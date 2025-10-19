Înfrângere pentru U-BT Cluj Campioana României, învinsă în Dubai! Primul eșec în ABA League

U-BT Cluj-Napoca a suferit primul eșec în ABA League, 77-81 cu Dubai Basketball.

Campioana României va disputa următorul meci tot în deplasare, în Croația, pe 25 octombrie, cu KK Split.

După victoria obținut în prelungiri cu KK Krka, 85-83, clujenii s-au deplasat în Emiratele Arabe Unite pentru duelul cu Dubai Basketball, liderul grupei A din ABA League.

Încurajată din tribune de Simona Halep, fostul lider mondial al tenisului feminin, U-BT a controlat startul partidei. Treptat, gazdele au preluat însă inițiativa. S-au desprins și la 13 puncte, dar până la pauză avantajul a fost tăiat la doar 7, 41-34.

După revenirea de la cabine, clujenii au fost din nou mai activi și au echilibrat meciul. Au preluat conducerea în startul ultimul sfert, 62-61, însă le-au permis din nou arabilor să se desprindă la 10 puncte, 67-77.

În ciuda efortului depus în ultimele minute, U-BT n-a mai reușit să întoarcă rezultatul, 77-81. Dubai Basketball rămâne în continuare pe locul 1 în grupa A din ABA League, cu 3 victorii din 3 meciuri.

Clujenii sunt pe locul 5, însă au un meci mai puțin disputat. Următoarea partidă pentru U-BT va fi pe 25 octombrie, cu KK Split, ultima clasată.

ABA League este o competiție regională înființată în 2001, care reunește cele mai puternice echipe din zona balcanilor și nu numai. Zece din cele 18 participante evoluează și în cupele europene, 3 în Euroligă, 3 în EuroCup, 3 în Champions League și una în FIBA Europe Cup.

Clasamentul ABA League, grupa A

Echipă M P 1. Dubai 3 6 2. Igokea 2 4 3. Partizan 2 4 4. FMP 2 3 5. U-BT Cluj 2 3 6. Borac 2 3 7. KK Krka 3 3 8. Studentski Centar 2 2 9. KK Split 2 2 *primele 4 clasate se califică în play-off, celelalte 5 echipe vor lupta în play-out pentru salvarea de la retrogradare în ABA 2 *primele 4 clasate se califică în play-off, celelalte 5 echipe vor lupta în play-out pentru salvarea de la retrogradare în ABA 2

