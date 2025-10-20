Investiţie fabuloasă Şi-a instalat acasă o sală de sport asemănătoare cu ce au Messi şi Ronaldo. Preţul e uluitor

Endrick (19 ani), jucătorul lui Real Madrid, și-a instalat acasă o sală de sport. Suma plătită de brazilian, în rândurile de mai jos.

De la instalarea lui Xabi Alonso pe banca lui Real Madrid, pe 1 iunie, Endrick nu a bifat niciun minut pentru madrileni.

Endrick și-a instalat acasă o sală de sport

Sala de sport pe care o are Endrick acasă valorează aproximativ 250.000 de euro , potrivit marca.com.

Investiția realizată la casa sa din Madrid este dotată cu echipamente de ultimă generație și este asemănătoare cu sălile de gimnastică pe care le aveau Lionel Messi și Cristiano Ronaldo în perioada când evoluau în Spania.

Endrick și-a început cariera la 15 ani, sub aripa Roc Nation Sports, iar un antrenor personal s-a ocupat tot timpul de pregătirea sa.

„Fotbaliștii de acest nivel, care au capacitatea și dorința de a se menține în vârful piramidei, investesc continuu în pregătirea lor, fie prin achiziția de noi tehnologii care adaugă valoare muncii lor, fie prin propria lor dezvoltare.

Pregătirea unui jucător la 16 ani este diferită de cea a unui jucător de 18 ani și de cea a unui jucător de 21 de ani.

Deși există un calendar ajustat în fiecare săptămână pentru obiective pe termen scurt, există un plan pe termen lung, iar în fiecare nouă etapă se caută ce este mai bun”, a declarat Thiago Freitas, director de operațiuni al Roc Nation Sports, conform sursei citate.

Ultima dată când jucătorul brazilian a jucat pentru Real Madrid a fost în sezonul 2024/2025, pe 18 mai, în partida de campionat cu Sevilla, scor 2-0. În acel meci, Endrick s-a aflat pe teren timp de 58 de minute.

35 de milioane de euro valorează Endrick, conform Transfermarkt

În acest sezon, brazilianul s-a confruntat cu probleme medicale, fiind indisponibil de pe 18 august până pe 14 septembrie.

