Rațiu are un nou antrenor Rayo Vallecano i-a plătit clauza de reziliere! A cucerit trofee cu trei echipe diferite

- Andrei Rațiu (27 de ani) va avea un nou antrenor la Rayo Vallecano.
- Clubul din Madrid a anunțat că Benat San Jose (46 de ani) se va ocupa de pregătirea echipei.
Pentru tehnicianul spaniol, mutarea la Rayo reprezintă prima experiență ca antrenor în prima ligă a Spaniei, după ce anterior a pregătit-o pe Eibar în La Liga 2.
Andrei Rațiu va lucra cu Benat San Jose, antrenor aflat la debutul în La Liga
Rayo a ales varianta Benat San José după o perioadă de căutări în care pe lista clubului s-au mai aflat nume precum Carles Martinez, Ruben Albes sau Jagoba Arrasate, potrivit presei spaniole.
Tehnicianul era sub contract cu Eibar, dar formația din Vallecas a plătit clauza de reziliere, estimată la aproximativ 400.000 de euro.
Benat San Jose a ajuns la Eibar în februarie 2025 și a condus echipa în 60 de meciuri. A înregistrat 27 de victorii, 17 remize și 16 înfrângeri, cu un golaveraj 79-55.
În sezonul trecut, a dus formația aproape de play-off-ul pentru promovare în La Liga, dar a încheiat pe locul 8, la cinci puncte în spatele echipei Castellon, de pe 6.
Benat San Jose are o carieră construită mai ales în afara Spaniei. A început la juniorii lui Real Sociedad, apoi a antrenat în Arabia Saudită, Chile, Bolivia, Emiratele Arabe Unite, Belgia și Mexic.
A câștigat Cupa Arabiei Saudite cu Al-Ittihad, titlul în Chile cu Universidad Catolica și campionatul Boliviei cu Bolivar, echipă alături de care a ajuns până în sferturile Copei Libertadores 2023.
Numirea lui Benat San Jose vine după un sezon important pentru Rayo Vallecano. Echipa a pierdut finala Conference League în fața lui Crystal Palace, scor 0-1, iar Rațiu a fost integralist în ultimul act.
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Internaționalul Andrei Rațiu a semnat cu Rayo Vallecano în 2023, după perioada petrecută la Huesca.
Fundașul dreapta a adunat 102 meciuri în tricoul echipei (4 goluri, 7 assisturi), este cotat de Transfermarkt la 18 milioane de euro, iar în prezent are o înțelegere valabilă până în 2030.