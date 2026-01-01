Stadioanele viitorului FOTO: Cum arată cele mai îndrăznețe proiecte din 2025

Cele mai îndrăznețe 18 proiecte din 2025. Cum arată stadioanele viitorului, în rândurile de mai jos.

Printre aceste proiecte se numără și renovarea stadionului lui Manchester United, Old Trafford, dar și arena Benficăi, Estadio da Luz.

FOTO. Cum arată stadioanele viitorului

În anul 2025, au fost prezentate cele mai bune 18 proiecte al stadioanelor de pe patru continente: Europa, Asia, Africa și America de Nord, scrie abola.pt.

Aceste noi proiecte includ adevărate inovații tehnologice. Câteva dintre cele mai importante stadioane ale lumii vor fi renovate. Printre ele se numără și Old Trafford, arena lui Manchester United.

Și arena Benficăi Lisabona, Estadio da Luz, va fi renovată. Prin acest proces amplu vor trece și stadioanele lui Al Ahly, din Egipt, sau cel al lui Como, din Italia.

„New Trafford”, așa cum ar putea fi numită noua arenă a „diavolilor roșii” va putea găzdui, după renovare, nu mai puțin de 100.000 de persoane. Întreaga lucrare ar putea ajunge la 2,25 miliarde de euro.

În Norvegia, în orașul Bodo, va fi construit un stadion nou, cu o capacitate de 10.000 de locuri, doar din lemn și aluminiu reciclabil.

PAOK Salonic, echipa pregătită de Răzvan Lucescu, va beneficia de un nou stadion. Noul „Toumba” va fi construit în locul vechii arene și va avea o tribună inspirată de „zidul galben” al Borussiei Dortmund.

