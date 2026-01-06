Gigi Becali (67 de ani) a transmis că are în plan să mai transfere un jucător, de această dată la mijlocul terenului.

Totul depinde, însă, de evoluțiile lui Adrian Șut în cantonamentul din Antalya. Detalii, mai jos.

FCSB s-a întărit la jumătatea sezonului doar prin transferul fundașului Andre Duarte, iar acum cei din staff-ul tehnic sunt îngrijorați acum cu privire la stabilitatea liniei din mijloc.

Gigi Becali: „Dacă Șut va fi ca acum trei luni, am nevoie de un mijlocaș”

Patronul campioanei așteaptă vești după cantonamentul din Antalya, iar apoi va decide dacă transferă un mijlocaș. A exclus din start varianta Caio, fotbalistul pe care FC Argeș îl trimite în Letonia, la campioana FC Riga.

„Ei sunt puși să găsească un mijlocaș. Ei caută peste tot. Îl sun pe MM (Stoica): «Ce faci?», «Mă uit la meciuri». Non-stop se uită la meciuri. Ei vor altceva, nu Lameira. I-am întrebat dacă-l vor pe Lameira și pe celălalt de la Galați. Au zis: «Băi, Gigi, avem Șut, Lixandru». Vor ceva bun. Nici eu nu-l știu pe Lameira, vrem să dăm bani.

Nu mai găsești fotbaliști valoroși. Eu v-am spus că va crește fotbalul în 5-6 ani. Caio? Eu să iau de la FC Argeș? Nu mă interesează, vreau un mijlocaș piston, iute gen Bourceanu, care să dribleze, să paseze. În România, nu prea mai sunt, nu este unul așa.

Era Șut. Le-am spus «Vedeți cum se prezinta Șut în Antalya și dacă e ăla de acum un an, nu mai am nevoie de mijlocaș». Dar dacă va fi cel de acum trei luni, am nevoie de un mijlocaș”, a spus Gigi Becali, potrivit digisport.ro.

29 de meciuri a disputat Adrian Șut în tricoul FCSB, în acest sezon. A marcat două goluri și a bifat două pase decisive

FOTO: FCSB, antrenament în Antalya

