„L-aș da afară!” Pochettino, despre promisiunea făcută lui Trump. Ce nu-i place selecționerului SUA la sportul american
Selecționerul, președintele și trofeul. Pochettino, Trump și Cupa Mondială. Fotomontaj GOLAZO.ro
Campionatul Mondial

„L-aș da afară!” Pochettino, despre promisiunea făcută lui Trump. Ce nu-i place selecționerului SUA la sportul american

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 18.06.2026, ora 14:39
alt-text Actualizat: 18.06.2026, ora 14:39
  • Mauricio Pochettino, selecționerul naționalei SUA, explică de ce i-a spus președintelui Donald Trump că va cuceri trofeul mondial. 
  • Ce nu acceptă antrenorul argentinian la sporturile americane: „Îi recompensează pe cei care au pierdut”. Ce vrea Pochettino să schimbe la fotbal. 
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Mauricio Pochettino, 54 de ani, este selecționerul naționalei Statelor Unite din 10 septembrie 2024.

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A pierdut finala Gold Cup CONCACAF, 1-2 cu Mexic chiar acasă, la Houston, dar ținta lui era Campionatul Mondial.

27 de meciuri
are Pochettino pe banca SUA: 15 victorii și 10 înfrângeri (plus două egaluri)

Pochettino: „Am văzut în semifinale Maroc în 2022 și Coreea de Sud în 2002”

Primul său CM ca antrenor. A debutat foarte bine, 4-1 în fața Paraguayului, însă e foarte departe de răspunsul dat lui Donald Trump, că va cuceri titlul mondial.

„În primul rând, am zis asta pentru că eu cred. În al doilea rând, când șeful statului îți pune o asemenea întrebare…

Pochettino are doar trei trofee în cariera de antrenor, toate cu PSG. Foto: Imago Pochettino are doar trei trofee în cariera de antrenor, toate cu PSG. Foto: Imago
Pochettino are doar trei trofee în cariera de antrenor, toate cu PSG. Foto: Imago

Dacă aș fi președintele țării și selecționerul nu mi-ar răspunde cu un «Da» răsunător, l-aș da afară imediat”, a afirmat tehnicianul argentinian în interviul pentru El Pais.

Ce faci cu un antrenor care se îndoiește de șansele sale? Din prima zi, când am acceptat această provocare, am spus: «Oricât de mare ar fi presiunea, o transform într-o sursă de energie» Mauricio Pochettino, selecționerul SUA

Poche știe că „în principiu, nu există presiune, pentru că nu vorbește nimeni de Statele Unite ca favorite”.

E opusul acestei idei: „Eu cred altceva: «De ce nu?». Am văzut în semifinale Maroc în 2022 și Coreea de Sud în 2002”.

Dacă visez să ating luna, să fiu pe lună, poate voi ajunge aproape de lună. Dacă visez doar să mă apropii de ea, voi rămâne pe Pământ Mauricio Pochettino, pentru The Athletic

Pochettino: „Sportul american îi recompensează pe cei care au pierdut!”

Pochettino nu acceptă ideea că nu plătești dacă pierzi, nu îi place sportul american, pentru că nu retrogradezi dacă ești ultimul.

„Cultura lor este despre joc. Vor să joace. Le-am spus mereu: «Băieți, a juca fotbal e una, dar a concura e cu totul altceva». Sunt două sporturi complet diferite.

Balogun a înscris două goluri la SUA - Paraguay 4-1. Foto: Imago Balogun a înscris două goluri la SUA - Paraguay 4-1. Foto: Imago
Balogun a înscris două goluri la SUA - Paraguay 4-1. Foto: Imago

Ei cresc în cultura jocului. De ce? Dacă ai fondat un club în MLS și după trei luni nu ai câștigat niciun meci și ești pe ultimul loc, ce consecințe vor exista dacă nu există promovări sau retrogradări? Sportul american îi recompensează pe cei care au pierdut!”.

Fotbalul e diferit. Dacă recompensezi pe cineva care nu câștigă... Dacă pierd, ce se va întâmpla? Nimic. Jucătorul american este disciplinat, dar cu un sentiment de confort care nu se potrivește fotbalului. Ne-a luat un an și jumătate să schimbăm această mentalitate Mauricio Pochettino, selecționerul SUA

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