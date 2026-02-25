„Gabi Matei mi-a fost adus” Fostul antrenor de la CS Păulești, dezvăluiri uluitoare în dosarul privind meciurile trucate din Liga 3 „Mi s-a cerut asta”
Fadi Hadad/ Foto: fcargeș.ro
Liga 3

„Gabi Matei mi-a fost adus” Fostul antrenor de la CS Păulești, dezvăluiri uluitoare în dosarul privind meciurile trucate din Liga 3 „Mi s-a cerut asta”

alt-text Vlad Nedelea , Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 25.02.2026, ora 12:12
alt-text Actualizat: 25.02.2026, ora 12:44
  • Fadi Haddad (44 de ani) a oferit o primă reacție cu privire la ancheta de amploare privind suspiciunile de blat și meciuri trucate în Liga 3.
  • Indiciile arată că ar fi vorba despre CS Păulești, formația condusă de antrenorul iordanian în perioada iulie - noiembrie 2025.

Într-o relație exclusivă pentru GOLAZO.ro, Fadi Haddad a declarat că, pe parcursul mandatului său, conducerea clubului a încercat să-i impună anumite lucruri, însă el a refuzat.

Percheziții pentru pariuri în Liga 3 Anchetă de amploare în București și în alte 6 județe. Un fost fotbalist de la FCSB, printre cei vizați de trucarea meciurilor
Citește și
Percheziții pentru pariuri în Liga 3 Anchetă de amploare în București și în alte 6 județe. Un fost fotbalist de la FCSB, printre cei vizați de trucarea meciurilor
Citește mai mult
Percheziții pentru pariuri în Liga 3 Anchetă de amploare în București și în alte 6 județe. Un fost fotbalist de la FCSB, printre cei vizați de trucarea meciurilor

Fadi Haddad: „Mi s-au cerut anumite lucruri care nu se pupau cu caracterul meu”

„Venisem la Păulești pentru că se voia un proiect serios. M-au chemat să refacem fața echipei.

Am început devreme antrenamentele, s-a schimbat mult procesul și am adus jucători cu nume, cu experiență. Echipa mergea bine, am câștigat multe meciuri, sus tot timpul.

La meciul cu Sepsi 2 (0-1) mi s-au cerut anumite lucruri care nu se pupau cu caracterul meu și le-am zis jucătorilor că nu mă pretez la așa ceva.

Oamenii care bagau bani în club, pe teren, înaintea meciului, eram pe gazon. Mi-au zis să fac echipa «gresit», dar nu am acceptat.

Am spus asta și la Poliția Ploiești și la Comisia de Integritate.

Am făcut echipa cum am vrut eu! Claudiu Blaga (n.r. finanțatorul echipei) e unul dintre ei.

Meciul de la Blejoi (0-2) fusese un semn mare de întrebare. Nu le ieșiseră niște lucruri, trebuia să luăm mai multe goluri.

Asta e adevărul pe care îl trăim în România! Trebuie să facem o schimbare, nu să acceptăm. Dacă acceptăm, ne merităm soarta!

Personal, a fost o chestiune urâtă. Am venit în 2018 în România și nu m-am bagat în nimic murdar”, a declarat Fadi Haddad, pentru GOLAZO.ro.

Fadi Haddad: „Gabi Matei vorbea direct cu cei care băgau banii”

Printre cei vizați de anchetă se află și Gabi Matei (36 de ani). Fostul fundaș dreapta de la FCSB a evoluat pentru CS Păulești în perioada iulie 2025 - ianuarie 2026.

Haddad a venit cu dezvăluiri uluitoare despre fotbalistul care are a adunat peste 100 de meciuri în Liga 1.

Iordanianul susține că Matei era cel care vorbea direct cu cei care pariau.

„Gabi Matei mi-a fost adus, nu l-am dorit neapărat. Am ajuns acolo, el era acolo, semnase deja.

Am vrut să am o colaborare cu el pentru că e un jucător experimentat și să-i respect numele. El e suficient de experimentat, eu nu pot să spun ceva despre el.

Gabi Matei/ Foto: cspaulesti.com Gabi Matei/ Foto: cspaulesti.com
Gabi Matei/ Foto: cspaulesti.com

Gabi Matei e un jucător dificil, experimentat, el vorbea direct cu cei care băgau bani, între patru ochi.

Eu știu că dacă vorbesc poate nu mai găsesc de muncă în România, asta e! Dacă așa vrea sistemul, eu accept. Nu mai lucrez în România pot merge în altă parte. Vorbesc patru limbi.

