid 8 Universitatea Craiova 12 petrolul ploiesti 5 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Programul complet CM 2026SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
19.06

Programul complet CM 2026 SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Programul complet CM 2026SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share