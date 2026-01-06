FCSB caută un nou jucător Postul pe care campioana vrea să-l întărească și avertisment pentru un titular: „Vedeți cum se prezintă” +14 foto
Adrian Șut
Superliga

FCSB caută un nou jucător Postul pe care campioana vrea să-l întărească și avertisment pentru un titular: „Vedeți cum se prezintă”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 06.01.2026, ora 11:36
alt-text Actualizat: 06.01.2026, ora 11:37
  • Gigi Becali (67 de ani) a transmis că are în plan să mai transfere un jucător, de această dată la mijlocul terenului.
  • Totul depinde, însă, de evoluțiile lui Adrian Șut în cantonamentul din Antalya. Detalii, mai jos.

FCSB s-a întărit la jumătatea sezonului doar prin transferul fundașului Andre Duarte, iar acum cei din staff-ul tehnic sunt îngrijorați acum cu privire la stabilitatea liniei din mijloc.

„Fotbalul fără presiune nu e fotbal” GOLAZO.ro, la prima conferință a lui Andre Duarte la FCSB , în Antalya. Ce a spus portughezul de Becali
Citește și
„Fotbalul fără presiune nu e fotbal” GOLAZO.ro, la prima conferință a lui Andre Duarte la FCSB, în Antalya. Ce a spus portughezul de Becali
Citește mai mult
„Fotbalul fără presiune nu e fotbal” GOLAZO.ro, la prima conferință a lui Andre Duarte la FCSB , în Antalya. Ce a spus portughezul de Becali

Gigi Becali: „Dacă Șut va fi ca acum trei luni, am nevoie de un mijlocaș”

Patronul campioanei așteaptă vești după cantonamentul din Antalya, iar apoi va decide dacă transferă un mijlocaș. A exclus din start varianta Caio, fotbalistul pe care FC Argeș îl trimite în Letonia, la campioana FC Riga.

„Ei sunt puși să găsească un mijlocaș. Ei caută peste tot. Îl sun pe MM (Stoica): «Ce faci?», «Mă uit la meciuri». Non-stop se uită la meciuri. Ei vor altceva, nu Lameira. I-am întrebat dacă-l vor pe Lameira și pe celălalt de la Galați. Au zis: «Băi, Gigi, avem Șut, Lixandru». Vor ceva bun. Nici eu nu-l știu pe Lameira, vrem să dăm bani.

Nu mai găsești fotbaliști valoroși. Eu v-am spus că va crește fotbalul în 5-6 ani. Caio? Eu să iau de la FC Argeș? Nu mă interesează, vreau un mijlocaș piston, iute gen Bourceanu, care să dribleze, să paseze. În România, nu prea mai sunt, nu este unul așa.

Era Șut. Le-am spus «Vedeți cum se prezinta Șut în Antalya și dacă e ăla de acum un an, nu mai am nevoie de mijlocaș». Dar dacă va fi cel de acum trei luni, am nevoie de un mijlocaș”, a spus Gigi Becali, potrivit digisport.ro.

29 de meciuri
a disputat Adrian Șut în tricoul FCSB, în acest sezon. A marcat două goluri și a bifat două pase decisive

FOTO: FCSB, antrenament în Antalya

FCSB, cantonament în Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
FCSB, cantonament în Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)

Galerie foto (14 imagini)