E vorba că e păcat de juniorii buni de la Păulești, unii care nu au avut nicio implicare. Ce vină au ei? Mulți au fost dați afară de ce? E păcat! Dar în România nu mai avem modele. Sunt jumătate român, dar în Iordania mă mândream cu România, mă mândream cu Hagi și Popescu”, a adăugat Haddad.

Nu există un om credincios care să se bucure pentru răul altuia. Nu mă bucur că am avut dreptate. Toți greșim; nu îi judec, nu știu ce s-a întâmplat în casele lor. Poate cineva a avut nevoie de ceva. Aș fi ipocrit să spun asta, dar trebuie pus punct la așa ceva. Meriți să ajungi acolo dacă ai făcut asta cu rea-voință. Era normal să se întâmple asta. Dumnezeu te iartă, nu merg lucrurile așa. Trebuie să se oprească asta! Nu merge la nesfârșit. Fadi Haddad, fost antrenor CS Păulești

Fadi Haddad: „Eu am simțit niște lucruri, dar nu le puteam dovedi”

Haddad și-a continuat discursul și a precizat că s-ar fi ales cu o suspendare de șase luni și o amendă de 30.000 de euro în cazul în care alegea să nu spună nimic în fața procurorilor DIICOT.

„Am fost felicitat de cei de la Integritate pentru că am avut curajul să vorbesc, deși la început, cumva, a fost ciudat, pentru că eram oarecum amenințat că, dacă ascund, pot fi suspendat șase luni și amendat cu 30.000 de lei. Ceea ce e, cumva, nedrept. Eu am simțit niște lucruri, dar nu le puteam dovedi.

Dar apoi au fost foarte înțelegători cu mine și au făcut semn că sunt de bună credință. Iar eu le mulțumesc pentru asta”, a concluzionat Fadi Haddad.

  • Fadi Haddad a ajuns în urmă cu șapte ani și jumătate în România. De-a lungul carierei sale a activat ca antrenor în toate eșaloanele din România, inclusiv în Liga 1, acolo unde a făcut parte din staff-ul lui Eugen Neagoe, ocupând rolul de secund la echipe precum FC Argeș, Universitatea Craiova sau U Cluj.

Citește și

Camelia Voinea, plătită ilicit și de CSM? Antrenoarea Sabrinei Voinea e acuzată că a luat bani fără acoperire legală și de la clubul CSM Constanța
Special
11:36
Camelia Voinea, plătită ilicit și de CSM? Antrenoarea Sabrinei Voinea e acuzată că a luat bani fără acoperire legală și de la clubul CSM Constanța
Citește mai mult
Camelia Voinea, plătită ilicit și de CSM? Antrenoarea Sabrinei Voinea e acuzată că a luat bani fără acoperire legală și de la clubul CSM Constanța
Veste bună pentru FCSB Doi jucători sunt așteptați să revină în lotul campioanei pentru meciul cu UTA
Superliga
10:46
Veste bună pentru FCSB Doi jucători sunt așteptați să revină în lotul campioanei pentru meciul cu UTA
Citește mai mult
Veste bună pentru FCSB Doi jucători sunt așteptați să revină în lotul campioanei pentru meciul cu UTA

