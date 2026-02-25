„Gabi Matei mi-a fost adus” Fostul antrenor de la CS Păulești, dezvăluiri uluitoare în dosarul privind meciurile trucate din Liga 3 „Mi s-a cerut asta”

Fadi Haddad (44 de ani) a oferit o primă reacție cu privire la ancheta de amploare privind suspiciunile de blat și meciuri trucate în Liga 3.

Într-o relație exclusivă pentru GOLAZO.ro, Fadi Haddad a declarat că, pe parcursul mandatului său, conducerea clubului a încercat să-i impună anumite lucruri, însă el a refuzat.

Fadi Haddad: „Mi s-au cerut anumite lucruri care nu se pupau cu caracterul meu”

„Venisem la Păulești pentru că se voia un proiect serios. M-au chemat să refacem fața echipei.

Am început devreme antrenamentele, s-a schimbat mult procesul și am adus jucători cu nume, cu experiență. Echipa mergea bine, am câștigat multe meciuri, sus tot timpul.

La meciul cu Sepsi 2 (0-1) mi s-au cerut anumite lucruri care nu se pupau cu caracterul meu și le-am zis jucătorilor că nu mă pretez la așa ceva.

Oamenii care bagau bani în club, pe teren, înaintea meciului, eram pe gazon. Mi-au zis să fac echipa «gresit», dar nu am acceptat.

Am spus asta și la Poliția Ploiești și la Comisia de Integritate.

Am făcut echipa cum am vrut eu! Claudiu Blaga (n.r. finanțatorul echipei) e unul dintre ei.

Meciul de la Blejoi (0-2) fusese un semn mare de întrebare. Nu le ieșiseră niște lucruri, trebuia să luăm mai multe goluri.

Asta e adevărul pe care îl trăim în România! Trebuie să facem o schimbare, nu să acceptăm. Dacă acceptăm, ne merităm soarta!

Personal, a fost o chestiune urâtă. Am venit în 2018 în România și nu m-am bagat în nimic murdar”, a declarat Fadi Haddad, pentru GOLAZO.ro.

Fadi Haddad: „Gabi Matei vorbea direct cu cei care băgau banii”

Printre cei vizați de anchetă se află și Gabi Matei (36 de ani). Fostul fundaș dreapta de la FCSB a evoluat pentru CS Păulești în perioada iulie 2025 - ianuarie 2026.

Haddad a venit cu dezvăluiri uluitoare despre fotbalistul care are a adunat peste 100 de meciuri în Liga 1.

Iordanianul susține că Matei era cel care vorbea direct cu cei care pariau.

„Gabi Matei mi-a fost adus, nu l-am dorit neapărat. Am ajuns acolo, el era acolo, semnase deja.

Am vrut să am o colaborare cu el pentru că e un jucător experimentat și să-i respect numele. El e suficient de experimentat, eu nu pot să spun ceva despre el.

Gabi Matei e un jucător dificil, experimentat, el vorbea direct cu cei care băgau bani, între patru ochi.

Eu știu că dacă vorbesc poate nu mai găsesc de muncă în România, asta e! Dacă așa vrea sistemul, eu accept. Nu mai lucrez în România pot merge în altă parte. Vorbesc patru limbi.

E vorba că e păcat de juniorii buni de la Păulești, unii care nu au avut nicio implicare. Ce vină au ei? Mulți au fost dați afară de ce? E păcat! Dar în România nu mai avem modele. Sunt jumătate român, dar în Iordania mă mândream cu România, mă mândream cu Hagi și Popescu”, a adăugat Haddad.

Nu există un om credincios care să se bucure pentru răul altuia. Nu mă bucur că am avut dreptate. Toți greșim; nu îi judec, nu știu ce s-a întâmplat în casele lor. Poate cineva a avut nevoie de ceva. Aș fi ipocrit să spun asta, dar trebuie pus punct la așa ceva. Meriți să ajungi acolo dacă ai făcut asta cu rea-voință. Era normal să se întâmple asta. Dumnezeu te iartă, nu merg lucrurile așa. Trebuie să se oprească asta! Nu merge la nesfârșit. Fadi Haddad, fost antrenor CS Păulești

Fadi Haddad: „Eu am simțit niște lucruri, dar nu le puteam dovedi”

Haddad și-a continuat discursul și a precizat că s-ar fi ales cu o suspendare de șase luni și o amendă de 30.000 de euro în cazul în care alegea să nu spună nimic în fața procurorilor DIICOT.

„Am fost felicitat de cei de la Integritate pentru că am avut curajul să vorbesc, deși la început, cumva, a fost ciudat, pentru că eram oarecum amenințat că, dacă ascund, pot fi suspendat șase luni și amendat cu 30.000 de lei. Ceea ce e, cumva, nedrept. Eu am simțit niște lucruri, dar nu le puteam dovedi.

Dar apoi au fost foarte înțelegători cu mine și au făcut semn că sunt de bună credință. Iar eu le mulțumesc pentru asta”, a concluzionat Fadi Haddad.

Fadi Haddad a ajuns în urmă cu șapte ani și jumătate în România. De-a lungul carierei sale a activat ca antrenor în toate eșaloanele din România, inclusiv în Liga 1, acolo unde a făcut parte din staff-ul lui Eugen Neagoe, ocupând rolul de secund la echipe precum FC Argeș, Universitatea Craiova sau U Cluj.

