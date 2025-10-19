Primire ostilă pentru Dobre VIDEO. Fanii lui Dinamo nu l-au iertat pe rapidist pentru gesturile de la finalul partidei cu Farul

DINAMO - RAPID. Derapaj rasist al fanilor „câinilor” la adresa jucătorilor giuleșteni, înaintea meciului din etapa #13.

Alex Dobre (27 de ani), căpitanul Rapidului, nu a fost iertat după gesturile făcute după victoria cu Farul, 3-1.

Dinamo - Rapid este în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, de la ora 20:30.

Autocarul celor de la Rapid a ajuns la Arena Națională cu o oră și jumătate înaintea derby-ul cu Dinamo.

DINAMO - RAPID. Fanii „câinilor”nu l-au iertat pe Alexandru Dobre

Fanii „câinilor” s-au strâns în jurul vehiculului și au avut un derapaj rasist la adresa rivalilor:

„Ci******!”, au scandat în cor fanii dinamoviști.

Alexandru Dobre a fost și el luat în colimator, după ce în urmă cu două săptămâni a dat tonul injurilor la adresa lui Dinamo, după 3-1 cu Farul.

„Dobre, urât ai vorbit. Să-ți fie rușine”, a afirmat un spectator.

Un altul a replicat: „Nu știe el ce e rușinea, că e analfabet, a vrut să-l ia Dinamo să-l scape de foame”.

În momentul în care căpitanul giuleștenilor a ieșit din autocar a fost huiduit la scenă deschisă.

Alex Dobre a fost dorit de Dinamo acum un an

Înainte de a ajunge în Giulești, Alex Dobre a fost dorit de Dinamo, acum un an.

„Câinii” i-ar fi propus o sumă de 100.000 de euro la semnătură și un salariu net lunar de 18.000 de euro.

Cu toate acestea, Dobre nu ar fi fost impresionat de ofertă, deși aceasta reprezenta cea mai mare sumă dintre toate propunerile care urmau să vină.

După mai multe negocieri, Dobre s-a întors la Dinamo în speranța de a obține o ofertă mai bună.

Totuși, oficialii lui Dinamo i-ar fi făcut o contraofertă care l-a șocat: 8.000 de euro pe lună fără bani la semnătură , ceea ce l-a determinat să refuze și să semneze cu giuleștenii.

VIDEO Alex Dobre a dat tonul scandărilor anti-Dinamo

Dinamo - Rapid, echipele de start:

Dinamo : Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Milanov, Gnahore, Cîrjan - Armstrong, A. Pop - Musi

: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Milanov, Gnahore, Cîrjan - Armstrong, A. Pop - Musi Rezerve : Roșca, Karamoko, Tabuncic, Perica, Bordușanu, Cr. Mihai, Kyriakou, Caragea, Toader, Soro, Bărbulescu, Mărginean

: Roșca, Karamoko, Tabuncic, Perica, Bordușanu, Cr. Mihai, Kyriakou, Caragea, Toader, Soro, Bărbulescu, Mărginean Antrenor : Zeljko Kopic

: Zeljko Kopic Rapid : Aioani - Manea, Pașcanu, Kramer, Bădescu - K. Keita, Gojkovic, Christensen - Dobre, Koljic, Petrila

: Aioani - Manea, Pașcanu, Kramer, Bădescu - K. Keita, Gojkovic, Christensen - Dobre, Koljic, Petrila Rezerve : Stolz, Bolgado, Braun, Onea, Hromada, Vulturar, Grameni, R. Pop, Micovschi, Baroan, Jambor

: Stolz, Bolgado, Braun, Onea, Hromada, Vulturar, Grameni, R. Pop, Micovschi, Baroan, Jambor Antrenor: Costel Gâlcă

Stadion: Arena Națională (București)

Arena Națională (București) Arbitru: Marian Barbu (Făgăraș). Asistenți: Marius Marica (Bistrița), George Neacșu (Câmpulung Muscel. VAR: Cătălin Popa (Pitești). AVAR: Sebastian Gheorghe (Suceava)