FCSB, cantonament în Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) FCSB, cantonament în Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) FCSB, cantonament în Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) FCSB, cantonament în Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) FCSB, cantonament în Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
+14 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Vinicius, ofertă din Premier League Starul brazilian, dorit de un  club uriaș din Anglia » Suma colosală propusă lui Real Madrid
Campionate
10:30
Vinicius, ofertă din Premier League Starul brazilian, dorit de un club uriaș din Anglia » Suma colosală propusă lui Real Madrid
Citește mai mult
Vinicius, ofertă din Premier League Starul brazilian, dorit de un  club uriaș din Anglia » Suma colosală propusă lui Real Madrid
Ce se întâmplă cu Nsimba? Mario Felgueiras a lămurit situația atacantului de la Craiova: „Am avut o discuție cu el”
Superliga
10:03
Ce se întâmplă cu Nsimba? Mario Felgueiras a lămurit situația atacantului de la Craiova: „Am avut o discuție cu el”
Citește mai mult
Ce se întâmplă cu Nsimba? Mario Felgueiras a lămurit situația atacantului de la Craiova: „Am avut o discuție cu el”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU În țara lui Maduro: Un român care a traversat Venezuela cu bicicleta povestește ce a văzut. „Socialismul a dezintegrat societatea. Erai jefuit și dacă te așezai la o bere”
INTERVIU În țara lui Maduro: Un român care a traversat Venezuela cu bicicleta povestește ce a văzut. „Socialismul a dezintegrat societatea. Erai jefuit și dacă te așezai la o bere”
INTERVIU În țara lui Maduro: Un român care a traversat Venezuela cu bicicleta povestește ce a văzut. „Socialismul a dezintegrat societatea. Erai jefuit și dacă te așezai la o bere”
gigi becali transfer fcsb mijlocas Adrian Șut caio ferreira
Știrile zilei din sport
 „Am renunțat la nuntă pentru Mondial!” VIDEO. Colegii îl ridiculizează, dar e convins că România se califică: „Ce concediu? Totul pentru acest vis”
Stranieri
06.01
„Am renunțat la nuntă pentru Mondial!” VIDEO. Colegii îl ridiculizează, dar e convins că România se califică: „Ce concediu? Totul pentru acest vis”
Citește mai mult
 „Am renunțat la nuntă pentru Mondial!” VIDEO. Colegii îl ridiculizează, dar e convins că România se califică: „Ce concediu? Totul pentru acest vis”
„I-a zis lui MM” Motivul pentru care Mirel Rădoi nu îi mai răspunde la telefon lui Gigi Becali: „Asta voiam să-l întreb”
Superliga
06.01
„I-a zis lui MM” Motivul pentru care Mirel Rădoi nu îi mai răspunde la telefon lui Gigi Becali: „Asta voiam să-l întreb”
Citește mai mult
„I-a zis lui MM” Motivul pentru care Mirel Rădoi nu îi mai răspunde la telefon lui Gigi Becali: „Asta voiam să-l întreb”
„Umilință!” Dan Nistor a răbufnit după ce a auzit că Deac a fost exclus de CFR:  „Azi ești bun, mâine ești făcut cu cârpa”
Superliga
06.01
„Umilință!” Dan Nistor a răbufnit după ce a auzit că Deac a fost exclus de CFR: „Azi ești bun, mâine ești făcut cu cârpa”
Citește mai mult
„Umilință!” Dan Nistor a răbufnit după ce a auzit că Deac a fost exclus de CFR:  „Azi ești bun, mâine ești făcut cu cârpa”
Afacerea Daniel Paraschiv Suma infimă plătită de Rapid pentru împrumutul fostului atacant de la Hermannstadt
Superliga
06.01
Afacerea Daniel Paraschiv Suma infimă plătită de Rapid pentru împrumutul fostului atacant de la Hermannstadt
Citește mai mult
Afacerea Daniel Paraschiv Suma infimă plătită de Rapid pentru împrumutul fostului atacant de la Hermannstadt
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:21
Trădătorul indicat de Becali e alt Virgil Cel despre care patronul FCSB a spus că „m-a făcut să nu mai am încredere în oameni” nu e vărul său, ci un senator AUR
Trădătorul indicat de Becali e alt Virgil Cel despre care patronul FCSB a spus că „m-a făcut să nu mai am încredere în oameni” nu e vărul său, ci un senator AUR
12:41
„Pot să vorbesc engleza” Messi explică de ce preferă să comunice în spaniolă, deși evoluează în SUA din 2023
„Pot să vorbesc engleza” Messi explică de ce preferă să comunice în spaniolă, deși evoluează în SUA din 2023
12:59
Ter Stegen s-a accidentat iar! A fost trimis de urgență la Barcelona » Catalanii se află în Arabia Saudită, pentru Supercupa Spaniei
Ter Stegen s-a accidentat iar!  A fost trimis de urgență la Barcelona » Catalanii se află în Arabia Saudită, pentru Supercupa Spaniei 
11:31
Mihai Popescu, revenire incredibilă! GOLAZO.ro l-a văzut azi pe stoperul FCSB antrenându-se în Antalya. Când ar putea reveni pe teren
Mihai Popescu, revenire incredibilă! GOLAZO.ro l-a văzut azi pe stoperul FCSB antrenându-se în Antalya.  Când ar putea reveni pe teren
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, <span>derby-uri</span> mai multe
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Top stiri din sport
Artă vs fotbal!  Cel mai scump tablou vândut în 2025, în România, la licitațiile Artmark, valorează cât salariul anual al lui Gino Iorgulescu
Special
06.01
Artă vs fotbal! Cel mai scump tablou vândut în 2025, în România, la licitațiile Artmark, valorează cât salariul anual al lui Gino Iorgulescu
Citește mai mult
Artă vs fotbal!  Cel mai scump tablou vândut în 2025, în România, la licitațiile Artmark, valorează cât salariul anual al lui Gino Iorgulescu
Revine Maxim la națională? VIDEO. Declarație surprinzătoare a fotbalistului de la Gaziantep: „Nu vreau să creez polemici”
Nationala
06.01
Revine Maxim la națională? VIDEO. Declarație surprinzătoare a fotbalistului de la Gaziantep: „Nu vreau să creez polemici”
Citește mai mult
Revine Maxim la națională? VIDEO. Declarație surprinzătoare a fotbalistului de la Gaziantep: „Nu vreau să creez polemici”
Coman, decisiv la Al-Gharafa VIDEO + FOTO. Florinel a spart gheața în Qatar cu un gol superb
Stranieri
06.01
Coman, decisiv la Al-Gharafa VIDEO + FOTO. Florinel a spart gheața în Qatar cu un gol superb
Citește mai mult
Coman, decisiv la Al-Gharafa VIDEO + FOTO. Florinel a spart gheața în Qatar cu un gol superb
„De-abia aștept să văd oferta!” Kennedy Boateng, interviu exclusiv pentru GOLAZO.ro despre negocierile cu Dinamo: „Răspunsul va fi acesta”
Superliga
06.01
„De-abia aștept să văd oferta!” Kennedy Boateng, interviu exclusiv pentru GOLAZO.ro despre negocierile cu Dinamo: „Răspunsul va fi acesta”
Citește mai mult
„De-abia aștept să văd oferta!” Kennedy Boateng, interviu exclusiv pentru GOLAZO.ro despre negocierile cu Dinamo: „Răspunsul va fi acesta”

Echipe/Competiții

fcsb 35 CFR Cluj 21 dinamo bucuresti 19 rapid 15 Universitatea Craiova 8 petrolul ploiesti 7 Poli Iasi 1 uta arad 3 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
07.01

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share