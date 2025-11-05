Și Dzeko s-a implicat în conflict Situația din Bosnia s-a aprins și mai tare. Căpitanul vrea ultrașii contra României
Edin Dzeko (stânga), după dezamăgirea egalului Bosniei în Cipru, 2-2 Foto: Imago
Și Dzeko s-a implicat în conflict Situația din Bosnia s-a aprins și mai tare. Căpitanul vrea ultrașii contra României

  • Edin Dzeko, 39 de ani, veteranul Bosniei, a cerut federației de la Sarajevo să-și schimbe decizia și să lase galeria să susțină naționala pe 15 noiembrie, la Zenica, în preliminariile CM 2026.

Și pentru naționala noastră, și pentru Bosnia, meciul din 15 noiembrie, de la Zenica, e decisiv pentru calificarea la Mondial.

Federația din Bosnia a interzis ultrașii la meciul cu România

La adversari, nu sunt probleme doar în lot, trei jucătorii importanți urmând să lipsească, „închizătorul” Ivan Sunjic, stoperul Nihad Mujakic, ambii suspendați, și vârful Ermedin Demirovic, accidentat.

Conflictul dintre federația de la Sarajevo și ultrașii propriei selecționate e și mai intens după implicarea căpitanului echipei.

Fanii Bosniei, la amicalul naționalei din Slovenia, pierdut în iunie (1-2) Foto: Imago Fanii Bosniei, la amicalul naționalei din Slovenia, pierdut în iunie (1-2) Foto: Imago
Fanii Bosniei, la amicalul naționalei din Slovenia, pierdut în iunie (1-2) Foto: Imago

Galeria BH Fanatikos a fost interzisă de forul bosniac pentru confruntarea cu „tricolorii” (i-a refuzat biletele), dar fanii radicali ai „dragonilor” nu renunță: „Ne-au oprit? Nu, și nu ne vor opri niciodată. Vom veni la Zenica”.

Dzeko ia partea galeriei: „Toți vom apăra culorile Bosniei pe frontul nostru”

Acum, veteranul Edin Dzeko a lansat un mesaj aspru pe social media. A solicitat federației (NFSBiH) să renunțe la interdicție. Vrea suporterii albaștrilor contra României.

„În numele meu și al coechipierilor, CER federației să-și reconsidere decizia.

La fel ca înainte, să ofere bilete grupurilor de fani care susțin echipa națională a Bosniei și Herțegovinei de ani de zile”, a scris atacantul Fiorentinei pe Facebook.

Cu susținerea fanilor loiali, de care avem nevoie în acest moment important pentru națională, jucătorii vor face tot posibilul pentru un rezultat favorabil. Toți vom apăra culorile Bosniei pe frontul nostru Edin Dzeko, căpitanul Bosniei

Dzeko e golgeterul și cel mai selecționat bosniac

Dzeko este cea mai puternică voce a fotbalului bosniac. În vârstă de 39 de ani, vârful e jucătorul care deține recordurile selecțiilor și golurilor la națională, pentru care evoluează din 2007.

71 de goluri
a marcat Edin Dzeko în 144 de meciuri jucate pentru Bosnia

După duelul cu România, Bosnia înfruntă Austria la Viena, pe 18 noiembrie. Se poate califica direct la Mondial cu două victorii în ultimele două partide ale preliminariilor.

romania bosnia edin dzeko conflict ultras preliminarii cm 2026 federatie
