Mondialul ne arată unde suntem corigenți Raport șocant CM vs Liga 1 la un parametru fizic esențial: Olise vs Tănase, Maeda vs Petrila, Borza vs Kadioglu
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Mondialul ne arată unde suntem corigenți Raport șocant CM vs Liga 1 la un parametru fizic esențial: Olise vs Tănase, Maeda vs Petrila, Borza vs Kadioglu

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 18.06.2026, ora 14:24
alt-text Actualizat: 18.06.2026, ora 15:05
  • Diferență colosală între jucătorii din campionatul intern și cei de la Mondial în privința unui parametru esențial în fotbalul modern: sprinturile
  • Olise apare în raportarea FIFA cu un volum șocant de sprinturi în meciul cu Senegal: de aproape 10 ori mai mare decât a avut Petrila într-un derby de Liga 1
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Nu de puține ori în ultimii ani, concluzia specialiștilor a fost că în fotbalul actual, diferența e făcută în special de intensitate și de modul în care jucătorii pot să joace fazele cât mai mult timp în mare viteză. Adică în sprint.

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Monitorizările firmelor care oferă apoi rapoarte fitness împart deplasarea fotbaliștilor pe teren în 5 categorii, în funcție de viteza de deplasare:

  • Mers 0-2 metri pe secundă
  • Pas alergător 2-4 m/s
  • Alergare medie 4-5,5 m/s
  • Alergarea accelerată 5,5-7 m/s
  • Sprint peste 7 m/s

Sprintul e considerat doar atunci când fotbalistul reușește să atingă cel puțin 7 metri pe secundă, adică 25 km/h, indiferent în ce zonă a terenului în face și dacă faza e în ofensivă, defensiv, dacă are sau nu balonul la picior.

Ce ne spune diferența Campionatul Mondial vs Liga 1?

Cifrele sunt de-a dreptul șocante. Par chiar desprinse din sporturi complet diferite.

Nu există nici un meci la Mondial în care primii fotbaliști în ierarhia sprinturilor să scadă cub 45-50 de sprinturi.

Există chiar unul care pare că a dat peste cap statistica FIFA: francezul Olise e creditat cu 79 de sprinturi în meciul cu Senegal, în cele aproape 105 minute cât a durat partida. Practic, acest lucru se traduce prin faptul că Olise a fost aproape tot timpul într-un sprint.

Comparativ, GOLAZO.ro a analizat două rapoarte fitness de la două derby-uri din campionatul intern, desfășurate în precedentele două ediții: CFR Cluj - Rapid 1-1 și FCSB - Rapid 0-0. Fotbalistul care a bifat cele mai multe sprinturi a fost Valentin Crețu, 18 sprinturi, urmat de Borza (11), după care Tănase, Dobre și Șut.

Față de ei, cei de la Mondial sunt la ani lumină distanță. Chiar și de la naționale pe care România le privește ca fiind de rang secund, cum ar fi Noua Zeelandă, Iordania, Haiti.

Top sprinturi la Mondial

  • Olise (Franța) 79
  • Elijeh Just (Noua Zeelandă) 70
  • Abu Taha (Iordania) 70
  • Maeda (Japonia) 66
  • Senaya (Ghana) 66
  • Susic (Croația) 63
  • McKennie (SUA) 63
  • Experience (Haiti) 60
  • Varela (Uruguay) 59
  • Eustaquio (Canada) 58
  • Kadioglu (Turcia) 57
  • Odegaard (Norvegia) 56

Francezul Olise are de aproape 8 ori mai multe sprinturi decât Florin Tănase, în vreme ce față japonezul Maeda, atacant stânga la naționala niponă, a avut 66 de sprinturi în meciul cu Olanda, de peste 8 ori mai mult decât Petrila.

Câteva comparații jucători de la CM versus români din Liga 1

Olise (Franța) 79 sprinturi - Florin Tănase 10

Maeda (Japonia) 66 - Petrila 8

Elijeh Just (Noua Zeelandă) 70 - Dobre 10

Susic (Croația) 63 - A. Șut 10

Kadioglu (Turcia) 57 - Borza 8

Maratonistul evoluează în Malaezia

FIFA monitorizează și volumul total al distanțelor parcurse în timpul meciurilor de fotbaliști, capitol la care pe primul loc, între toate cele 48 de echipe, apare o surpriză.

Un fotbalist de la naționala Iordaniei, mijlocașul Noor Al-Alrawabdeh, care a parcurs în meciul cu Austria peste 13 kilometri! El evoluează la echipa de club în Malaezia, la Selangor FC.

Topul distanțelor parcurse în prima etapă a grupelor la CM

  • Al-Alrawabdeh (Iordania) - 13,03 km
  • Yirenkyi (Ghana) - 12,65
  • Pedri (Spania) - 12,63
  • Olise (Franța) - 12,63
  • Meunier (Belgia) - 12,48
  • Susic (Croația) - 12,3
  • McTomminay (Scoția) - 12,3 

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