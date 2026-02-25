Barcelona, dezavantajată! Comisia de Arbitri din La Liga recunoaște greșeala de la meciul cu Girona: „VAR-ul trebuia să intervină și să anuleze al doilea gol”
foto: fcbarcelona/X
Barcelona, dezavantajată! Comisia de Arbitri din La Liga recunoaște greșeala de la meciul cu Girona: „VAR-ul trebuia să intervină și să anuleze al doilea gol”

alt-text Cristina Negrilă
alt-text Publicat: 25.02.2026, ora 11:56
  • Comisia de Arbitri din Spania a emis un comunicat în care recunoaște eroarea din meciul Girona - Barcelona 2-1.
  • Pe finalul partidei, Jules Kounde a fost faultat de Claudio Echeverri la faza premergătoare golului doi al gazdelor, care a și adus cele 3 puncte echipei lui Michel.

La fel ca în Superliga, și în La Liga există mari probleme de arbitraj. Aproape că nu trece săptămână fără erori grave. Printre cele mai vocale cluburi sunt Barcelona și Real Madrid.

Comisia Tehnică de Arbitri din La Liga recunoaște greșeala de arbitraj de la Girona - Barcelona 2-1

FC Barcelona acuză acumularea erorilor împotriva sa. Clubul catalan a trimis un e-mail către RFEF (Federația Regală Spaniolă de Fotbal) solicitând explicații și pentru golul anulat de Cubarsi pe „Metropolitano”.

Barcelona consideră că sistemul VAR din Spania este „cel mai prost din Europa”, scrie cadenaser.com.

Cea mai recentă controversă majoră a apărut dintr-o eroare de arbitraj în timpul meciului Girona - FC Barcelona 2-1, ​​așa cum a recunoscut chiar Comitetul Tehnic al Arbitrilor.

Girona și-a asigurat cele trei puncte împotriva echipei lui Hansi Flick grație unui gol marcat de Fran Beltran în minutul 90.

Golul decisiv a venit după un fault al lui Claudio Echeverri asupra lui Kounde, trecut cu vederea atât de „centralul” Soto Grado, cât și de cei din camera VAR.

Faultul comis de Claudio Echeverri asupra lui Jules Kounde FOTO: Captură Instagram Faultul comis de Claudio Echeverri asupra lui Jules Kounde FOTO: Captură Instagram
Faultul comis de Claudio Echeverri asupra lui Jules Kounde FOTO: Captură Instagram

CTA (Comitetul Tehnic de Arbitri) consideră aceasta o eroare clară:

„Un atacant al echipei Girona îl calcă pe fundașul Barcelonei cu crampoanele chiar înainte de a pasa mingea.

Camera VAR a confirmat decizia de pe teren, argumentând că a fost o acțiune la latitudinea arbitrului de pe teren, validând astfel golul. Disputarea balonului nu scuză abaterea.

Dacă un jucător calcă un adversar, această abatere trebuie sancționată. Acțiunea este fault și justifică un cartonaș galben. VAR-ul ar fi trebuit să intervină și să acorde fault, anulând golul, deoarece este o eroare clară și evidentă”, se arată în comunicatul CTA.

După comunicatul CTA, Barcelona a reacționat pe social media: „Recunoașterea greșelii este un pas mare. Evitarea ei este următorul”

fc barcelona la liga girona greseala arbitraj comisia tehnica de arbitri