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
meciuri trucate liga 3 pariuri ilegale cs paulesti faddi hadad gabi matei
Știrile zilei din sport
Kovacs, la pământ! Arbitrul român a căzut după o ciocnire cu Joao Neves și i-a aruncat o privire ucigătoare portughezului
Liga Campionilor
25.02
Kovacs, la pământ! Arbitrul român a căzut după o ciocnire cu Joao Neves și i-a aruncat o privire ucigătoare portughezului
Citește mai mult
Kovacs, la pământ! Arbitrul român a căzut după o ciocnire cu Joao Neves și i-a aruncat o privire ucigătoare portughezului
Primele măsuri în scandalul pariurilor Patru persoane au fost reținute. Despre cine este vorba: „Știau rezultatele dinainte”
Liga 3
25.02
Primele măsuri în scandalul pariurilor Patru persoane au fost reținute. Despre cine este vorba: „Știau rezultatele dinainte”
Citește mai mult
Primele măsuri în scandalul pariurilor Patru persoane au fost reținute. Despre cine este vorba: „Știau rezultatele dinainte”
„Se întâmplă și la Liga 2” Sorin Cârțu, despre scandalul meciurilor trucate: „Nu sunt condiții, frate!”
Superliga
25.02
„Se întâmplă și la Liga 2” Sorin Cârțu, despre scandalul meciurilor trucate: „Nu sunt condiții, frate!”
Citește mai mult
„Se întâmplă și la Liga 2” Sorin Cârțu, despre scandalul meciurilor trucate: „Nu sunt condiții, frate!”
Seară nebună în Liga Campionilor! Real Madrid și PSG  merg în optimi » Atalanta, remontada cu Dortmund + Juventus, aproape de minune
Liga Campionilor
25.02
Seară nebună în Liga Campionilor! Real Madrid și PSG merg în optimi » Atalanta, remontada cu Dortmund + Juventus, aproape de minune
Citește mai mult
Seară nebună în Liga Campionilor! Real Madrid și PSG  merg în optimi » Atalanta, remontada cu Dortmund + Juventus, aproape de minune
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:24
Mourinho i-a păcălit pe toți Suspendat de UEFA, „The Special One” a urmărit meciul cu Real Madrid dintr-un loc inedit + Portughezul, record șocant
Mourinho i-a păcălit pe toți Suspendat de UEFA, „The Special One” a urmărit meciul cu Real Madrid dintr-un loc inedit + Portughezul, record șocant
11:22
„Am fost șocat. Nu are voie!” Victor Angelescu iese la atac după declarațiile lui Gino Iorgulescu: „Să țină pentru el propriile păreri”
„Am fost șocat. Nu are voie!” Victor Angelescu iese la atac după declarațiile lui Gino Iorgulescu: „Să țină pentru el propriile păreri”
11:03
Cristiano Ronaldo, la borna 965 VIDEO. Portughezul a fost din nou decisiv pentru Al Nassr » A inventat o nouă celebrare! Fanii au reacționat imediat
Cristiano Ronaldo, la borna 965 VIDEO.  Portughezul a fost din nou decisiv pentru Al Nassr » A inventat o nouă celebrare! Fanii au reacționat imediat
09:26
Kovacs, acuzat! Antrenorul lui Monaco, tir asupra arbitrului după 2-2 cu PSG. Fanii vorbesc de „mită”, „valize” și „corupție”! Cine îl apără pe român
Kovacs, acuzat! Antrenorul lui Monaco, tir asupra arbitrului după 2-2 cu PSG. Fanii vorbesc de „mită”, „valize” și „corupție”! Cine îl apără pe român
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?
Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! <span>Ne-am</span> lămurit și cu Hațegan…
Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?
Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!
Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!
Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri
Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată
Top stiri din sport
Pușcaș, debut întârziat  Kopic, despre  când va putea juca noul atacant al lui Dinamo: „Abia atunci va fi o opțiune”
Superliga
25.02
Pușcaș, debut întârziat Kopic, despre când va putea juca noul atacant al lui Dinamo: „Abia atunci va fi o opțiune”
Citește mai mult
Pușcaș, debut întârziat  Kopic, despre  când va putea juca noul atacant al lui Dinamo: „Abia atunci va fi o opțiune”
„Dani Coman ar trebui să tacă” Mihai Stoica, după declarațiile președintelui FC Argeș despre Gino Iorgulescu: „Asta vrea el, de fapt”
Superliga
25.02
„Dani Coman ar trebui să tacă” Mihai Stoica, după declarațiile președintelui FC Argeș despre Gino Iorgulescu: „Asta vrea el, de fapt”
Citește mai mult
„Dani Coman ar trebui să tacă” Mihai Stoica, după declarațiile președintelui FC Argeș despre Gino Iorgulescu: „Asta vrea el, de fapt”
Ce se întâmplă la stadionul Dinamo Informații despre noua arenă: „Primăria Sectorului 2 a emis certificatul”
Superliga
25.02
Ce se întâmplă la stadionul Dinamo Informații despre noua arenă: „Primăria Sectorului 2 a emis certificatul”
Citește mai mult
Ce se întâmplă la stadionul Dinamo Informații despre noua arenă: „Primăria Sectorului 2 a emis certificatul”
„Chivu va trebui să dea explicații” Thierry Henry n-a avut milă de român, după eliminarea lui Inter din Liga Campionilor: „Apatic, fără intensitate”
Liga Campionilor
25.02
„Chivu va trebui să dea explicații” Thierry Henry n-a avut milă de român, după eliminarea lui Inter din Liga Campionilor: „Apatic, fără intensitate”
Citește mai mult
„Chivu va trebui să dea explicații” Thierry Henry n-a avut milă de român, după eliminarea lui Inter din Liga Campionilor: „Apatic, fără intensitate”

Echipe/Competiții

fcsb 50 CFR Cluj 13 dinamo bucuresti 52 rapid 48 Universitatea Craiova 5 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 8 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
26.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share