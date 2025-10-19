Înfrângere pentru U-BT Cluj Campioana României, învinsă în Dubai! Primul eșec în ABA League

- U-BT Cluj-Napoca a suferit primul eșec în ABA League, 77-81 cu Dubai Basketball.
- Campioana României va disputa următorul meci tot în deplasare, în Croația, pe 25 octombrie, cu KK Split.
După victoria obținut în prelungiri cu KK Krka, 85-83, clujenii s-au deplasat în Emiratele Arabe Unite pentru duelul cu Dubai Basketball, liderul grupei A din ABA League.
U-BT Cluj-Napoca, învinsă în Dubai! Primul eșec în ABA League
Încurajată din tribune de Simona Halep, fostul lider mondial al tenisului feminin, U-BT a controlat startul partidei. Treptat, gazdele au preluat însă inițiativa. S-au desprins și la 13 puncte, dar până la pauză avantajul a fost tăiat la doar 7, 41-34.
După revenirea de la cabine, clujenii au fost din nou mai activi și au echilibrat meciul. Au preluat conducerea în startul ultimul sfert, 62-61, însă le-au permis din nou arabilor să se desprindă la 10 puncte, 67-77.
În ciuda efortului depus în ultimele minute, U-BT n-a mai reușit să întoarcă rezultatul, 77-81. Dubai Basketball rămâne în continuare pe locul 1 în grupa A din ABA League, cu 3 victorii din 3 meciuri.
Clujenii sunt pe locul 5, însă au un meci mai puțin disputat. Următoarea partidă pentru U-BT va fi pe 25 octombrie, cu KK Split, ultima clasată.
ABA League este o competiție regională înființată în 2001, care reunește cele mai puternice echipe din zona balcanilor și nu numai. Zece din cele 18 participante evoluează și în cupele europene, 3 în Euroligă, 3 în EuroCup, 3 în Champions League și una în FIBA Europe Cup.
Clasamentul ABA League, grupa A
|Echipă
|M
|P
|1. Dubai
|3
|6
|2. Igokea
|2
|4
|3. Partizan
|2
|4
|4. FMP
|2
|3
|5. U-BT Cluj
|2
|3
|6. Borac
|2
|3
|7. KK Krka
|3
|3
|8. Studentski Centar
|2
|2
|9. KK Split
|2
|2